Готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Об этом глава государства сообщил, открывая Всеукраинский Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Решив вопрос поставок вакцины в Украину мы столкнулись с новой проблемой - это недоверие к прививке и отказ от вакцинации части населения. Это новый, но очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов на личном примере показать, что вакцинация важна, безопасна и нужна", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что благодаря карантинным ограничениям, властям удалось стабилизировать эпидситуацию и уменьшить количество больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский