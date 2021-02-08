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Премьер Баварии призывает не отменять карантинные ограничения в Германии: допустим ошибку - будет третья волна COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Баварии призывает не отменять карантинные ограничения в Германии: допустим ошибку - будет третья волна COVID-19

Германия пока не должна отменять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения во избежание третьей волны распространения инфекции

Такое мнение выразил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что в целом ограничения должны быть продлены на некоторое время", - сказал он телекомпании ARD.

Политик отметил: "Нет смысла отменять их сейчас. Представьте себе: мы открываем все сразу, а через две-три недели оказываемся в ситуации, которая может быть даже хуже, чем была раньше".

"Если мы сейчас допустим ошибку, у нас будет третья волна", - предупредил он.

Он сделал это заявление в преддверье запланированной на среду встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров 16 федеральных земель страны. На ней планируется обсудить, следует ли ослабить ограничения с 15 февраля или продлить действие изоляционных мер, введенных в середине декабря.

По словам Зедера, на встрече следовало бы обсудить и выработать видение путей выхода из изоляции.

В Германии общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии приближается к 2,3 млн, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 61,6 тыс. человек.

Автор: Ірина Дашківська
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#trx Такая страшная болезнь. Зачем отменять карантин?
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08.02.2021 09:44 Ответить
А действительно, зачем? Немцам и так неплохо живется, пусть вечно сидят в карантине. А то вот выйдут и будет третья, четвертая, .... энная волна.
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08.02.2021 09:53 Ответить
 
 