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На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА

На Закарпатье загруженность коек превышает предельный уровень - в Раховской громаде заняты 100% коек с кислородом и 100% мест в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Фейсбуке .

"На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской громадах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской громадах", - сообщил Полосков.

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Он также отметил, что занятость коек с подведенным кислородом в области - на уровне 100% в Раховской громаде, 92% в Иршавской громаде, половина кислородных коек заняты в Виноградовской и Тячевской громадах.

Председатель Закарпатской ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.

По состоянию на 8 февраля в области еще у 133 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.

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Полосков также заявил, что в области ежедневно 6-8 человек умирает в результате коронавируной болезни.

На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 01
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 02
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 03
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 04
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 05
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 06
На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА 07
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Наверное какая то мутация, ЮАР или United Kingdom . Ну в общем какая то новая хрень, еще более заразная.
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08.02.2021 11:09 Ответить
Та тут может быть дело даже не в мутации - садики, школы и уже с сегодняшнего дня университет работают в очном режиме. До сих пор универ был онлайн. Школы до каникул были онлайн. Локдаун был по непродовольственной / нелекарственной торговле. В результате заболеваемость шла вниз.

А теперь учреждения образования открылись. маски только в коридорах, заставить детей сидеть на уроке в масках невозможно + на Рождество народ по гостям да по церквям + общепит, транспорт и торговля работают в полный рост. Вот и результат.

Или, например, пойдите к визовому центру (ул. Победы в Ужгороде) либо к Idea-банку (только в нём можно визовый сбор уплатить) - толпы каждый день, на расстоянии 20-30 см, без масок в основном.

Было бы удивительно, если бы цифры вверх не рвались в результате.
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08.02.2021 14:47 Ответить
Сейчас Степанов приедет к вам, он быстро порядок со статистикой наведёт...
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08.02.2021 11:12 Ответить
перестанет тестировать и все резко окажутся здоровими На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА - Цензор.НЕТ 3137
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08.02.2021 11:25 Ответить
Может им попробовать маски хотя бы носить?
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08.02.2021 11:24 Ответить
А поможет?
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08.02.2021 11:31 Ответить
Они не верят в маски и короновирус, презирают власть, ВООЗ, и тупо считают корону простудой. Это необъяснимый массовый маразм. У меня знакомый такой из Ивано-Франковска. Грит надо спортом заниматься и лук есть, остальное фигня. Причем пацан довольно умный. Мне это зомбирование напоминает. В селах, мелких городках такое всюду.
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18.02.2021 19:14 Ответить
Братья угры помогут. Ведь теперь они со скрепным спутником у🙄🙄🙄
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08.02.2021 11:28 Ответить
Це пісєц, уни шо палинки перепилися маленько?
Туй по всій Україні паде корона, а закарпуття шо сєпари?! На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА - Цензор.НЕТ 3304
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08.02.2021 11:59 Ответить
Та рагули тупые и упрямые, все бесполезно. "Короновируса нет, вы дураки и паникеры, маски это тряпки, на нас наживаются, власть говно!" И полный игнор масок, спирта, дистанции, мытья рук.
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18.02.2021 19:09 Ответить
 
 