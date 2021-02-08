Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19
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Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".
"Есть много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов, и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации. Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека.
Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", - сказал он.
Рубан объяснил, что входит в медицинский осмотр перед вакцинацией.
"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных или инфекционных патологий", — сказал он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, хватит вакцин на первый этап вакцинации от COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Нам вистачає їхньої "турботи" у вигляді тарифів, податків і зарплат.
Пишуть, що треба буде вакцінуватися кожного року - і на Ваш вік стане.
В медицині такі речі доволі складні - масса варіантів.
І мова не про алергію, насправді.
не я не отрицаю,шо он тырнетов начитался,но все таки желательно более близкого к медицине
а этот товарисч только нагнетает антипрививочные настроения,пользы от его заявления никакой,а вред огромный.в том числе и жизни непровакцинировавшихся пациентов.
Очень кстати впомнили.
Убьем вакцинацией всех бессимптомных и имеющих иммунитет?
Отже, вакцинація відбудеться
Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.
Після півроку корупційних маневрів міністр МОЗ Степанов, що намагався закупити російську та китайську вакцину за захмарною ціною через підставні фірми-прокладки, під тиском суспільства був змушений 15 січня підписати контракт з британським закупівельним агентством Crown Agents. Через три тижні Crown Agents досягли домовленості про постачання вакцин від AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання всіх умов контракту і в розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.
МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.
Вот это? Да, для идиотов это очень-очень умно звучит.
-инфекционных или инфекционных патологий ... "
Я с этим согласна ,правда с небольшой корректировкой (не надо ,а МОЖНО , ПРИ ЕГО
НА ТО СОГЛАСИИ ).
Слухайте профі - ідіть до дільничого.
Особливо, коли ви говоритимете українською.
А когда вколют - дело сделано, можете выступать, можете судиться ...
Кто хочет - пусть ставит на себе эксперименты.
Кто не хочет - пустьпродолжает жить на своём иммунитете
А еще добавлю а антитела к каким антигенам. Вообще то антител инактивирующих КОВИД-19 выявлено больше 37 ... Этот умник будет выявлять все антитела у всего населения!???
Ну бред и мракобесие
А еще чем грозит вакцинация человеку у которого все таки есть антитела??? А ну -ка давайте дружно спросим у "великого" специалиста!
В этом и смысл: обколоть гоев за их же деньги.
а вот вакциной они будут нас лечить - вы в это верите ?