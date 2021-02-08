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Начинаем серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проведением сегодняшнего форума "Украина 30" Офис президента Украины начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов. Они будет проходить в формате диалога с обществом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", информирует корреспондет Цензор.НЕТ.

"Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, наших международных партнеров, наших украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан страны", - заявил глава государства.

При этом он отметил, что в течение следующих месяцев на таких форумах будет обсуджаться не только ситуация с коронавирусом.

"Будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системах, сельском хозяйстве, диджитализации и инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и о многих других очень важных темах…", - добавил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Это как опросики во время выборов в местные советы, которые потом на прмойках находили?
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08.02.2021 10:58
+21
Розпочинається тиждень з блювотини , не інакше, бо слухати цю хрипату і гнусаву потвору , не вистачає здоров'я!
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08.02.2021 11:07
+20
Я думаю пора поговорить о досрочных выборах президента и рады, бо те, что есть сламались
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08.02.2021 11:00
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А сколько вас стукачей было в университетской группе? Минимум пяток? Да,холоп?
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11.02.2021 15:47 Ответить
Зеля, душа моя, а как мне поучаствовать в твоём форуме?
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09.02.2021 16:55 Ответить
Зачем тебе и там обос.аться? Ты сиди тихо и никому не показывай какой ты глупый! Ты глупых евреев видел? Нет,не видел. Потому что умные евреи всегда говорят глупым евреям,-Сиди тихо и не высовывайся! Фарштейн,холоп?
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09.02.2021 17:07 Ответить
Вяло, Дыдальчик!
Давай, даставай из своих штанов мехом внутрь томик своих бессмерных высказываний про лобобу и ракету!
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09.02.2021 17:33 Ответить
Ты сам себя обси.аешь достаточно,без меня-мозгов то нет. Такова участь таких московских консерв как ты!
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09.02.2021 17:53 Ответить
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