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Готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Об этом глава государства сообщил, открывая Всеукраинский Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Решив вопрос поставок вакцины в Украину мы столкнулись с новой проблемой - это недоверие к прививке и отказ от вакцинации части населения. Это новый, но очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов на личном примере показать, что вакцинация важна, безопасна и нужна", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что благодаря карантинным ограничениям, властям удалось стабилизировать эпидситуацию и уменьшить количество больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский

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Топ комментарии
+30
Та й піаністом він був ніяким....
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08.02.2021 10:52
+23
Ти на своєму прикладі довів, що контрацепція важлива і потрібна.)))
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08.02.2021 10:53
+18
Китайской вакцинкой пример готов показать...или американской??
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08.02.2021 10:51
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Страница 2 из 2
А ведь парадокс на парадоксе! Вроде как страшная Пандемия и горы трупов! Пасха, метро, концерты в Одессе и Харькове, похороны в Харькове, митинги и свадьбы! Все это куча трупов ковидных как результат! Люди должны ломится за чудесной вакциной! А не хотят! В чём дело?
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08.02.2021 12:28 Ответить
Что непонятного? Они же сюда везут фуфло не проверенное как положено по процедуре. Нормальной вакцины нам пока не видать.
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08.02.2021 13:12 Ответить
Как положенно по процедуре никакой Пандемии нигде нет. Поэтому прививаться будут лохи, вроде вас.
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08.02.2021 14:52 Ответить
Вакциной Pfizer/BioNTec людии сами привываться не боятся. А вот как они будут стариков вакцинировать AstraZeneca совсем не понятно. Ведь эту вакцину в Евросоюзе запрещают применять для людей старше 55 лет, так как она проходила испытания на 18- 55 летних.
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08.02.2021 12:30 Ответить
Дані ВООЗ:

Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 548
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09.02.2021 07:44 Ответить
Вот хитрожопый жиденыш - хочет без очереди привиться. Таких желающих на собственном примере доказать безопасность вакцинации вне очереди хоть пруд пруди.
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08.02.2021 12:44 Ответить
Спробуй Вова, может козленочком станешь
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08.02.2021 12:55 Ответить
Зеля готов уколоться каждой вакциной, зарегистрированной у одобренной в Украине? Фуясе, смелый парень.
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08.02.2021 12:57 Ответить
Во-первых, в Украинне еще не зарегистрирована ни одна вакцина против ковид. Во-вторых, Вова готов сняться в любом количестве роликов, как он колется каждой вакциной, не обязательно зарегистрированной. Сняться в ролике не означает колоться.
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08.02.2021 13:25 Ответить
А я верю нашему президенту
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08.02.2021 13:27 Ответить
Скажи ласково: презику. Будет не только ласково, но и точно.
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08.02.2021 13:31 Ответить
В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендація
«Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:
с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
со злокачественными новообразованиями», - говорится в документе.
Рекомендации для этих групп пациентов объясняются отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600e4b1a9a7947d966fd61e9
Думаю, с остальными вакцинами дело обстоит приблизительно также.
Вакцинация - это игра в рулетку
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08.02.2021 13:00 Ответить
Ковичок ему уколите.
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08.02.2021 13:07 Ответить
Любой нормальный, адекватный, образованный человек не будет принимать любой медпрепарат, не ознакомившись с подробной инструкцией к нему!
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08.02.2021 13:07 Ответить
Нет причины его принимать.
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08.02.2021 13:31 Ответить
Вакцина AZD1222 британско-шведской компании ASTRAZENECA
представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса шимпанзе ChAdOx1, несущего ген S-белка коронавируса.
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08.02.2021 13:15 Ответить
Любая вакцина - это дополнительный стресс для организма.

В общем, ситуация как у Филатова в сказке:

«Он на вкус хотя и крут, и с него, бывает, мрут, но какие выживают - те до старости живут!..».
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08.02.2021 13:18 Ответить
докажи лучше на личном примере, как можно прожить на минимальную (та даже на среднюю) зарплату, семье с двумя детьми, заплатив коммуналку ??? и еще иметь желание помочь родителям (не персональным) пенсионерам (не имеющим гранты от государства) ))) и живущим как простой преподаватель или инженер на минимальную (или среднюю) пенсию...
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08.02.2021 13:37 Ответить
Він реально думає що має такий авторитет? Всі "повірять і прозріють" і в
черзі на вакцинацію душитися будуть? Зовсім одурів.
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08.02.2021 13:45 Ответить
Тут час назад была публикация Рубана о том кого нельзя вакцинировать. Среди них есть переболевшие коронавирусом. Что же Зеленскому не подсказали, что он болел ковидом и его заявление глупость - ему нельзя вакцинироваться. Или среди его соратников нет умных друзей?
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08.02.2021 13:58 Ответить
Відслідкуйте як у середньому хворіють люди на ковід. Майже всі кажуть що це серйозно и по -дорослому. І що Ви бачили у відосіках імені дебіла який "хворів". Храпа нажерена може спала? Чи який вигляд хворобливий був? Чи була охорона там де воно оце дебільне мало бути та хворіти? Тож все просто. Цей придурок вже забув що брехав до того. То перехворів- то вже буде вакцинуватися. Або брехав перше або друге - що буде вакцинуватися..Або те і інше - брехня , -що більш схоже на правду.
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09.02.2021 08:39 Ответить
"бубочка", докажи примером, САМОВЫПИЛИСЬ.
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08.02.2021 13:57 Ответить
"Спутніком" його, "спутніком".
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08.02.2021 14:06 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны. Источник: https://censor.net/ru/n3246569

Тупий Зе клоун ще буде про вакцини роказувати Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3456
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08.02.2021 14:14 Ответить
Намечается очередное шоу? Уже видели "самоотверженный" поступок Скалецкой в Ново- Санжарах.) Неужели найдутся наивные, что поверят в эту вакцинацию.Даже если это покажут в прямом эфире,где гарантия, что в шприце будет действительно вакцина а не глюкоза), как и нет гарантии, что он реально болел ковид. Если и болел,то значит есть антитела и в группу риска он уже не входит. Пусть сидит и ждет своей очереди, а не играет роль " жертвенного ягненка". )
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08.02.2021 14:15 Ответить
Насправді у всіх ******** вацинах є елементи хімічного походження - це алюміній у наночастках для прискорення реакції і ртуть для консервації вакцин, хоч вони там і у невеликих об ємах, але з організму людини не виводяться і залишаються там надовго, частіше у клітинах мозу. А от як що багато і часто робити вакцини, то ці елементи накопичуються в організмі людини і здоровля їй це не прибавляє Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2097
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08.02.2021 14:18 Ответить
******* вакцини з елементами РНК назавжди змінюють ДНК людини, роблячи людину таким собі "вірусом" який вбиваєсвоїх "конкурентів" вірусів. Фармкорпрорації грають в Бога і ООН їх підтримує в цьому, це не добре.
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08.02.2021 14:22 Ответить
Він нещодавно перехворів.
Яка вакцинація...
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08.02.2021 14:31 Ответить
Не дуже в це віриться, що хворів.
А так воду стерильну на камеру вколять, та усе.
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08.02.2021 14:46 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб

Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАДАТИ ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, АБО ЇХ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКАМ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ТА ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань
Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
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08.02.2021 14:32 Ответить
А приватним прикладом відвоювати назад позиції, які здав ворогу, заглядаючи у дупу #уйла, не бажаєш???
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08.02.2021 14:35 Ответить
Никогда не буду вакцинироваться, пока мне не укажут орган регистрирующий поствакцинальные осложнения!

И орган, который в случае осложнений будет мне оплачивать лечение!

Инструкция по регистрации поствакцинальных осложнений в Украине ОТМЕНЕНА!!!

Закон про СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ не принят!!!
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08.02.2021 15:01 Ответить
Інструкція з планування епіднагляду
за побічною дією імунобіологічних препаратів,
виявлення та реєстрації поствакцинальних реакцій, ускладнень

1.1. Поствакцинальні реакції та ускладнення - це порушення здоров'я, що виникають після імунізації внаслідок її проведення. Характер та строки розвитку можливих ПВР та ПВУ наведені у додатку 1.
1.3. Реєстрації підлягають ВСІ випадки поствакцинальних реакцій та ускладнень, а саме:
1.3.1. Всі абсцеси в місці введення вакцини.
1.3.2. Всі летальні випадки, що трапляються протягом 30 діб після імунізації.
1.3.3. Всі випадки госпіталізації, що мають зв'язок з імунізацією.
1.3.4. Інші порушення, що мають часовий зв'язок з імунізацією.
...
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2707.html
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08.02.2021 15:03 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ (проект) Про вакцинопрофілактику інфекційних хвороб Розділ V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Стаття 16. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
При виникненні поствакцинальних ускладнень в залежності від їх виду і важкості

забезпечується:
1) відшкодування шкоди, заподіяної особі, у тому числі дитині, внаслідок ушкодження її здоров'я або в разі її смерті, шляхом здійснення виплат:
одноразової компенсації у разі розладів здоров'я або смерті особи;
щомісячної грошової компенсації у разі встановлення інвалідності або смерті;
2) виплата особі, законному представнику дитини допомоги по тимчасовій непрацездатності за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку тимчасовою втратою працездатності;
3) ВИПЛАТА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ:
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ;
пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок поствакцинальних ускладнень;
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
4) виплата допомоги на поховання відповідно до законодавства;
5) надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги в разі потреби госпіталізації особи, у тому числі дитині, медичної допомоги за призначенням лікарів;
6) утримання за рахунок бюджетних коштів в лікарні, реабілітаційній установі, оздоровчому та санаторно-курортному закладі відповідно до медичних рекомендації;
7) надання необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації за медичними показаннями;
8) навчання та перекваліфікація особи, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди особа не може виконувати попередню роботу, а також працевлаштування осіб із зниженою працездатністю.
9) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку тимчасовою втратою працездатності;
10) поховання померлої особи, у тому числі дитини, і відшкодування витрат на пов'язані з цим ритуальні послуги відповідно до місцевих умов.
Порядок призначення і виплати одноразової компенсації, щомісячних грошових компенсацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Одержувачам раніше призначеної пенсії, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, з числа осіб з поствакцинальними ускладненнями (законним представникам дітей з поствакцинальними ускладненнями) надається право вибору між раніше призначеними виплатами і виплатами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF3OQ00A.html
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08.02.2021 15:05 Ответить
Народ требуйте принятия законов, защищающих вас пока не поздно!!!
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08.02.2021 15:06 Ответить
Готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и БЕЗОПАСНА, - Зеленский

А что, Зеленский у нас профессор медицины, что он так уверенно гласит о том, что вакцина от Ковид безопасна?
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08.02.2021 15:15 Ответить
Граждане, проживающие в Санкт‑Петербурге и получившие поствакцинальное осложнение, вызванное профилактическими прививками, имеют право на получение пособия в размере:
10 000 рублей - единовременное пособие при установлении факта поствакцинальных осложнений;
30 000 рублей - единовременное пособие в случае смерти гражданина (выплачивается членам его семьи).
К таким осложнениям относятся:
анафилактический шок;тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек - отек Квинке, синдром Стивена‑Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.);
энцефалит;
вакцино‑ассоциированный полиомиелит;
поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности
: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома;генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ;
артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи.
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08.02.2021 15:22 Ответить
хтось патякав що вже перехворів. питання навіщо вакцинація, коли вже виробились антитіла?
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08.02.2021 17:14 Ответить
Готовий на особистому прикладі показати...

Ну що ще? Вже стільки всього напоказував... Відпочинь.
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08.02.2021 18:13 Ответить
Пусть вакцинируется.
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08.02.2021 18:19 Ответить
Китайським шмурдяком?
Колись, хоч усрись - нема тобі віри, паскуда.
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08.02.2021 18:26 Ответить
Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 777
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08.02.2021 19:35 Ответить
Вова, ты ж типа болел на пару с Ермаком! Еще видосики показывал из Феофании, а через несколько дней поехал типа папу с мамой заразить. У тебя иммунитет уже? Зачем тебе пиар, т.е. вакцина?
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08.02.2021 20:30 Ответить
Безпечна для кого? Для всіх? Дурниця.
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08.02.2021 23:01 Ответить
- Хто може бути гіршим за дурня?
- Лише дурень з ініціативою.
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08.02.2021 23:43 Ответить
В чем подвох ? Ежели пианист уже переболел ковидом , а нам так рассказывали,то ему вакцинироваться и не нужно и нельзя !! Ежели он собрался показывать пример в числе "главных мировых лидеров" ,то болел ли он ?? а обманывать не хорошо !
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08.02.2021 23:48 Ответить
Бреше Янелох , як дихає !
Невже забув про те , що хворів !
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09.02.2021 00:02 Ответить
ну в целом так и есть ... у нас все такие "умные" .... маски не ношу ... хожу как хочу "вакцинироваться не буду" и так далее ... изза таких недоумков - закрыты садики , школы , фирмы и так далее. Я не Зебил - всё перечисленное - ФАКТ!
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09.02.2021 04:56 Ответить
эта скотина уже анализы сдавала...)
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09.02.2021 08:15 Ответить
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