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Чем дольше затянем с вакцинацией групп риска, тем больше вирус получит возможность мутировать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Общество

Чем дольше затянем с вакцинацией групп риска, тем больше вирус получит возможность мутировать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Промедление с вакцинацией группы риска приведет к тому, что мир вернется к исходной точке в борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"Чем дольше мы будем вакцинировать группы риска, тем больше дадим возможность вирусу мутировать и избегать вакцину. Если мы не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к начальному состоянию", - заявил глава ВОЗ.

Кроме того, Гебрейесус призвал страны делиться своими вакцинами с теми странами, которые пока не могут их приобрести.

Читайте: Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ

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Минуточку, минутчку, зеленский записывает. Ему же еще понять надо, о чем речь. Не так быстро, пжлуста...
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08.02.2021 11:07 Ответить
Не боись, Парашенка растолкует, если шо....
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08.02.2021 11:11 Ответить
Уж в этом нисколько не сомневаюсь. Да вот поймет ли клоун, вот в чем вопрос? Способность понимать у него атрофирована с рождения. И нет никаких признаков того, что на протяжении нелоховской жизни она восстановилась.
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08.02.2021 11:14 Ответить
Да вирусу вообще-то похрен на вакцинацию. Он мутирует в любом случае. Его задача приспособится к агрессивной для него окружающей среде. В идеале и к вакцине тоже.
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08.02.2021 11:14 Ответить
но крутая должность у этого гебрейыысуса - сперва высрал: все хорошо, Китай почти чист, потом высрал: Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6600 Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 879 - все плохо, караул, теперь с важным видом поучает что: быстрей, быстрей, а не то всем п....
Сралин бы его уже расстрелял столько сотен раз, сколько букв в его кликухе)
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08.02.2021 11:31 Ответить
Навіть я,середньо-квадратичний селюк зі смерек, розумію, що віруси мутують коли хочешь і як хочешь, без різниці, є чарівна вакціна чи нє.
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08.02.2021 11:26 Ответить
Чем больше вакцинируются - тем бесполезнее вакцинация? Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7749
У ВОЗ совсем крыша поехала? Или это у власти?
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08.02.2021 11:38 Ответить
У нього Параноїдний синдром (синдром Кандинського-Клерамбо)! Чим довше зволікатимемо з вакцинацією груп ризику, тим більше вірус матиме можливість мутації, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2924
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08.02.2021 11:56 Ответить
 
 