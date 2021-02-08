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Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский

В вопросе противодействия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Украине есть чем гордиться, ведь, несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам.

Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно - то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы ", - отметил он.

По словам Зеленского, в стране была разрушена система лабораторий и вертикаль государственных санитарных врачей.

"Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме", - сказал президент.

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Кроме того, как подчеркнул Зеленский, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.

"Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, которые борются с COVID-19. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней ", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что результаты, которых в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавирусу.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах ", - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, за это время Украине удалось увеличить количество коек в больницах.

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"Уже сегодня 70 процентов из них свободны. А более 80 процентов коек в Украине обеспечены кислородом ", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что люди, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, получили экономическую поддержку.

"Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму восемь тысяч гривен. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов на личном примере показать, что вакцинация важна, нужна и безопасна, - Зеленский

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Топ комментарии
+14
Проданы маски, идиотский локдаун весной, отсутствие вакцинации, лечение асфальтом - Украине есть чем гордиться. Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2751
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08.02.2021 11:45
+13
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9728
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08.02.2021 11:45
+12
Конечно с такими олимпийскими чемпионами по борьбе с корона вирисом - нам есть чем гордиться Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9342
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08.02.2021 11:42
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Конечно с такими олимпийскими чемпионами по борьбе с корона вирисом - нам есть чем гордиться Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9342
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08.02.2021 11:42 Ответить
у шмаркли очередное обоСрение по понедельникам Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7830
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08.02.2021 12:56 Ответить
п.с. особенно "победа" показательна что по статистике (заниженой!) выздоравливает 15-20 тысяч ежедневно ТРЕТИЙ месяц.. а "заболевает 3-5 тысяч".. Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5479
математики у шмаркли остались те же.. что и 4000 баксов и "всего-то надо 200 млн долл в год!"
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08.02.2021 12:59 Ответить
да,да чемпионы мира по борьбе с короновирусом, помним
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08.02.2021 11:43 Ответить
Да ,иммунитет у Украинцев за 30 лет выработался неплохой . Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2331
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08.02.2021 11:43 Ответить
зато у нас найвеличніший
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08.02.2021 11:44 Ответить
Потому что исторически так склалось, что у Украинцев сильный имунитет.
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08.02.2021 11:44 Ответить
Мы гордимся нашим Величайшим в Мире Лидором!!!

Нам не страшен короновирус с таким муда пардон, Величайшим Борцуном, Вождем, Учителем и Кормчим!!!!
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08.02.2021 11:44 Ответить
Дураки и дороги - и , вуаля, готовый рецепт от Бубочки по Ковид-19 Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5822
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08.02.2021 11:44 Ответить
Ти ба.... Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 246
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08.02.2021 11:45 Ответить
Особенно организацией тестирования (хотя бы групп риска) и вакцинации мы вперде планеты всей!!!
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08.02.2021 11:45 Ответить
Проданы маски, идиотский локдаун весной, отсутствие вакцинации, лечение асфальтом - Украине есть чем гордиться. Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2751
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08.02.2021 11:45 Ответить
щось я "лішнєй скромності" за паном Зеленськім взагалі ніколи не помічав
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08.02.2021 11:45 Ответить
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9728
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08.02.2021 11:45 Ответить
теперь остаётся методику борьбы с коронавирусом, перенести на методику борьбы с растущей статистикой смертности. и всё будет тоже чики-пуки, по олимпийски ))
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08.02.2021 11:45 Ответить
Вова, чиновниками, которые стали миллионерами благодаря корона вирусу, в нищей стране гордиться не этично...
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08.02.2021 11:45 Ответить
Оно и видно ИДИОТА КУСОК! На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА
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08.02.2021 11:46 Ответить
Балаболка маланская
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08.02.2021 11:46 Ответить
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7601
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08.02.2021 11:46 Ответить
Всё брехня!
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08.02.2021 11:47 Ответить
Но вот странно - че к нам не едут толпы докторов из Европы - "опыт перенимать"?
Если у них медицина в сто раз лучше, а завернувшихся - в разы больше - где тыща статей на тему: "Очередная орда медиков приехала на стажировку в Крыжёппольскую больницу имени Павлова", или "ну вот, опять понаехали медики с Европы и жадно записывают пространные речи Стебанова"
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08.02.2021 11:48 Ответить
трыздит как дышит. что впрочем не удивительно
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08.02.2021 11:49 Ответить
До триздыжа порохоботов и их иконы, ему как до Київа з Делі рачки.
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08.02.2021 12:31 Ответить
как швейцарский врач в одиночку нокаутировал сборную Украины, так отечественная статистика легко и непринужденно впежила главную страшилку времени...
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08.02.2021 11:49 Ответить
Маски из страны вывезли в Китай в самом начале эпидемии. Никто в мире так удачно борьбу с Короновирусом не начинал. Шмаркля имел именно это в виду, когда говорил про успехи.
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08.02.2021 11:50 Ответить
«медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.»©

Хто держрезерв спорожнив, роспродавши захисні засоби, перед початком епілемії в Україні??? «чтото с памятью твоєй стало» зелений папуга... Нічого - відповідати тобі всеодно доведеться...
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08.02.2021 11:50 Ответить
Конечно, с этим не поспоришь - особенно успехи наблюдаются в сокрытии реальных показателях, заниженных тестах и равнодушию местных врачей, которые оставляли умирать людей на дому. Ведь, настоящие успехи! Да, еще про успехи в пренебрежении Зеленским правил карантина!
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08.02.2021 11:51 Ответить
На якій планеті воно живе?
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08.02.2021 11:51 Ответить
На планеті Кокаїнія.
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08.02.2021 12:27 Ответить
Віслюки побороли коронавірус. Сміхота.
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08.02.2021 11:53 Ответить
Есть! Самым большим идиотизмом в борьбе зе откаты на борьбе с эпидемией.
Зато наварили так,шо и правнукам хватит!
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08.02.2021 11:54 Ответить
Щось його з ранку забагато, мабудь анальний корок з рота випав.
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08.02.2021 11:55 Ответить
7 февраля 2021 года в Украине зарегистрирован 2141 новый случай коронавирусной инфекции, провели 10 401методом ПЦР. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр Степанов продолжает "радовать" украинцев победным снижением количества новых инфицированных. Господа украинцы, включите глузд! Ведь это те же 20-25% от количества тестов ПЦР, тогда как ВОЗ называет допустимым пределом 5.6% для выхода страны из эпидемии. Скоро Степанов проведет 1000 тестов ПЦР и новых заболевших будет всего 200. Господа украинцы, включите глузд! Сообщите Степанову, что врать стыдно.
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08.02.2021 11:55 Ответить
Это он сейчас для кого пёрнул?
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08.02.2021 11:58 Ответить
для подлякових ботів, штибу Владимир Пехтерев, Екатерина Давиденко, LeOnid Tkachenko, Vad Gross, di Carmine, Miko R, тощо. Щоб вони тут застосовували
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08.02.2021 12:12 Ответить
Если все так хорошо и пандемия не так кошмарит Украину, как Германию, то откуда экономический спад, Вава?
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08.02.2021 12:01 Ответить
странный вопрос, чесслово !!!

від попередньої влади
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08.02.2021 12:43 Ответить
"Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме", - сказал президент.
Підтверджую. Це правда. Моя сестра - лікар-інфекціоніст, провідний обласний спеціаліст з респіраторних захворювань (COVID-19, в т.ч.) Так от, весною минулого року, коли їй зрізали зарплату з 11-ти тисяч до 5-ти, вона вже була написала заяву про звільнення з достроковим (за півроку) виходом на пенсію. Тільки мер (ну, і головлікар...) вмовив залишитися... в травні мер почав доплачувати всім по вісім тисяч з міького бюджету...

Але - причому тут ти, бубочка?
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08.02.2021 12:03 Ответить
Он умеет клянчить без излишней скромности. Даже Ипполит Матвеич стеснялся. А у этого талант.
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08.02.2021 12:05 Ответить
Тести українці перестали робити, от і вся боротьба зеленського з ковідом
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08.02.2021 12:07 Ответить
О, вже скоро "армовіру" заспіває (за графіком)
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08.02.2021 12:23 Ответить
ты считаешь достижения ЗЕ в борьбе с КОВИДом сравнимыми с достижениями Порошенко в восстановлении армии и томосом ?
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08.02.2021 12:49 Ответить
Срочно надо подавать заявку в Шнобелевский комитет на присуждение премии мира за "перемирие", премии в области медицины за открытие нового способа борьбы с пандемией строительством дорог, премии в области спорта за борьбу с коронавирусом, премии в области экономики за закупку всех мировых вакцин от коронавируса на два года вперёд.
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08.02.2021 12:27 Ответить
Чудні люди! Всі про все, а реально- пустопорожні звинувачення! Правильно говорить Президент: Україна пройшла(дай Бог) пік короновірусу не гірше більшості країн Європи. І це попри зруйновану систему СЕС і лаболаторного контролю і абсолютну неготовність медичних закладів до такої кількості хворих з потребою ліжок з кисневим забезпеченям.... і т.д і т.п. Разом з тим будувалися і відновлювалися шляхи та автомагістралі. І все це при такій шаленній "підтримці" зі всіх боків " істинних вболівальників" за долю України. Вам не соромно, панове?
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08.02.2021 12:40 Ответить
"Чудні люди" голосували за Зе.
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08.02.2021 12:50 Ответить
А ти за Ме голосував?
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08.02.2021 14:46 Ответить
Ме на виборах не балотувався,

а Зе очінь і очінь даже.
Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4042

Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9001
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08.02.2021 15:16 Ответить
А ти зрозумів, хто такий МЕ? Я не сумнівався!. Але мені здається, ти не на того поставив.
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08.02.2021 15:20 Ответить
І шо ж, по твоєму, я зрозумів, якшо написав, шо "Ме на виборах не балотувався" ?

Звідки мені знати твоїх дружбанів-даунів ?
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08.02.2021 17:21 Ответить
Вони та такі ж дауни, як і 133133- без імені і роду.
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08.02.2021 18:07 Ответить
Зебіл є зебіл - тикає, мекає.
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08.02.2021 18:20 Ответить
Шановний блендер! Наш інтелектуальний спір з 133133 вас не стосується. Крутіться у своєму, визначеному стаканом, просторі.
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08.02.2021 18:41 Ответить
Інтелекту у зебіла, як у того цапа - лиш мекає та норовить буцнути.
Який може бути спір?
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08.02.2021 19:09 Ответить
Блендер, ви настільки обмежений, що навіть відвертої іронії не розумієте ( я про інтелектуальний спір). Бог з вами!. Продовжуйте виконання поставлених завдань.
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08.02.2021 19:22 Ответить
Іронії на краплю, а хамства на всю зебілячу натуру.
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08.02.2021 19:29 Ответить
Вражений вашою делікатною натурою і неперевершеним інтелектом. Ідіть до роботи!
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08.02.2021 20:07 Ответить
Я попрацював добре.
Один прихильник Зе таки перейшов з ти на ви.
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08.02.2021 21:18 Ответить
А где шутки Квартала на протяжении 2014-2019 про отсутствие коек с кислородным обеспечением ?

Или твои комменты про это где за тот период ?
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08.02.2021 12:51 Ответить
А навіщо тобі гумор Кварталу з цього питання за 2014-19 роки? Тут не гумор, а кримінальні справи потрібно відкривати за таку діяльність. Ти за це???Я - обома руками тебе підтримаю!
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08.02.2021 15:06 Ответить
Очень хочется узнать имя того провидца, который до 2019 года знал о необходимости многократного увеличения количества аппаратов ИВЛ в наших больницах.

Лично ты знал ?

Почему тогда молчал ?
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08.02.2021 15:13 Ответить
Може і не знав. Міг би запитати у колег при багаторазових закордонних турне. Не запитав. А СЕС знищив, бо теж не знав. А повинен був знати. А імя того провидця дізнайся сам, коли будеш розписуватися у відомості. Хотя не виключаю, що в тебе їх декілька.
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08.02.2021 15:25 Ответить
Колеги з-за кордону також не знали.

Ти просто назви того, хто знав і не підказав.

А про СЕС не треба. Багато б дали ті інспектори СЕС, шо з магазинів хабарі брали ?
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08.02.2021 17:18 Ответить
Ото лизнув так лизнув. Дивись не залижи геть.
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08.02.2021 13:53 Ответить
Мені здається, що ти це робиш не відриваючись.
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08.02.2021 14:49 Ответить
Зе!лену Шмарклю не лижу навідміну від тебе. Якщо щось здається - зміни ділера, перейди с ром-коли на джин-тонік, попірнай у Днепрі.
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08.02.2021 16:52 Ответить
Зелена шмаркля, як ти говориш, ще й не дозволить тобі, погидує. Твій рівень -рабіновичич.
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08.02.2021 18:11 Ответить
Я думаю тут ключевую роль сыграла всеобщая вакцинация от туберкулеза, и легкие так просто как у Европейцев не поддаются.. Плюс морозы, и зараза не так распространяется. Другого объяснения почему у нас еще не так все критично нет)) Осеню по сырости много болели, многих знаю кто болел, несколько человек умерло, самой младшей был 41 год(((
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08.02.2021 12:55 Ответить
Конечно ,мы открыли новый метод борьбы с болезнью - не тестировать и не будет больных!
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08.02.2021 13:26 Ответить
несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам.-какое отношение имеет повышение выплат медработников к противодействию вирусне???хз Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6602
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08.02.2021 14:46 Ответить
Вирус боится врачей с повышенной зарплатой, да и вообще страны в которой настал конец эпохи бедности, но не наступила эпоха процветания. Вот у зажравшихся буржуев проклятых, короновирус свирепствует, а у нас все хорошо, благодаря маланскому борцуну с короновирусом.
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08.02.2021 16:10 Ответить
А нужно было всего лишь делать в разы меньшее количество тестов на короновирус и вуаля, короновирус побежден, дегенеративный клоун радостно рапортует о перемоге. Ну а увеличение смертности конечно же никак не связано с короновирусом, это просто украинцы умирают от счастья из-за наступившего конца эпохи бедности.
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08.02.2021 16:07 Ответить
"Кроме того, как подчеркнул Зеленский, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми." - это какой-то трэш, маланский мародер зельцман еще и хвалится тем как под его руководством разворовали госрезерв и продали маски за кордон.
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08.02.2021 16:11 Ответить
 
 