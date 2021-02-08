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Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и намерен вернуть ее, в том числе с применением силы, если будет необходимо. Но лидеры Тайваня говорят, что остров гораздо больше, чем просто провинция, утверждая, что он является суверенным государством, которое имеет свою собственную конституцию, демократически избранных лидеров и около 300 тысяч военных в своих вооруженных силах. США - самый важный друг Тайваня и единственный союзник.

Как информирует Цензор.НЕТ, спор делает ситуацию в регионе настолько напряженной, что существует угроза реальных военных действий. Об этой теме пишут ряд иностранных СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times. Как отмечается, это ставит Тайвань в первые ряды геополитических рисков для нового президента США Джо Байдена.

В то время, пока Джо Байден еще выступал с инаугурационной речью, китайское правительство объявило о введении санкций против 28 бывших американских чиновников и их семей. Пекин обосновал этот шаг заявлением, что эти чиновники "спланировали и осуществили серию несоответствующих шагов и серьезно вмешивались во внутренние дела Китая. Начиная новые двусторонние отношения провокационной эскалацией, Пекин пытается предупредить представителей администрации Байдена, что они могут пострадать от личных потерь, если попытаются бросить вызов Коммунистической партии Китая, пишет ZN.

Благодаря существенной модернизации китайской армии, она превратилась в мощную силу, которая способна стать достойным конкурентом для США. Имитированная атака на американский авианосец "Теодор Рузвельт" произошла во время вторжения самолетов Народно-освободительной армии Китая в воздушное пространство Тайваня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в западную часть Тихого океана

Тем не менее, реальное вторжение на Тайвань будет одной из самых сложных военных операций. Риски очень высоки, поэтому Пекин все чаще прибегает к принуждению. Отсюда активизация воздушных и морских операций вокруг Тайваня, которые рискуют спровоцировать аварию, такую ​​как падение самолета или затопление корабля, что может быть неправильно истолковано как преднамеренный акт.

Китай угрожает Тайваню войной, если тот решит провозгласить независимость. Готовность применить силу против мятежного острова официальный Пекин подчеркивает каждый раз, когда США делают шаги в сторону поддержки Тайваня. На этот раз решимость намерений демонстрировалась несколько дней подряд вторжением более десятка ядерных бомбардировщиков и истребителей в распознавательную зону противовоздушной обороны острова, что резко контрастирует с уже привычными регулярными разведывательными акциями Китая в составе от одного до трех разведывательных или противолодочных самолетов.

Администрация президента Джо Байдена подтвердила намерение защищать Тайвань от китайских угроз, призвав остановить "военное, дипломатическое и экономическое давление, а вместо этого начать конструктивный диалог с демократически избранными представителями острова". В пресс-релизе госдепартамента США подчеркивается готовность сотрудничать с друзьями и союзниками для продвижения общего процветания, безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе, что включает углубление связей с демократическим Тайванем, а также для решения вопросов с транзитным проливом с учетом интересов жителей острова.

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Сообщение о том, что китайская военная авиация "имитировала" ракетные атаки на американский авианосец во время вторжения в воздушное пространство Тайваня, через три дня после инаугурации Байдена, подчеркивают, как недоразумения могут обостриться с потенциально разрушительными последствиями.

Раздразнила китайскую власть не только группа американских кораблей во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт", зашедших в воды Южно-Китайского моря в рамках поддержки свободы мореходства, что было расценено как игра мускулами, но и первые сигналы новоизбранного руководства Соединенных Штатов в отношении Тайваня.

Американские чиновники уже давно приняли "стратегическую двусмысленность", когда их спрашивали, придут ли они на помощь Тайваню в случае военных действий Китая. Если бы китайское принуждение распространилось на полномасштабную экономическую блокаду Тайваня, Вашингтон, скорее всего, вмешался бы. Кроме экономических ставок, если США будут стоять в стороне, они могут потерять статус влиятельного государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Сейчас администрация Байдена придерживается жесткой стратегии в отношении Китая, которую начал бывший президент Дональд Трамп. США отреагировали на китайские провокационные воздушные вторжения, призывая Пекин прекратить запугивание Тайваня. 

Между тем правительство Китая активизирует свои усилия по распространению теорий заговора об источнике происхождения COVID-19, препятствуя попыткам расследования происхождения вируса в Ухане. Пекин также распространяет дезинформацию относительно американских вакцин против коронавируса.

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Однако, даже несмотря на немалые военные затраты и помощь США, Тайвань вряд ли сможет самостоятельно противодействовать военным силам материка, имея в пять раз меньше самолетов, в десять раз меньше личного состава и лишь один процент от его ракет. Вместе с тем бороться дипломатическими методами Тайваню мешает изоляционное кольцо, в которое его взял Пекин: и это не только признание большинством стран мира "политики одного Китая", а значит невозможность установить дипломатические связи с островом (на сегодняшний день его официально признают лишь 15 стран мира), но и отсутствие голоса в международных организациях, к участию в которых он недопущен. Даже пример успешной борьбы с коронавирусом, выведший остров на первые полосы мировых СМИ и ставший показательным для многих стран, не смог открыть ему двери для участия в заседании ВОЗ в роли наблюдателя.

И хотя Дональд Трамп сделал много шагов в сторону поддержки Тайваня, их оказалось недостаточно, чтобы снизить силу давления на остров со стороны КНР. Стратегическое расположение острова издавна делавшее его местом противоборства, на сегодняшний день приобретает еще больший вес. Для Китая контроль над островом — не только восстановление территориальной целостности, которая стала важной составляющей политики КПК, но и получение абсолютного регионального преимущества. Для США и Японии Тайвань — важное звено в "Первой цепи островов", на которую они полагаются, сдерживая Китай и защищая жизненно важные пути снабжения энергоносителями и торговли. Кроме того, подчинение острова КНР будет означать не только поражение США в Азии, но и открытие для Китая возможностей продолжать экспансию островов, которую оспаривает Япония, и безоговорочно давить на соседние страны в Южно-Китайском море, на большую часть которого Китай уже претендует, узаконив административно спорные Парасельские острова и архипелаг Спайтли.

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В первую неделю своего президентства Джо Байден подтвердил поддержку союзников США в Азии — Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин — во время телефонных разговоров с их лидерами, а также предостерег Пекин от экспансионистских намерений в Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако и Китай не сидел сложа руки. Через два дня после прихода к власти Байдена он принял закон, наделяющий береговую охрану широкими полномочиями и позволяющий ей "применять все необходимые меры, включая использование оружия, когда национальный суверенитет, суверенные права и юрисдикция незаконно нарушаются иностранными организациями и отдельными лицами в море", что может значительно повлиять на ход столкновений в Южно-Китайском и соседних морях и ситуацию в регионе вообще.

А тем временем в недавней речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Си Цзиньпин выступил против начала холодной войны, призвал "оставаться преданными международному праву и правилам, а не стремиться к собственному преимуществу", раскритиковал идею введения санкций и стремления создать изоляцию. Но риторика страны, не скрывающей намерений стать глобальной силой, резко контрастирует с опасностью, которую она создает у себя на заднем дворе. И проблема Тайваня, к сожалению, имеет все реальные шансы перерасти не в холодную, а в горячую войну.
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Топ комментарии
+6
Нужно просто Расию уменьшить в границы прежней Московии ,а потом браться за Китай.
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08.02.2021 11:33
+3
Падёт Китай ,падёт Расия! Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ - Цензор.НЕТ 2593
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08.02.2021 11:31
+2
Влажные мечты паРашки...
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08.02.2021 11:28
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Влажные мечты паРашки...
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08.02.2021 11:28 Ответить
Тайвань давно объявил о своей НЕЗАВИСИМОСТИ ЧТО БЕСИТ КОММУНЯК ВОРОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ КИТАЯ.....им по сути просто завидно как на небольшой территории живет так много людей как страна которой согласно Устава нет а блокирует вопрос Китай и СССР а сегодня с Россией просто из западло.. и не могут вести Тайвань со статусом государства что уже ставит давно вопрос и переформатировании ООН и разделения ООН на Европейское ООН Южной Америки Северной Америки, Австралии Новой Зеландии, Индо Китая... и так далее
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08.02.2021 11:41 Ответить
Да, вилка у Байдена непростая:
- воевать с Китаем за Тайвань означает крах экономики и доллара;
- не воевать означает потерю большинства союзников.

Может не надо было трогать Трампа ?
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08.02.2021 11:30 Ответить
Нужно просто Расию уменьшить в границы прежней Московии ,а потом браться за Китай.
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08.02.2021 11:33 Ответить
Ты в самом деле думаешь что Байден будет воевать с РФ ? Чем и зачем ?
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08.02.2021 11:43 Ответить
Есть разные методы ,зачем воевать США с Расией?.Можно просто из Расии уменьшить закупки пушнины и др сырья Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4811
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08.02.2021 11:53 Ответить
Если бы это было так просто, Навальный сейчас сверкал бы в телевизоре, а не шконку давил на зоне.
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08.02.2021 12:01 Ответить
Навальный это просто клон Хутина не больше не меньше. у них за спинами одни и те же стоят, просто Навальный хочет вместо кооператива "Озеро" ,создать кооператив "Лебединое Озеро" Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 1690
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08.02.2021 12:05 Ответить
Чепуха. Навальный - это ваш Бубочка год назад.
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08.02.2021 12:11 Ответить
А при чем там Раша? Ты новость прочитал? Тебе везде Раша мерещится?
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08.02.2021 13:48 Ответить
раша кругом раша,везде раша параша. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 6907
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08.02.2021 17:06 Ответить
Неоспоримо
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08.02.2021 20:56 Ответить
Китай на расслабоне делает облёты военной авиацией Тайваня со своей стороны, как бы удерживаяТайвань внутри "круга", тем самым демонстрирует что это - его территория. США пока только спорадически подгоняют авианосцы и грозно шевелят жабрами.
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08.02.2021 11:40 Ответить
Война нервов. У кого-то первым сорвёт предохранитель.
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08.02.2021 11:44 Ответить
Не сорвёт. Китай медленно варит "лягушку". США уже неоднократно подгонял свой флот к северокорейцам, те в ус не дуют...
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08.02.2021 11:46 Ответить
КНДР - это китайская колония, с российскими ракетами на боевом дежурстве. Так что там ситуация никуда не двинется.
А вот Тайвань: формально - китайский, де-факто - американский.
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08.02.2021 11:48 Ответить
Как поставки риса задерживаются - так в сторону Японии ракетные стрельбы проводятся.
Всё просто.
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08.02.2021 11:51 Ответить
Taм недавно запретили даже собак содержать. Кормить нечем.
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08.02.2021 12:00 Ответить
Да ладно тебе. Есть съёмки с улиц и из метро Пхеньяна. Все худые.
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08.02.2021 12:04 Ответить
Отнюдь. Недоедающих людей отличить несложно.
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08.02.2021 12:12 Ответить
Коли бачиш про "крах долара" то можна дальше і не читати. Те, що далі Трамп згадується підтверджує діагноз.
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08.02.2021 11:41 Ответить
Тебе знакомы темпы роста стоимости серебра ? Инфляция - это когда стоимость драгметаллов прёт вверх со скоростью. Можешь посмотреть на диаграммы роста стоимости золота и серебра за последнее время.
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08.02.2021 11:46 Ответить
Елементарно, США може провести морську блокаду і заблокувати торгівлю Китая, а китайці не можуть заблокувати американців. Коли американці втрачають частину прибутків, то на багато більш залежні китайці втрачають все. Європейці, японці, корейці, австралійці і решта світу теж втрачають частину. Відносно хоч однієї валюти, чому має просісти долар?
Як взагалі пов'язаний "краху долара" при відсутності торгівлі з Китаєм і тим мощним Трампом, яких як раз то і робив, що завдавав удар по торгівлі? Війна, то як би Трамп на максималках. І получаєтсья, що війна - потолок бажань трампіста мав би бути.
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08.02.2021 12:38 Ответить
Ну, поглядим. Сейчас речь идёт о том начнётся ли реальное мочилово.
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08.02.2021 12:39 Ответить
И мардовский пистец камунаглистовым варавским чайникам. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998
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08.02.2021 11:54 Ответить
Падёт Китай ,падёт Расия! Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ - Цензор.НЕТ 2593
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08.02.2021 11:31 Ответить
Тренування треба почати з Раші...
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08.02.2021 11:43 Ответить
Япония очень хочет Курилы.
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08.02.2021 11:37 Ответить
Проблема в соизмеримости "хотелки" и возможностей.
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08.02.2021 11:41 Ответить
и тут Китай заведомо в проигрыше в случае ядерной войны проблема в том что 89% населения напихано как тюлька в томате в банках вдоль побережья.... внутренний Китай Внутренняя Монголия пустыня Гоби... степи горы и по населению вот те 11% размазанных вдоль Амура... так что Китай может грозно бряцать оружием а по сути Китай сцыт в потолок тому они и намерены дотянуть дожить чтобы перевести в Сибирь и Зауралье хотя бы 40% своего насления... прикрывшись Россией как зонтиком на случай ответки.. тема не станет России как федеративной страны таки да.. думаю многие новые страны государства пошлют на уй китаезов полем и лесом заявив что их страны-- не являются првоприемниками РФ и их договоров и обязательств...
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08.02.2021 11:47 Ответить
Прикольно, может красножопые опять будут опущены как совок)
Но не верю что:
\\\\и лишь один процент от его ракет Источник: https://censor.net/ru/n3246574\\\\\\

У них ПКР куча, так что комми на жилье крабам пустят своих лоханок тоже кучу.
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08.02.2021 11:39 Ответить
_Увы, но Тайваню вряд ли удастся защититься от коммуняк. Самостоятельно не осилят, а США на войну с кетаем не решится, ибо во-первых у кетая Тайвань под рукой, а для США на другом конце мира. А во-вторых это война будет ядерной, и на это США точно не готовы пойти. Так что увы.
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08.02.2021 11:44 Ответить
Камунаглистовая турьма кетай лопнить после начала ваины. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054
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08.02.2021 11:57 Ответить
Если подходить формально, то это скорее КНР отколовшаяся " провинция" Китайской республики ( сохранившейся на Тайване) и это только раз. Существует две Кореи, до этого существовало две Германии, существует два " Кашмира", возможно где то еще что то подобное есть, ( например Австрия это тоже так сказать немцы, а киприоты греки и турки, а коссовары албанцы, есть также две Сербии - Сербия и республика Сербская в Боснии) так почему не может быть два Китая. Тем более что сам о. Тайвань не был в составе Китая аж с 1895 года ( с года захвата Японией), а сейчас уже 2021, а это значит 125 лет, не малый срок. Тут тогда с такой же легкостью Китай вполне может объявить претензии на Амурскую обл, половину Хабаровского края, Приморский край и Еврейскую авт область захваченные Россией у Китая в 1861 году и еще республику Тува ( РФ) захваченную в 1944. Хочется еще добавить, что судя по примеру проводимой политики Пекина по отношению к Гонконгу , Тайвань добровольно в ярмо коммунизма не пойдет, а США следуя союзным и геополитическим соображениям военного захвата острова не дозволит. Поэтому это долгоиграющая " пластинка".
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08.02.2021 11:45 Ответить
"...а США следуя союзным и геополитическим соображениям военного захвата острова не дозволит."
_Да?, А, ну ладно... Двадцать лет не был на Земле? Как там галактика?
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08.02.2021 11:48 Ответить
Лунатику персонально.. Да ну ладно.... с 1945 до 2021 года прошло уже 75 лет ну и ШО... Я пишу что это еще "долгоиграющая пластинка" Вопрос в том что если США не выполнит союзнические обязательства, вся система безопасности рухнет по всему миру. А на это ни кто не пойдет. Кроме этого все это приведет к появлению новых и новых стран обладающих ядерным оружием, потому что только это будет гарантией защиты. Ну а тебе счастливого пути в поисках " конца" галактики.
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08.02.2021 12:00 Ответить
Система безопасности - уже разрушена. С (не)добрым утром.
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08.02.2021 12:02 Ответить
Все не дают покоя "розовые сны" Раши, уж не тамбовский ли ты парень.
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08.02.2021 12:04 Ответить
_Ещё 11 лет назад расия напала на ЕС и НАТО - это кроме всего прочего - и убила верхушку Польши! Система безопасности, говоришь? Просничь и пой, розовый пони Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 5166
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08.02.2021 12:11 Ответить
Ты б еще убийство Кеннеди вспомнил. 9 и доказал). дурко розовое.. спи дальше.
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08.02.2021 12:18 Ответить
Тю... Нравится быть тупым? Ну будь, дело личное.
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08.02.2021 12:31 Ответить
Тайвань может купить ядренае аружие у ваенторге. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201
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08.02.2021 11:59 Ответить
Или просто получить от вполне официального союзника.
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08.02.2021 12:21 Ответить
Никто воевать ракетами и бомбами не будет. Всё решает бабло, экономические клещи сделают своё дело.
Китайцы Гонконг "укатали", "укатают" и Тайвань.
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08.02.2021 11:46 Ответить
Камунаглистовый рыжым сам сипе укатаить. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 6116 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Нах с рынку США и не давать красть технологии и кранты чайникам. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525
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08.02.2021 12:01 Ответить
Плановая экономика это запланированный хаос, это Мизес. Несоответствие между потребительной и меновой стоимостью товара это магила сасалисма, это я. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038
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08.02.2021 12:04 Ответить
а хто цей текст написав - випадково не мацарскій чи яковіна?
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08.02.2021 12:07 Ответить
Если предполагаемая заворуха за Тайвань станет реальностью то этим непременно воспользуется Россия для ведения полномасштабных военных действий в Украине. На фоне конфликта в китайском море за нас уже никто думать не будет.
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08.02.2021 12:33 Ответить
Верно подмечено.
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08.02.2021 12:52 Ответить
Глупость, не вижу конечной цели. Зачем Украина Раше? Своих проблем мало?
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08.02.2021 13:56 Ответить
Шо вы пишете епта?! Китай рассыпица с первого залпа епта! а они мудрые не то шо в мордоре
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09.02.2021 08:54 Ответить
 
 