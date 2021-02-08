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Изменение климата и биотерроризм: Гейтс озвучил две угрозы, которые ожидают мир после завершения пандемии COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Изменение климата и биотерроризм: Гейтс озвучил две угрозы, которые ожидают мир после завершения пандемии COVID-19

Основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы, которых следует ожидать человечеству после завершения пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщает Veritasium.

По словам американского бизнесмена, одной из угроз является изменение климата, к которому мир еще не готов. По мнению Гейтса, этот фактор увеличит ежегодную смертность.

Второй угрозой человечеству Гейтс считает биотерроризм.

"Тот, кто захочет причинить вред, сможет создать вирус, а это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, вроде нынешней", - отметил Гейтс.

В конце января он также заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней, чем та, которую принес миру вирус SARS-CoV-2. Он отметил, что к ней следует относиться так же, как и к угрозе мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс

"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется только через 20 лет, хотя может и через три", - добавил бизнесмен.

Билл Гейтс считает, что миру удастся преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.

Этому будет способствовать появление вакцин и массовая вакцинация людей на планете. В этом вопросе бизнесмен настроен оптимистично.
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Топ комментарии
+9
Чтобы уберечь человечество от применения биологического оружия, нужно, в первую очередь, усыпить кремлёвскую крысу и уничтожить кацапскую паРашу.....
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08.02.2021 09:50
+7
"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней" - это где стока жизней отыскали?... просто мечта фармкорпораций... (полагаю, в источнике речь таки идет о миллионах)...
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08.02.2021 09:31
+5
То ,что нынешняя эпидемия естественная пока нельзя утверждать .
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08.02.2021 09:37
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"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней" - это где стока жизней отыскали?... просто мечта фармкорпораций... (полагаю, в источнике речь таки идет о миллионах)...
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08.02.2021 09:31 Ответить
имеются в виду будущие поколения, не только живущие сейчас.
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08.02.2021 09:32 Ответить
наша, уже гнилая цивилизация, не протянет так долго, чтобы накопились в сумме триллионы жизней
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08.02.2021 09:36 Ответить
Гейтс - оптимист.
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08.02.2021 09:40 Ответить
Билл с тобой не согласен.
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08.02.2021 09:42 Ответить
Сам он имел ввиду - потратить миллиарды баксов, чтобы спасти триллионы БАКСОВ (и попутно - миллионы жизней)...
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08.02.2021 09:44 Ответить
скорее всего биллионы...
в чем то он прав: фант.фильмы о зомби апокалипсисе могут иметь под собой реальную почву Изменение климата и биотерроризм: Гейтс озвучил две угрозы, которые ожидают мир после завершения пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 6027
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08.02.2021 09:42 Ответить
Ну зомби это голивудское изобретение, а вот вирус, который за сутки превратит все твои органы в жидкое говно вполне реален
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08.02.2021 09:55 Ответить
Каждое утро и вечер в быдлохарьковском трамвае наблюдаю кучу зомби с маской ниже клюва или вообще без таковой. Задротам нынче даже не надо тебя кусать, чтоб распространять заразу...
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08.02.2021 11:38 Ответить
"Мир должен потратить миллиарды", дальше бред для красного словца, но подразумевается что умереть должны сотни миллионов что бы спасти планету от перенаселения, к тому же они ещё и за программный продукт не платят а тупо его воруют! надо же что то с этим делать!?
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08.02.2021 09:54 Ответить
Фсьо прапала! Рятуйся хто може.
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08.02.2021 09:34 Ответить
нужно спасать бессмертных...!
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08.02.2021 09:39 Ответить
Спасение утопающих ...
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08.02.2021 09:43 Ответить
Наши предки знали секрет бессмертия, но унесли его с собой в могилу...
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08.02.2021 11:40 Ответить
Понеслась п...а по кочкам...
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08.02.2021 09:36 Ответить
То ,что нынешняя эпидемия естественная пока нельзя утверждать .
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08.02.2021 09:37 Ответить
Згоден ковід - 10% вірус, 90% телевізор.
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08.02.2021 10:13 Ответить
можно утверждать, что естественная . по одной простой причине. умные люди так сложилось живут в разных странах, и разные лаборатории от Японии до США провели независимые исследования вируса и ответ однозначен.
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08.02.2021 12:11 Ответить
Еще один експерд
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08.02.2021 09:41 Ответить
cкажи тупой етот Гейтс, да?
не то шо мы
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08.02.2021 10:06 Ответить
интересно послушать ещё Безуса, Тима Кука и прочих экспертов )
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08.02.2021 10:46 Ответить
не утопай в своём невежестве. они не эксперты, у них нет бизнеса в биотехнологиях.
а у Гейтса есть. он эксперт. хотя ты наверное умней его и эксперт ты. я даже уверен.
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08.02.2021 12:17 Ответить
продолжу мысль: например, наличие нефтебизнеса у Коломойского автоматически делает его экспертом в синтезе нефтепродуктов.
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08.02.2021 13:27 Ответить
не утопай в своём невежестве.
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08.02.2021 14:35 Ответить
не вижу ничего героического в навязывании посредников и присвоении чужих заслуг.
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08.02.2021 15:38 Ответить
хорошо. я тебя не понял но услышал.
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08.02.2021 16:26 Ответить
Чтобы уберечь человечество от применения биологического оружия, нужно, в первую очередь, усыпить кремлёвскую крысу и уничтожить кацапскую паРашу.....
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08.02.2021 09:50 Ответить
Где то в бункере захныкал дед. Его не считают угрозой.
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08.02.2021 09:56 Ответить
Дед в историческом масштабе - искорка на горизонте.
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08.02.2021 10:14 Ответить
Все эти проблемы решит ИИ в два счета. По принципу нет людей, нет проблем.
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08.02.2021 09:59 Ответить
Загидили планету, а тепер хочемо щоб жили мільярди?
Такого не буде, от коли загинуть 7 мільярдів планета Земля буде через сто років чистою і молодою, готовою до нового біологічного життя!
А на даний момент людина це Планетарне Зло, яке знищує життя на Землі!
Зечить Людину в Небуття!!!
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08.02.2021 10:21 Ответить
Избавь планету от зла, пойди убейся об стену )))))
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08.02.2021 10:37 Ответить
 
 