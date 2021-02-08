Чем дольше затянем с вакцинацией групп риска, тем больше вирус получит возможность мутировать, - глава ВОЗ Гебрейесус
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Промедление с вакцинацией группы риска приведет к тому, что мир вернется к исходной точке в борьбе с коронавирусом.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".
"Чем дольше мы будем вакцинировать группы риска, тем больше дадим возможность вирусу мутировать и избегать вакцину. Если мы не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к начальному состоянию", - заявил глава ВОЗ.
Кроме того, Гебрейесус призвал страны делиться своими вакцинами с теми странами, которые пока не могут их приобрести.
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Сралин бы его уже расстрелял столько сотен раз, сколько букв в его кликухе)
У ВОЗ совсем крыша поехала? Или это у власти?