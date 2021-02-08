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Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от COVID-19

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, в каких случаях категорически нельзя вакцинироваться от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Есть много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов, и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации. Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека.

Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы — проводить вакцинацию категорически нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави

Рубан объяснил, что входит в медицинский осмотр перед вакцинацией.

"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений — инфекционных или инфекционных патологий", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, хватит вакцин на первый этап вакцинации от COVID-19.
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Топ комментарии
+13
Где вакцина зедебилы?Про какие случаи вы несете бред.Не надо придумывать своими не далекими мозгами,можно не можно! Весь мир цивилизованный уже начал вакцинацию и не скрывает не от кого побочные эффекты ,если они есть.
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08.02.2021 09:15
+6
бредятина какая-то, свои советы засунь знаешь куда
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08.02.2021 09:12
+6
А єслі особь зебіл, тоість недоразвітий, можна щєпіть? Ілі токо ісконним православним спутніком-5 можно прівивать этоє животноє?
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08.02.2021 09:43
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Рубану - иди коли пациетов, нефиг по соцсетям тусоваться.
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08.02.2021 09:04 Ответить
ну еще не хватало,шоб Начальник главного управления Госпродпотребслужбы (Источник: https://censor.net/ru/n3246535) начал колоть пациентов...разве шо предпринимателей на откат раскалывать...
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08.02.2021 09:21 Ответить
Колоти поки що немає чим !
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08.02.2021 10:15 Ответить
І дуже добре, що нема чим.
Нам вистачає їхньої "турботи" у вигляді тарифів, податків і зарплат.
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09.02.2021 09:20 Ответить
пройти медосмотр и сдать мочу и кал
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08.02.2021 09:06 Ответить
В обмін на пляшечку "спутніка 5".
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08.02.2021 09:09 Ответить
рівноцінно. )
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08.02.2021 09:26 Ответить
почему 5, спутник В Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3639
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08.02.2021 10:24 Ответить
Супутник - Г.
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08.02.2021 15:43 Ответить
Кал строго на яйцеглист!
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08.02.2021 09:15 Ответить
бредятина какая-то, свои советы засунь знаешь куда
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08.02.2021 09:12 Ответить
Правильные советы. Тебе что не нравится?
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08.02.2021 09:36 Ответить
Полная абсурдность всего того что говорит этот рубан.
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08.02.2021 09:55 Ответить
Где вакцина зедебилы?Про какие случаи вы несете бред.Не надо придумывать своими не далекими мозгами,можно не можно! Весь мир цивилизованный уже начал вакцинацию и не скрывает не от кого побочные эффекты ,если они есть.
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08.02.2021 09:15 Ответить
Читайте уважно ще раз, кому не бажано.
Пишуть, що треба буде вакцінуватися кожного року - і на Ваш вік стане.
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08.02.2021 10:47 Ответить
Откуда он может это знать? Он что разработчик вакцины или у нас есть хоть какой нибудь исследовательский цент,или у нас уже как в цивилизованном мире идет вакцинация? Есть заключения умных специалистов,они этого не скрывают не от кого.Для чего вымыслы людей которые не видели эти вакцины вообще?
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08.02.2021 10:53 Ответить
Він же не дає рекомендації по кожному випадку, а дає широкі рекомендації.
В медицині такі речі доволі складні - масса варіантів.
І мова не про алергію, насправді.
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08.02.2021 11:16 Ответить
Вопрос в другом ,откуда познания в этом вопросе ,если нет вакцин и вакцинируемых? Нет да же теоретической научной базы?
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08.02.2021 11:28 Ответить
Ели нет познаний, то колоть опасно.
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09.02.2021 09:22 Ответить
В том случае, если вы здравомыслящий человек.
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08.02.2021 09:18 Ответить
в смысле Порохоботов не колоть ?
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08.02.2021 09:19 Ответить
може лучше все таки пусть санитар степашка расскажет,чем госпродпотребслужба?
не я не отрицаю,шо он тырнетов начитался,но все таки желательно более близкого к медицине Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1776
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08.02.2021 09:26 Ответить
А конкретные ,по сути сказанного ,возражения есть ?
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08.02.2021 10:11 Ответить
я думаю это дело врачей,проводящих вакцинацию и семейного врача,определять,кому можно колоться,а кому нет.и то-все го лишь рекомендации.а решение принимает пациент.
а этот товарисч только нагнетает антипрививочные настроения,пользы от его заявления никакой,а вред огромный.в том числе и жизни непровакцинировавшихся пациентов.
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08.02.2021 10:56 Ответить
Вот-вот. Дело врачей. Врачи-отравители.
Очень кстати впомнили.
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09.02.2021 09:23 Ответить
за одним исключением...это случилось не в "барыжной" омерике,или загнивающей европе,а в самом честном и пролетарском совке. Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4572
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09.02.2021 10:51 Ответить
Наоборот, уколоть, поместить в изолированный бокс и наблюдать
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08.02.2021 13:04 Ответить
Если человек болел, имеет антитела...
Убьем вакцинацией всех бессимптомных и имеющих иммунитет?
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08.02.2021 09:25 Ответить
А єслі особь зебіл, тоість недоразвітий, можна щєпіть? Ілі токо ісконним православним спутніком-5 можно прівивать этоє животноє?
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08.02.2021 09:43 Ответить
Зебілов только ,, спутничком" прищеплять - заслужили 🤣
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08.02.2021 10:11 Ответить
А еси патрепитель карышнивава гуана? Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 447 Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6566 Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6566
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08.02.2021 11:45 Ответить
Короче: в Украине общедоступной нормальной вакцины до лета не ждите.
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08.02.2021 09:49 Ответить
Пардон, ошибся:

Отже, вакцинація відбудеться
Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4786

Після півроку корупційних маневрів міністр МОЗ Степанов, що намагався закупити російську та китайську вакцину за захмарною ціною через підставні фірми-прокладки, під тиском суспільства був змушений 15 січня підписати контракт з британським закупівельним агентством Crown Agents. Через три тижні Crown Agents досягли домовленості про постачання вакцин від AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання всіх умов контракту і в розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.

МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.

Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8361
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08.02.2021 09:55 Ответить
Общедоступная ,ещё не значит ,что нормальная.
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08.02.2021 10:09 Ответить
Вы же видите -- между словами "общедоступная" и "нормальная" нет запятой. Значит это не синонимы, это разные характеристики. Значит я писал об общедоступной нормальной вакцине. Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4484
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08.02.2021 11:09 Ответить
Наконец -то прозвучали обоснованные ,умные предостережения.
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08.02.2021 09:52 Ответить
Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека.Источник: https://censor.net/ru/n3246535

Вот это? Да, для идиотов это очень-очень умно звучит.
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08.02.2021 09:56 Ответить
"... Вакцинировать нужно здорового человека без каких -либо осложнений -
-инфекционных или инфекционных патологий ... "
Я с этим согласна ,правда с небольшой корректировкой (не надо ,а МОЖНО , ПРИ ЕГО
НА ТО СОГЛАСИИ ).
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08.02.2021 10:08 Ответить
Колись,кто тебе не даёт?
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08.02.2021 15:14 Ответить
Вот оно и видно что тебе не дают , и уколоться тоже.
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08.02.2021 16:05 Ответить
Если хотите иметь нормальных детей, то тоже нельзя.
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08.02.2021 10:05 Ответить
Если хотите иметь нормальных детей, то нельзя.
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09.02.2021 09:12 Ответить
А якщо перехворів, але вже відносно давно, місяців 4-5 тому? Антитіл то вже може й не бути.
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08.02.2021 10:11 Ответить
Капитан Очевидность
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08.02.2021 10:14 Ответить
По спартански? Здоровых сохранить, а тем у кого патологии, как повезёт? По моему эта публикация (извините мой французский) - бредовый высер.
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08.02.2021 10:26 Ответить
У цій чутливій сфері бажано без емоцій.
Слухайте профі - ідіть до дільничого.
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08.02.2021 10:50 Ответить
І дільничний Софа Наумовна вас навчить як оздоровитись..
Особливо, коли ви говоритимете українською.
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09.02.2021 09:14 Ответить
Вкцину, которую планируют закупить для Украины,производства Индии, туже Астра Занека ,Китая не рекомендуют применять в странах ЕС, а Pfizer,-безопастная и эфективная нам не поставляют или будет, но в малых количествах, догадаться не сложно для кого.
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08.02.2021 10:45 Ответить
+5
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08.02.2021 10:49 Ответить
Да вакцина и не нужна, особенно, когда колют те, кому веры нет.
А когда вколют - дело сделано, можете выступать, можете судиться ...
Кто хочет - пусть ставит на себе эксперименты.
Кто не хочет - пустьпродолжает жить на своём иммунитете
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09.02.2021 09:10 Ответить
Ха- ха... Так что бы вакцинировать человека еще будут гонять по больницам и проверять его( годен ли он для вакцинации), а заразиться в больнице это " как два пальца об асфальт".. Кроме того большая часть переболела ковидом в легкой форме и не обращалась к врачу, а для многих это заражение вообще прошло мало заметно ( и они даже не знают что переболели бессистемно) Ну и как их вычислять. В таком случае нужно проводить комплексную полную проверку вакцинируемого по куче параметров, многие из которых вообще не доступны на уровне даже районных мед учреждений. Вопрос кто и где это будет делать ( в условиях нашей "медицины") и кто примет правильное решение ( при квалификации нашей "медицины") можно ли вакцинировать человека. Как не заразиться "внутрибольничной инфекцией" ходя по проверкам , обследованиям и самой вакцинации. А еще вопрос какая это " вакцина", как она " хранилась", каков процент ее "эффективности" В общем как и вся наша "медицина" так называемая " вакцинация" это НА ПОВЕЗЕТ... ( ну или нет) И что наши "руководители" думают что народ ломанется вакцинироваться при таком раскладе.. А может надежды обратные.., что никто вакцинироваться не будет.
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08.02.2021 11:05 Ответить
Представляете это типа врач-эпидемиолог утверждает!(((( А как он определит иммунный статус прививаемого ?? Путем измерения температуры??? Ну уже просто нет сил терпеть этих неучей Ну хотя бы не ленились и что то подчитывали ....
А еще добавлю а антитела к каким антигенам. Вообще то антител инактивирующих КОВИД-19 выявлено больше 37 ... Этот умник будет выявлять все антитела у всего населения!???
Ну бред и мракобесие
А еще чем грозит вакцинация человеку у которого все таки есть антитела??? А ну -ка давайте дружно спросим у "великого" специалиста!
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08.02.2021 13:11 Ответить
Тем, что появятся проблемы, которых не было.
В этом и смысл: обколоть гоев за их же деньги.
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09.02.2021 09:17 Ответить
Рубан рубан, напомнил мне зайца рубена из мультика про дятла виталика) Кто в теме тот будет ржать от души) Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 170
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09.02.2021 02:58 Ответить
КАК МНОГО МЕДИКОВ И СПЕЦОВ ВЫСШЕГО КЛАСА В МЕДИЦИНЕ ПИШУТ ОЧЕНЬ УМНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ И ЗНАЮТ КАК ЛЕЧИТЬ. ЖАЛЬ ЧТО ОНИ ВСЕ УЖЕ ЗАНЯТЫ И РАБОТАЮТ ТАКСИСТАМИ И ПАРИКМАХЕРАМИ.
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09.02.2021 05:50 Ответить
Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
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09.02.2021 08:57 Ответить
Они гробят нас тарифами, налогами, ценами, экологией, зарплатами,
а вот вакциной они будут нас лечить - вы в это верите ?
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09.02.2021 09:07 Ответить
 
 