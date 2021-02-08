Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и намерен вернуть ее, в том числе с применением силы, если будет необходимо. Но лидеры Тайваня говорят, что остров гораздо больше, чем просто провинция, утверждая, что он является суверенным государством, которое имеет свою собственную конституцию, демократически избранных лидеров и около 300 тысяч военных в своих вооруженных силах. США - самый важный друг Тайваня и единственный союзник.

Как информирует Цензор.НЕТ, спор делает ситуацию в регионе настолько напряженной, что существует угроза реальных военных действий. Об этой теме пишут ряд иностранных СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times. Как отмечается, это ставит Тайвань в первые ряды геополитических рисков для нового президента США Джо Байдена.

В то время, пока Джо Байден еще выступал с инаугурационной речью, китайское правительство объявило о введении санкций против 28 бывших американских чиновников и их семей. Пекин обосновал этот шаг заявлением, что эти чиновники "спланировали и осуществили серию несоответствующих шагов и серьезно вмешивались во внутренние дела Китая. Начиная новые двусторонние отношения провокационной эскалацией, Пекин пытается предупредить представителей администрации Байдена, что они могут пострадать от личных потерь, если попытаются бросить вызов Коммунистической партии Китая, пишет ZN.

Благодаря существенной модернизации китайской армии, она превратилась в мощную силу, которая способна стать достойным конкурентом для США. Имитированная атака на американский авианосец "Теодор Рузвельт" произошла во время вторжения самолетов Народно-освободительной армии Китая в воздушное пространство Тайваня.

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Тем не менее, реальное вторжение на Тайвань будет одной из самых сложных военных операций. Риски очень высоки, поэтому Пекин все чаще прибегает к принуждению. Отсюда активизация воздушных и морских операций вокруг Тайваня, которые рискуют спровоцировать аварию, такую ​​как падение самолета или затопление корабля, что может быть неправильно истолковано как преднамеренный акт.

Китай угрожает Тайваню войной, если тот решит провозгласить независимость. Готовность применить силу против мятежного острова официальный Пекин подчеркивает каждый раз, когда США делают шаги в сторону поддержки Тайваня. На этот раз решимость намерений демонстрировалась несколько дней подряд вторжением более десятка ядерных бомбардировщиков и истребителей в распознавательную зону противовоздушной обороны острова, что резко контрастирует с уже привычными регулярными разведывательными акциями Китая в составе от одного до трех разведывательных или противолодочных самолетов.

Администрация президента Джо Байдена подтвердила намерение защищать Тайвань от китайских угроз, призвав остановить "военное, дипломатическое и экономическое давление, а вместо этого начать конструктивный диалог с демократически избранными представителями острова". В пресс-релизе госдепартамента США подчеркивается готовность сотрудничать с друзьями и союзниками для продвижения общего процветания, безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе, что включает углубление связей с демократическим Тайванем, а также для решения вопросов с транзитным проливом с учетом интересов жителей острова.

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Сообщение о том, что китайская военная авиация "имитировала" ракетные атаки на американский авианосец во время вторжения в воздушное пространство Тайваня, через три дня после инаугурации Байдена, подчеркивают, как недоразумения могут обостриться с потенциально разрушительными последствиями.

Раздразнила китайскую власть не только группа американских кораблей во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт", зашедших в воды Южно-Китайского моря в рамках поддержки свободы мореходства, что было расценено как игра мускулами, но и первые сигналы новоизбранного руководства Соединенных Штатов в отношении Тайваня.

Американские чиновники уже давно приняли "стратегическую двусмысленность", когда их спрашивали, придут ли они на помощь Тайваню в случае военных действий Китая. Если бы китайское принуждение распространилось на полномасштабную экономическую блокаду Тайваня, Вашингтон, скорее всего, вмешался бы. Кроме экономических ставок, если США будут стоять в стороне, они могут потерять статус влиятельного государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Сейчас администрация Байдена придерживается жесткой стратегии в отношении Китая, которую начал бывший президент Дональд Трамп. США отреагировали на китайские провокационные воздушные вторжения, призывая Пекин прекратить запугивание Тайваня.

Между тем правительство Китая активизирует свои усилия по распространению теорий заговора об источнике происхождения COVID-19, препятствуя попыткам расследования происхождения вируса в Ухане. Пекин также распространяет дезинформацию относительно американских вакцин против коронавируса.

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Однако, даже несмотря на немалые военные затраты и помощь США, Тайвань вряд ли сможет самостоятельно противодействовать военным силам материка, имея в пять раз меньше самолетов, в десять раз меньше личного состава и лишь один процент от его ракет. Вместе с тем бороться дипломатическими методами Тайваню мешает изоляционное кольцо, в которое его взял Пекин: и это не только признание большинством стран мира "политики одного Китая", а значит невозможность установить дипломатические связи с островом (на сегодняшний день его официально признают лишь 15 стран мира), но и отсутствие голоса в международных организациях, к участию в которых он недопущен. Даже пример успешной борьбы с коронавирусом, выведший остров на первые полосы мировых СМИ и ставший показательным для многих стран, не смог открыть ему двери для участия в заседании ВОЗ в роли наблюдателя.

И хотя Дональд Трамп сделал много шагов в сторону поддержки Тайваня, их оказалось недостаточно, чтобы снизить силу давления на остров со стороны КНР. Стратегическое расположение острова издавна делавшее его местом противоборства, на сегодняшний день приобретает еще больший вес. Для Китая контроль над островом — не только восстановление территориальной целостности, которая стала важной составляющей политики КПК, но и получение абсолютного регионального преимущества. Для США и Японии Тайвань — важное звено в "Первой цепи островов", на которую они полагаются, сдерживая Китай и защищая жизненно важные пути снабжения энергоносителями и торговли. Кроме того, подчинение острова КНР будет означать не только поражение США в Азии, но и открытие для Китая возможностей продолжать экспансию островов, которую оспаривает Япония, и безоговорочно давить на соседние страны в Южно-Китайском море, на большую часть которого Китай уже претендует, узаконив административно спорные Парасельские острова и архипелаг Спайтли.

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В первую неделю своего президентства Джо Байден подтвердил поддержку союзников США в Азии — Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин — во время телефонных разговоров с их лидерами, а также предостерег Пекин от экспансионистских намерений в Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако и Китай не сидел сложа руки. Через два дня после прихода к власти Байдена он принял закон, наделяющий береговую охрану широкими полномочиями и позволяющий ей "применять все необходимые меры, включая использование оружия, когда национальный суверенитет, суверенные права и юрисдикция незаконно нарушаются иностранными организациями и отдельными лицами в море", что может значительно повлиять на ход столкновений в Южно-Китайском и соседних морях и ситуацию в регионе вообще.

А тем временем в недавней речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Си Цзиньпин выступил против начала холодной войны, призвал "оставаться преданными международному праву и правилам, а не стремиться к собственному преимуществу", раскритиковал идею введения санкций и стремления создать изоляцию. Но риторика страны, не скрывающей намерений стать глобальной силой, резко контрастирует с опасностью, которую она создает у себя на заднем дворе. И проблема Тайваня, к сожалению, имеет все реальные шансы перерасти не в холодную, а в горячую войну.