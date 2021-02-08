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Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала она в видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Она добавила, что с начала пандемии ЕС поддерживал украинский народ.

"Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели EUR200 млн на поддержку вашего бизнеса во время локдауна", - сказала она.
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Топ комментарии
+5
Дожились... Мозги бы и совесть лучше бы пожертвовали нашим воровайкам во власти. А лучше - по веревке намыленной.
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08.02.2021 11:07
+4
позорище
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08.02.2021 11:18
+1
таки выклянчил что-то))
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08.02.2021 11:08
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Дожились... Мозги бы и совесть лучше бы пожертвовали нашим воровайкам во власти. А лучше - по веревке намыленной.
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08.02.2021 11:07 Ответить
таки выклянчил что-то))
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08.02.2021 11:08 Ответить
Сижу я на вокзале с протянутой рукой! Подайте Бога ради червончик золотой....
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08.02.2021 11:10 Ответить
Расея матушка атзавьётся на призив и паможет братцкому народу !(Що правда вона ще не в ЕС)
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08.02.2021 11:14 Ответить
По 100 км дорог построить? Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні - Цензор.НЕТ 5981
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08.02.2021 11:14 Ответить
позорище
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08.02.2021 11:18 Ответить
Пусть ВСЁ отдадут ,мы их жопы СЕМЬ лет спасаем !
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08.02.2021 11:22 Ответить
От кого?
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08.02.2021 13:31 Ответить
От ватной орды ,от кого же ещё ... Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні - Цензор.НЕТ 5792
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08.02.2021 14:30 Ответить
ЕС АБСОЛЮТНО не нуждается в защите.
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08.02.2021 16:40 Ответить
ЕС бы погиб без ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ грудью ставшей на пути ватных тварей .
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08.02.2021 17:20 Ответить
)))))
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08.02.2021 20:57 Ответить
Министерству здравоохранения Украины нужно 1) определить потребность в количестве вакцины ( при чем хорошего и надежного качества) 2) Убедиться в возможности ее безопасной транспортировки и хранения на местах ( вплоть до поселковых медпунктов) и обеспечить обучение медперсонала правилам хранения и самого процесса вакцинирования. Введя уголовное наказания за нарушения за нарушения по всем этим пунктам) 3) Определиться какую все таки вакцину нужно закупать, дело ведь не в количестве а ее качестве ( эффективность должна быть не менее 90-95% и пройти полные клинические испытания) 4) определиться есть ли на это средства и заключенные контракты на поставку.5) И наконец , хотя бы провести статистические исследования какое количество готово в принципе вакцинироваться ( а сколько категорически против) при этом а) кто готов это сделать платно б) а кто только в случае бесплатной вакцинации. 6) определиться кому можно, а кому нельзя вакцинироваться, и как это с большой точностью определить и сделать. В общем как говорил герой кинофильма " Операция " Ы" - "вы даете нереальные планы" ( с добавкой " все украли до нас..") Ну это кто еще помнит этот фильм.
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08.02.2021 11:23 Ответить
Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні - Цензор.НЕТ 729
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08.02.2021 11:24 Ответить
Стоїмо з протягнутою рукою.Не встидно, пане Зеленський?Звичайно.велике спасибі Європі,що не забуває нас, але ж як надоїла безтолковість власного керівництва країни...
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08.02.2021 11:37 Ответить
73% Галасували,а тепер щоб вижить Дороги перекривають,собак на Газ Продають,маски безкоштовно,мають,Вакцину просять наче на дорозі,А ВОНИ ЖИВУТЬ!!!! ДОМА МАШИНИ ОМАНИ ДУРМАНИ, РЕСТОРАНИ,ГУЛЯНЯ,СЛУГИ СЛУЖАТЬ!!!!!
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08.02.2021 11:38 Ответить
Не знаю как-кому, но мне в этом случае стыдно за мою страну.
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08.02.2021 11:48 Ответить
Мы гордо примем подачки, и стыдясь продадим своим гражданам.
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08.02.2021 12:10 Ответить
"ЗЕЛЕНИЙ КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ !!!"

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні - Цензор.НЕТ 3085
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08.02.2021 13:17 Ответить
Пятая экономика Европы в 1991 году....
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08.02.2021 13:32 Ответить
 
 