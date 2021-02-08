В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17: рассмотрят обращение родственников погибших и отчет о дополнительном расследовании
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В Нидерландах 8 февраля в 14:00 по местному времени должно начаться очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время четвертого блока слушаний, в частности, суд должен рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и др.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Прокуратура Нідерландів оприлюднила докладний звіт про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, тобто тоді коли загинув Малайзійський Боїнг MH-17.
В документі проаналізовано схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.
Висновок документу категоричний: Україна не винна, дії Укравіаруху були адекватні ситуації і підстав притягувати до відповідальності нашу країні - НЕМА.
Чергова бульбашка луснула. Я нічого не буду говорити ваті - з нею говорити треба інакше, і в інших місцях.
Я хочу привітати всю українську спільноту чорноротих зраднюків, з тим що їм вкотре смачно поводили по рилу смердючим ганчір'ям.
Хто там волав "Порошенко винний в загибелі Боїнга"?
Нічого не ворухнулося всередині в той момент, коли ви з насолодою обливали брудом вашу власну країну?
Д.Калинчук (Вовнянко)