На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА
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На Закарпатье загруженность коек превышает предельный уровень - в Раховской громаде заняты 100% коек с кислородом и 100% мест в реанимации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Фейсбуке .
"На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской громадах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской громадах", - сообщил Полосков.
Он также отметил, что занятость коек с подведенным кислородом в области - на уровне 100% в Раховской громаде, 92% в Иршавской громаде, половина кислородных коек заняты в Виноградовской и Тячевской громадах.
Председатель Закарпатской ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.
По состоянию на 8 февраля в области еще у 133 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.
Полосков также заявил, что в области ежедневно 6-8 человек умирает в результате коронавируной болезни.
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А теперь учреждения образования открылись. маски только в коридорах, заставить детей сидеть на уроке в масках невозможно + на Рождество народ по гостям да по церквям + общепит, транспорт и торговля работают в полный рост. Вот и результат.
Или, например, пойдите к визовому центру (ул. Победы в Ужгороде) либо к Idea-банку (только в нём можно визовый сбор уплатить) - толпы каждый день, на расстоянии 20-30 см, без масок в основном.
Было бы удивительно, если бы цифры вверх не рвались в результате.
Туй по всій Україні паде корона, а закарпуття шо сєпари?!