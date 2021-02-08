Мы не будем закупать российскую вакцину от коронавируса. Граждане Украины - не кролики, чтобы на них экспериментировать, - Зеленский

Украина не планирует закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", – цитирует президента издание "Гордон".



Зеленский добавил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены в мире.



"Мы получим Pfizer в феврале. Также я сегодня буду говорить с главой Pfizer, первую часть мы точно получим", – отметил он.



В ходе беседы с журналистами Зеленский добавил, что лучший вариант убедить мир в качестве произведенной вакцины – это провести глобальную вакцинацию населения своей страны.



"К сожалению, в Украине пока нет своей вакцины. У россиян есть, это для их населения. У них примерно 140 млн человек. Поэтому перед тем, как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", – отметил глава государства.



На уточняющий вопрос, поменяет ли он свое мнение, если европейский регулятор ЕС скажет, что российская вакцина эффективна, Зеленский сказал: "У нас уже есть договоренности с европейскими и мировыми производителями самых качественных вакцин".

Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", - сказал Зеленский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ходе данного форума Зеленский также заявил, что первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце. Кроме этого он отметил, что готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна.

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