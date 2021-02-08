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Мы не будем закупать российскую вакцину от коронавируса. Граждане Украины - не кролики, чтобы на них экспериментировать, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мы не будем закупать российскую вакцину от коронавируса. Граждане Украины - не кролики, чтобы на них экспериментировать, - Зеленский

Украина не планирует закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", – цитирует президента издание "Гордон".

Зеленский добавил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены в мире.

"Мы получим Pfizer в феврале. Также я сегодня буду говорить с главой Pfizer, первую часть мы точно получим", – отметил он.

В ходе беседы с журналистами Зеленский добавил, что лучший вариант убедить мир в качестве произведенной вакцины – это провести глобальную вакцинацию населения своей страны.

"К сожалению, в Украине пока нет своей вакцины. У россиян есть, это для их населения. У них примерно 140 млн человек. Поэтому перед тем, как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", – отметил глава государства.

На уточняющий вопрос, поменяет ли он свое мнение, если европейский регулятор ЕС скажет, что российская вакцина эффективна, Зеленский сказал: "У нас уже есть договоренности с европейскими и мировыми производителями самых качественных вакцин".

Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", - сказал Зеленский.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ходе данного форума Зеленский также заявил, что первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце. Кроме этого он отметил, что готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна.

Читайте также: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Немцы точно не будут колоть себе эту бадягу.
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08.02.2021 11:24
+4
Кацапскую вакцину пусть козлорогие сами себе колят!
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08.02.2021 11:19
+4
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7022
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08.02.2021 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Вава, відповім твоїми ж словами. Іди у сраку. Остогид.
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08.02.2021 11:19 Ответить
Кацапскую вакцину пусть козлорогие сами себе колят!
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08.02.2021 11:19 Ответить
Яка сумна новина Но все вакцины говно и прививается только лох, 50% украинцев нормальных уже перенесли эту сраную инфекцию и имеют иммунитет десятикратно выше сраной мачмалы ж*довской мировой фарм-мафии)
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08.02.2021 11:25 Ответить
Ага, ага...то есть - кто не перенес инфекцию - тот ненормальный...какие у вас интересные определения "нормальности"...
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08.02.2021 11:48 Ответить
И ты переболеешь, вакцина не защищает а только чистит кошелек перепуганного лоха
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08.02.2021 11:51 Ответить
Да-да, все лохи, кроме тупых мудаков с ограниченным интелеллектом, которые считают лохами всех более ответственных и разумных людей.
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08.02.2021 12:20 Ответить
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7022
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08.02.2021 11:20 Ответить
Угорці та німці, як мінімум, так не вважають.
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08.02.2021 11:21 Ответить
Немцы точно не будут колоть себе эту бадягу.
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08.02.2021 11:24 Ответить
А ты сам у немцев спрашивал?
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08.02.2021 19:08 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! ПУСТЬ САМИ ШИРЯЮТСЯ СВОИМ ДЕРЬМОМ !
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08.02.2021 11:21 Ответить
ПУСТЬ ВООБЩЕ ВСЕ ДЕБИЛЫ ШИРЯЮТСЯ КАКИМ-НИБУДЬ ДЕРЬМОМ!
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08.02.2021 11:53 Ответить
А за бесплатно? Зебобики, за бесплатно готовы вколоться? Может сделаете Украине одолжение?
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08.02.2021 11:21 Ответить
P.S. За "бесплатно" он ничего не говорил.
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08.02.2021 11:22 Ответить
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6398 Дерзкий.
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08.02.2021 11:21 Ответить
_Теперь внимательно: сюда набегут путлеровские боты агитировать за т. н. расийскую вакцину. Будут рассказывать про липу в журнале Лансет, и путинских холуёв в Европе. Но спорить с животными не надо - просто отправляйте хорошим подсрачником в спам.
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08.02.2021 11:25 Ответить
Зеленский похоже хочет свалить вину за отсутствие вакцинации на народ. Мол сами не хотят.
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08.02.2021 11:33 Ответить
В ЄС заборонена смертна кара, де ж її використовують, евтаназія?
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08.02.2021 12:54 Ответить
З надутою мордою говорити очевидні речі - стиль "дурник косить під мудреця".
А китайську вакцину купувати будемо - там відкат нормальний.

І електроенергію у РФ теж беремо уже.
Про це ані чичирк.
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08.02.2021 11:45 Ответить
Прослушал, самую малость, этого так называемого "президента" на Украине 24 ( совсем недавно в моем телевизоре подключили еще 5 каналов к имеющемуся пулу Т2: (6 антиукраинских +суспильный+айтисиви): он ужасен, как "очільник держави": разобрать, что несется из его уст, очень трудно из-за его внутренней сумбурности (зря, выходит, я не смотрел Квартал?). Вот, недавно, по той же ватной Украине24, слушал какого-то шпиона (под журналистским прикрытием), так у того поток сознания налажен, как фонтан, слышно лишь слова которые он вбивает в мозг - сваями рашистской пропаганды в сознание: "...угроза свободе слова....брех-брех-брех...санкции незаконны....брех-брех-брех... угроза свободе... брех-брех-брех...".
Нам, реально, подсунули ничтожество.
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08.02.2021 11:58 Ответить
А если бы "существовало" то тогда можно было бы приобретать вакцину у страны которая совершила против Украины агрессию и войну и оккупировала два региона Крым и половину Донбасса и убила уже 14 тысяч украинских граждан, а миллионы превратила в беженцев. Это о чем вы.. Это как вода в Крым - никогда и ни при каких обстоятельствах.
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08.02.2021 12:23 Ответить
Украину никто не просит закупать Спутник, требуется только разрешить его завоз и продажу.
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08.02.2021 12:29 Ответить
Можно, и тупо поехать в Белгород.
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08.02.2021 13:36 Ответить
а если появятся достоверные данные из разных стран о её эффективности?
а вообще правильно, только надо последовательно.
газ тоже "словацкий" из рф покупать не будем, дизтопливо,и вообще торговлю с рф прекратим (103,4 млрд долл товарооборота в 2020).
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08.02.2021 21:37 Ответить
 
 