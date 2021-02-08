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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1384) суд (24704) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17: рассмотрят обращение родственников погибших и отчет о дополнительном расследовании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17: рассмотрят обращение родственников погибших и отчет о дополнительном расследовании

В Нидерландах 8 февраля в 14:00 по местному времени должно начаться очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время четвертого блока слушаний, в частности, суд должен рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и др.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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Топ комментарии
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Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор россияне убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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08.02.2021 09:26
+1
И тут же взорвался репоедный пердак)
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08.02.2021 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Та що там засідати? Присудити стягнення з Росії компенсації для родичів загиблих, а як не захочуть платити, то конфіскувати нерухомість Росії в Європі, потім його продати і виплати компенсації родинам загиблих.
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08.02.2021 09:07 Ответить
Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор россияне убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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08.02.2021 09:26 Ответить
Откуда у вас такое убеждение? Закрытые каналы вам продолжают нашёптывает очередной бред?
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08.02.2021 09:12 Ответить
А самолёт польского президента кому принадлежал и кто расследовал ту катастрофу интересно услышать вашу версию? И откуда вы взяли все таки то ваше утверждени, все таки из каналов Медвечука или напрямую от диспетчера Карлоса?
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08.02.2021 09:38 Ответить
Их вежливо, но настойчиво оттолкнули. Премьер Малайзии, сказал, что они не примут решения данного суда, так как там больше политики, чем правды.
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08.02.2021 09:15 Ответить
И тут же взорвался репоедный пердак)
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08.02.2021 09:17 Ответить
Рiпка - казочка I.Франка. Знав це, репоед?)))
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08.02.2021 09:22 Ответить
Загуглив та й взнав.
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08.02.2021 09:45 Ответить
Вежливо ***** твоё денег закинул? Думает рот заткнуть, и давай пруф, что малайзия не признаёт решение суда. Вы твари поганые за всё ответите, в том числе и за убийство 80 детей на этом борту
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08.02.2021 09:19 Ответить
Перед Богом, виноватые ответят. Ты им не судья, как и я.
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08.02.2021 09:24 Ответить
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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08.02.2021 09:28 Ответить
О Боге вспомнило лаптеногое, среди вас безвинных нет, всю мразь репоедную на бутылку
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08.02.2021 09:48 Ответить
А ты себя, реально, считаешь человеком?
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08.02.2021 09:58 Ответить
Где-то я уже это слышал, адик не твой родственник? Вы мразь поганая жителей Украины считаете 2м сортом? Сами в говне по уши, жрете говно, падаль набутылочная, ничего своими руками не способны сделать, а ***** передай, закончит точно также, как и его кумир, с дыркой в голове
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08.02.2021 10:15 Ответить
Это не Украина говно, это ты говно Украины.
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08.02.2021 11:07 Ответить
Мамку свою с трассы забрал ?
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08.02.2021 11:51 Ответить
Идиот)))
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08.02.2021 12:00 Ответить
В твоей, глупой, голове, только говно, какие-то бутылки, хотя бутылки похоже не в голове, а в другом месте))) А что ты сделал своими руками? Дерьма на клаве нашлепал?)))
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08.02.2021 11:11 Ответить
Пан Евро!
Внимание! Увага! Attention! В комментариях на этой странице преобладает руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет им 11 руплей 80 копеек. В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить ордынцев и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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08.02.2021 12:38 Ответить
Это вы наверное про требование Малайзии в сб ООН создать международный трибунал по мн17, на который наложила вето росийя?
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08.02.2021 09:40 Ответить
Это я о том, что "черные" ящики, комиссия из Малайзии, забрала, через сепаров. Украина их не пропустила. И вывезли через границу с РФ, после чего передали Нидерландам. Там много мути.
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08.02.2021 10:02 Ответить
Шо вы несёте? Вы писали совсем о другом, теперь перепрыгнули на этот бред. Не виляйте вам ваших убийц не отмазать, хоть вы и заблокировали международный трибунал, но суд идёт. А эта ваша чушь вообще бред какой-то. Там все было через сепаратистов и росиянцев потому что это ими оккупированые территории. И да это все через них и со следами вмешательства в попытке запутать следствие, о чем и отмечено в отчёте международный следственной группи. 7 августа 2014 года была создана Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Так что все таки ответить вам хоть так а придется за свои преступления.
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08.02.2021 10:24 Ответить
Я никакой не убийца, и такой же украинец, как и россиянин. В Гааге, РФ, как государство, вообще не рассматривается. Там обвиняют трех граждан РФ, которые служили в ДНР, и одного гражданина Украины. Я юрист, и прекрасно знаю, что предъявить, еще кому-то, обвинение в суде, это отправить дело на доследование.
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08.02.2021 10:35 Ответить
Ну хоть тот опровергнутый бред что вы несли уже не повторяете. Теперь сказки о себе можете любые рассказывать, на это всем наплевать. Ну а что с этим делом будет время покажет не зависимо от ваших знаний или той глупости что вы озвучивали ранее.
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08.02.2021 10:49 Ответить
Никаких глупостей, я не озвучивал. Я не видел, кто запустил ту пакету, и утверждать ничего не могу. Могу читать и думать. Не более
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08.02.2021 10:54 Ответить
Забыли добавить что вы ещё и бред всякий несёте, который не соответствует действительности. А запускали вы лично ракету или видили кто запускал, или нет это пусть следствие разбирается не смотря на ваши заявления.
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08.02.2021 11:00 Ответить
ан пав Чем закончится этот суд, я и сейчас могу сказать. НИЧЕМ. Уж поверь. Присудят Гиркину платить 150 млн $. Фсе, он заплатит с пенсии. Все довольны, зло наказано.
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08.02.2021 11:16 Ответить
Хорошо хоть вы свой маразм на будущем проявляете. Осознали что этого сейчас не проверить и поэтому пишите бред не о прошлом, что легко опровергнуть а о будущем. Не вдаваясь в такой маразм как вы, вам точно скажу в будущем Гиркин сдохнет, как и вы. А до того чья ответственность в сбитии суд будет устанавливать далее и без вашего вангования.
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08.02.2021 12:40 Ответить
Суд не ведет расследований, он изучает то, что ему предоставили. Следствие обвиняет трех российских отставников и одного украинского. Все. Там НИКОГО больше нет, и чтобы появились, надо отправлять на доследование.
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08.02.2021 13:18 Ответить
А умрут все, и я и ты, и Гиркин. Без сомнения.
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08.02.2021 13:20 Ответить
То чем занимается суд будет видно из его решений а не из ваших комментариев. И то что пока обвиняют этих, не значит что не дойдет очередь до других и для них тоже буде свой суд, следствие продолжается. Ну и славно что вы наконец согласны с очевидным и за пенсию террористов больше не переживаете.
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08.02.2021 13:48 Ответить
Я не понятно говорю? СУД СУДИТ, и судит тех, кого обвиняет следствие. Не может суд, судить пустое место, и сам назначать подсудимых. ПОНЯТНО?
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08.02.2021 13:51 Ответить
Я уже писал что славно богу вы избавились от вранья и вангования и теперь озвучиваете очевидные вещи. Рад что смог вам в этом помочь.
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08.02.2021 14:23 Ответить
Я ни от чего не избавлялся, ни от вранья, ни от вангования. Просто смотрю на вещи здраво.
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08.02.2021 14:28 Ответить
Да ладно не стесняйтесь прошлых ошибок. Ну несли чушь признайте это и будьте счастливы.
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08.02.2021 14:47 Ответить
Я сказал чем занимается суд. Судит, все.
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08.02.2021 16:37 Ответить
На бис: наконец вы не несёте глупости как в начальном своем посте. Это ваше достижение,с моей помощью, не может не радовать. Так что рад за вас можете и вы порадоваться за себя.
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08.02.2021 17:05 Ответить
Шановний пан Ан Пав!
На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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08.02.2021 12:44 Ответить
А это и не для него, это для тех на кого рассчитаны такие вбросы. И без разоблачения эту ложь оставлять нельзя, раз она уже звучит. А там пусть работает, главное что в пустую.
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08.02.2021 13:43 Ответить
Кацапню к ногтю.
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08.02.2021 09:16 Ответить
Спростована давня московська брехня про "вину України у незакритті повітряного простору"

Прокуратура Нідерландів оприлюднила докладний звіт про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, тобто тоді коли загинув Малайзійський Боїнг MH-17.
В документі проаналізовано схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.
Висновок документу категоричний: Україна не винна, дії Укравіаруху були адекватні ситуації і підстав притягувати до відповідальності нашу країні - НЕМА.
Чергова бульбашка луснула. Я нічого не буду говорити ваті - з нею говорити треба інакше, і в інших місцях.
Я хочу привітати всю українську спільноту чорноротих зраднюків, з тим що їм вкотре смачно поводили по рилу смердючим ганчір'ям.
Хто там волав "Порошенко винний в загибелі Боїнга"?
Нічого не ворухнулося всередині в той момент, коли ви з насолодою обливали брудом вашу власну країну?
Д.Калинчук (Вовнянко)

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08.02.2021 11:13 Ответить
 
 