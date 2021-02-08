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Новости Политика Украины
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Кулеба рассказал о ключевом интересе Кабмина в отношении "Мотор Сичи": Это не просто завод. У него огромная социальная нагрузка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба рассказал о ключевом интересе Кабмина в отношении

Украина не может позволить какие-либо шаги, которые разрушат эффективное предприятие "Мотор Сич", имеющее огромную социальную нагрузку.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У украинского правительства (и это принципиальная позиция Президента) один ключевой интерес - "Мотор Сич" должна оставаться эффективным прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить какие-либо шаги, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка", - отметил Кулеба.

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По его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Глава МИД уточнил, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на "Мотор Сич" - это частные структуры: "Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина - Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой".

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При этом министр подчеркнул, что Китай является очень важным партнером Украины. "И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac.

Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации "Мотор Сич".

Согласно документам, опубликованным на сайте Президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании "Мотор Сич", китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.

В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.

Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.
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я бы не заблуждался насчет частных (не государственных) компаний, рыщущих по всему свету в поисках технологий... на социальную нагрузку китайским товарищам точно будет насрать вне зависимости от подчиненности...
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08.02.2021 10:14 Ответить
Какая еще огромная социальная нагрузка?
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08.02.2021 10:35 Ответить
для меня это тоже тайна (максимум - просто рабочие места), учитывая глубокую дотационность предприятия...
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08.02.2021 10:43 Ответить
Ну "Мотор" совсем не дотационное предприятия, но огромной социальной нагрузкой там и не пахнет. Просто богуслаеву нравиться так про себя рассказывать - "посмотрите все на заводе держится, а завод держится на мне".
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08.02.2021 11:00 Ответить
Может Диму одного в правительстве оставить, он и жнец и на дуде игрец, и сюрпризы весной обещает?
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08.02.2021 10:26 Ответить
Когда придурки, ублажающие своей попой дядю Сэма, заплатят китайцам неустойку в 3 500 000 000 долл, то денег для затрат на содержание "социальной нагрузки" резко прибавится.
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08.02.2021 12:33 Ответить
Друг там работал токарем высшего разряда, уже лет шесть как токарюет в Польше. Да, так он говорил, что из молодых классных токарей он ушёл последним, остались одни кому за семьдесят...
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08.02.2021 12:56 Ответить
 
 