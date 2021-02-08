Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В вопросе противодействия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Украине есть чем гордиться, ведь, несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам.
Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно - то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы ", - отметил он.
По словам Зеленского, в стране была разрушена система лабораторий и вертикаль государственных санитарных врачей.
"Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме", - сказал президент.
Кроме того, как подчеркнул Зеленский, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.
"Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, которые борются с COVID-19. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней ", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что результаты, которых в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавирусу.
"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах ", - отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, за это время Украине удалось увеличить количество коек в больницах.
"Уже сегодня 70 процентов из них свободны. А более 80 процентов коек в Украине обеспечены кислородом ", - сказал Глава государства.
Президент подчеркнул, что люди, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, получили экономическую поддержку.
"Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму восемь тысяч гривен. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса ", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
математики у шмаркли остались те же.. что и 4000 баксов и "всего-то надо 200 млн долл в год!"
Нам не страшен короновирус с таким
мудапардон, Величайшим Борцуном, Вождем, Учителем и Кормчим!!!!
Если у них медицина в сто раз лучше, а завернувшихся - в разы больше - где тыща статей на тему: "Очередная орда медиков приехала на стажировку в Крыжёппольскую больницу имени Павлова", или "ну вот, опять понаехали медики с Европы и жадно записывают пространные речи Стебанова"
Хто держрезерв спорожнив, роспродавши захисні засоби, перед початком епілемії в Україні??? «чтото с памятью твоєй стало» зелений папуга... Нічого - відповідати тобі всеодно доведеться...
Зато наварили так,шо и правнукам хватит!
від попередньої влади
Підтверджую. Це правда. Моя сестра - лікар-інфекціоніст, провідний обласний спеціаліст з респіраторних захворювань (COVID-19, в т.ч.) Так от, весною минулого року, коли їй зрізали зарплату з 11-ти тисяч до 5-ти, вона вже була написала заяву про звільнення з достроковим (за півроку) виходом на пенсію. Тільки мер (ну, і головлікар...) вмовив залишитися... в травні мер почав доплачувати всім по вісім тисяч з міького бюджету...
Але - причому тут ти, бубочка?
С 28.11.2020 г. по 06.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
а Зе очінь і очінь даже.
Звідки мені знати твоїх дружбанів-даунів ?
Який може бути спір?
Один прихильник Зе таки перейшов з ти на ви.
Или твои комменты про это где за тот период ?
Лично ты знал ?
Почему тогда молчал ?
Ти просто назви того, хто знав і не підказав.
А про СЕС не треба. Багато б дали ті інспектори СЕС, шо з магазинів хабарі брали ?