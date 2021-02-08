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Новости Политика Украины
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Депутаты в Славянске решили сократить штат библиотекарей, что является нарушением закона о культуре, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты в Славянске решили сократить штат библиотекарей, что является нарушением закона о культуре, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики уже пообщалось с местными властями, и выяснило, что и отдел культуры, и территориальная громада против сокращения работы библиотек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

"Новости из Славянска. Там городские депутаты решили сократить штат библиотекарей ради якобы экономии бюджета. Один предложил всем библиотекам города работать 2 дня в неделю, другая заявила, что в библиотеку-филиал №4 никто не ходит. И это о библиотеке, которая работает в двадцатитысячном микрорайоне и является одним из центров украинской культуры, где, в частности, проходят встречи с общественными деятелями, военными и добровольцами", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, министерство уже пообщалось с местными властями, и выяснило, что и отдел культуры, и территориальная громада против сокращения работы библиотек.

"Со своей стороны заявляю - МКИП также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это - скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов", - подчеркнул министр.

Ткаченко добавил, что ликвидировать библиотеку без согласования с Минкультуры является прямым нарушением закона "О культуре".

Читайте: 92% библиотек в Украине не имеют качественного интернета, - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Ти не є патріотом України, ти звичайний тупорилий малорос. І всі свої патріотичні досягнення забуть, ти їх перекреслив своїм вибором урода проросійського сцикуна. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7173 Я тобі ще мільйон прикладів приведу що я правий, а не ти.
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08.02.2021 11:03
+2
сам то когда последний раз книжку читал?
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08.02.2021 10:27
+2
все с тобой понятно. вопросов больше не имею Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6227
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08.02.2021 10:36
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Штепа каламутить воду.
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08.02.2021 10:14 Ответить
Чем меньше всяких там библиотекарей и прочих, тем больше бюджета останется на РОЗ - РАСПИЛ, ОТКАТ, ЗАНОС.
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08.02.2021 10:18 Ответить
Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2730 Не Громада ,а Украинская община должно звучать ,Громаду легко соседи могут обвинить национализме, которая ущемляет другие общины, ко всему нужно подходить на равных.
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08.02.2021 10:20 Ответить
А чо кто-то еще ходит в библиотеки? Сомневаюсь, что зебилы ходят по библиотекам, особенно в ватном Славянске, родине жены моторылы ленки канистры Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7008
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08.02.2021 10:21 Ответить
Ачо з єнакієво вєщаєш сєпарок **************?
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08.02.2021 10:23 Ответить
сам то когда последний раз книжку читал?
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08.02.2021 10:27 Ответить
З ************ не мспілкуюсь бо не маю бажання і терпіти не буду погані на цензорі.Вітання *****,коли будеш звати ***** приди.
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08.02.2021 10:30 Ответить
все с тобой понятно. вопросов больше не имею Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6227
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08.02.2021 10:36 Ответить
Ти за зєлєнського голосував чи за Порошенка, питаю чого, бо не всіх ще знаю
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08.02.2021 10:40 Ответить
це чєл із сєкти дмітріка. тіко той картінки постить, а цей ахінєю Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 183
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08.02.2021 10:42 Ответить
ну тоді Друже поганяємо його. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5514
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08.02.2021 10:46 Ответить
Я голосував за В Чорновола і Гриценка,і терпіти не можу *********** на цензорі і взагалі в Україні з 2014р.
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08.02.2021 10:53 Ответить
Це зрозуміло, так на виборах президента України в 2019 році в другому турі ти за кого проголосував?
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08.02.2021 10:56 Ответить
Проти свинарника і обирав найменшу кучу лайна.
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08.02.2021 10:57 Ответить
Ти не є патріотом України, ти звичайний тупорилий малорос. І всі свої патріотичні досягнення забуть, ти їх перекреслив своїм вибором урода проросійського сцикуна. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7173 Я тобі ще мільйон прикладів приведу що я правий, а не ти.
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08.02.2021 11:03 Ответить
Мене твоя думка недоумка не цікавить. Я твого полупатріота не обирав і у 2014 тож ти можеш свої всі приклади засунуть собі в дупу,звичайно якщо вони всі туди влізуть.та це вже твої проблеми.Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8464 саша паламарчук
ну тоді Друже поганяємо його. А поганять ти щеня можеш як ківа те що в тебе в штанях та свого друга підлотну макаку, а не мене. Я на вас обох поклав,патріоти песозажопинські.
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08.02.2021 11:10 Ответить
Ти обісралося псевдо патріот! Бо всі зажопинці та слуги разом проти ЄС!
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08.02.2021 11:12 Ответить
В мене нема ні бажання ні часу спілкуватись з недоумком і нагадувати йому як мудачук був призначений представником у мінську і літав з геращенкою на кацапському літаку,як мудачук придбав нафтопровід і три телеканали за допомогою потроха,і багато іншіх ФАКТІВ. Ти мені не цікавий бо дурень. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6242
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08.02.2021 11:17 Ответить
Если ты голосовал за Толика Гриценка то тебе в палату к Игорю Л Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9735
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08.02.2021 11:17 Ответить
Не розумію собачої,і вчить не збираюсь.Вчи українську однокласник азірова.
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08.02.2021 11:20 Ответить
Якщо ти голосував за Толіка Гриценка, то тобі в палату до Ігора Л Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4452
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08.02.2021 11:23 Ответить
Голосував і буду голосувати.
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08.02.2021 12:40 Ответить
Ті не справедлив к канистре
Все знакоміе водилі говорили,что отрабатівала она очень качественно и недорого
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08.02.2021 10:44 Ответить
Нехай з початку штепу скоротять,або переведуть бібліотекором у качанівську колонію довічно. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4163
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08.02.2021 10:21 Ответить
У зеленої влади відсутня будь яка ідеологія.
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08.02.2021 10:21 Ответить
А что можно ещё ждать от крепостного нарида Украины. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 448
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08.02.2021 10:32 Ответить
Навіщо тикати скрізь владу та ідеологію Ну завези в бібліотеку тонну найкращих книг. Будь якої мови, ідеології і тд. і що? Вишикується черга зі "страждущих" читачів? Як не ходив ніхто так і ходити не буде. Книга в паперовому вигляді доживає свій час. Абсолютна більшість людей переходить на електронні книги. Колись були клинописні таблички потім пергамент, папірус, береста , папір - тепер читають з компа, планшета чи телефона. Суспільна потреба в книгозбірнях з вільним доступом - бібліотеках, відмирає.
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08.02.2021 10:51 Ответить
А багато людей ходить в бібліотеки? Три людини в день. Все що треба, чи хочеться прочитати можна знайти в інтернеті. Я коли вчився в кінці 80 років був записаний ( і користувався) в 6 бібліотек. Тепер можна вивчитись взагалі маючи лише комп'ютер та інтернет. Не кажучи вже про художню літературу.
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08.02.2021 10:28 Ответить
Те, що плювати на культуру, бююджетні гроші 2021р, фінансування зрізали на 21рік, то таке можна, а мінімальну зарплату підняли, тим же біблеотекарям зарплату треба платити
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08.02.2021 10:30 Ответить
Страна абсурда: пойти в библиотеку на встречу с военными...
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08.02.2021 10:34 Ответить
 
 