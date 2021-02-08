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Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первый этап вакцинации от коронавируса в Украине стартует уже в феврале текущего года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", информирует корреспондет Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о поставке в Украину вакцины от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военнослужащие и нацгвардейцы, - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1021
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08.02.2021 10:52
+7
знову відосік з обіцянками?
Не набридло?
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08.02.2021 10:46
+6
Братан, заведётся так же как Вы обеспечили все больницы аппаратами ИВЛ? Скорее петин фонд обеспечит чем вы...
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08.02.2021 10:51
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А в Израиле уже закончится.
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08.02.2021 10:45 Ответить
І що? Типу ви вже на низькому старті до уколу, навіть якщо вона почнеться хочь завтра?
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08.02.2021 10:47 Ответить
А ти мрієш побути їжею та прихистком для вірусу, поки весь світ вакцинуватися від нього буде?
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08.02.2021 10:55 Ответить
Розкрию велику таємницю: в нас вірусі сидить не один десяток, з народження. Той же гєрпєс.
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08.02.2021 11:19 Ответить
Ну ти й таємницю розкив! Як тепер людство з цим жити буде? Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8692
То тобі подобається бути гуртожитком для вірусів, чи збираєшся щось з цим робити?
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08.02.2021 11:25 Ответить
Я й роблю. Багацько років катаю на лісапеті, по 20-40 км, зимою звісно пауза, але ходю пішки теж по 7-10 км, з собакою, за селом, по природі, літом багацько пливаю на відкрітій воді, стараюсь щодня по 30-40 хв, це десь кілометр в сумі, від берега до берега без зупинки.
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08.02.2021 11:28 Ответить
Скільки вірусів лісапетом задавив?
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08.02.2021 11:34 Ответить
Не рахував. Чи мій стиль життя якийсь не такий як треба?
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08.02.2021 11:35 Ответить
Нормальний у Вас стиль життя, але на віруси, що потрапили чи можуть потрапити у Ваш організм він практично ніяк не впливає. Це у Вас тренування тіла - м"язів, серцево-судинної системи, тощо. А щеплення - це тренування саме імунної системи. І одне іншим не замінити.
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08.02.2021 11:50 Ответить
Дорогенький! я взимку пішки ходив стільки, скільки ти влітку на лісапеткі катався, гірські лижі, знову ж таки, влітку плавав та ОФП, а потім захворів на корону....
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08.02.2021 18:29 Ответить
Как раз на остатки и надеемся.
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08.02.2021 10:50 Ответить
знову відосік з обіцянками?
Не набридло?
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08.02.2021 10:46 Ответить
Я так понял пока эти балаболы завезут вакцину все уже и так переболеют. Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский - Цензор.НЕТ 226
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08.02.2021 10:47 Ответить
Зелика и степанова уколоть в ЯЗЫК
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08.02.2021 10:50 Ответить
Могу поспорить что соврал
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08.02.2021 10:51 Ответить
-- могу поспорить, что чистосердечно...
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08.02.2021 16:09 Ответить
Братан, заведётся так же как Вы обеспечили все больницы аппаратами ИВЛ? Скорее петин фонд обеспечит чем вы...
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08.02.2021 10:51 Ответить
Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1021
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08.02.2021 10:52 Ответить
І брехати.
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08.02.2021 12:23 Ответить
...пз-діти
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08.02.2021 13:45 Ответить
Так про 15 февраля ,уже зедебилы плавно забыли,теперь вакцинация начнется уже в этом месяце? Ждем очередной видосик брехни от нелоха43.
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08.02.2021 10:59 Ответить
Не тратьте деньги на вакцину, не нужна она.
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08.02.2021 11:35 Ответить
Так, так. 9% населення, яке ще має намір голосувати за слуг неукраїнського народу і 17% дебілів, які ще до цього часу тягнуть мазу за Зеленського таки потрібно вакцинувати... Генофонд українців від цього лишень виграє.
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08.02.2021 12:01 Ответить
Народ в США, Испании, Великобритании, Израиле мрет от вакцин.
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08.02.2021 13:07 Ответить
..Рифмастера отпусти, чмо болотное.. и хватит убивать пацанов, блокируя ответные действия украинской армии
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08.02.2021 13:44 Ответить
tZE
Хроника одного президента
‎08.‎02.‎2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:36 Ответить
... и нет холодильников от слова вообще.. а, ну да, мороз за окном)
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08.02.2021 23:08 Ответить
зеля, ты задрал своими обицянками,едь отдыхать уже на курорты
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08.02.2021 16:59 Ответить
Первые прививки надо уколоть Ослу и его зеленой банде , если сдохнут , да и хрен с ними . Идиоты новых найдут.
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08.02.2021 18:22 Ответить
 
 