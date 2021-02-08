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Новости Политика Украины
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С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе Президента пока не готовы назвать точную дату, когда в феврале начнется вакцинация. В то же время в ОП убеждены, что с февраля будет прибывать большое количество вакцин.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о точной дате, я не могу вам ее сказать, но могу сказать, что у нас есть очень хорошие новости, которые касаются именно февраля месяца. А февраль уже у нас на дворе. Это вопрос нескольких недель. И это не только вакцина, которая прибывает по программе Covax, а и прямые контракты", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что пока не может назвать условия контрактов.

"Мы точно знаем, что большое количество вакцин с февраля начнет прибывать в Украину. И это не только февраль, но и март, и дальше у нас будут большие поставки вакцин. Это топовые вакцины, а не какие-то неизвестные", - сказал Тимошенко.

Он подтвердил, что речь идет о 12 млн вакцины AstraZeneca и Novavax.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский

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Топ комментарии
+2
С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9457
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08.02.2021 11:51
+2
32-го февраля...
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08.02.2021 11:51
+1
В епицентрі...
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08.02.2021 12:07
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Правила форума Совет форумчан
Кокой фирмы вакцина считается самой лучшей?
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08.02.2021 11:50 Ответить
Пфайзер, модерна. Но на них не рассчитывай. Тебе за твои деньги зеля купит российский шмурдяк по цене пфайзера.
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08.02.2021 12:21 Ответить
Никакая . Все гадость, причем уколовшись раз, будешь колоться ежегодно.
А вообще, для начала нужно прочитать инструкции к вакцинам, прежде чем колоться.
Посмотреть противопоказания и побочные эффекты.
Как поступает любой адекватный человек, покупающий любое лекарство в аптеке.
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08.02.2021 12:27 Ответить
Встричаймо.
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08.02.2021 11:50 Ответить
В епицентрі...
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08.02.2021 12:07 Ответить
С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9457
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08.02.2021 11:51 Ответить
32-го февраля...
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08.02.2021 11:51 Ответить
Знову гереги напружаться?
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08.02.2021 12:01 Ответить
З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4593
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08.02.2021 12:06 Ответить
А це дурнувате одоробло з ОП на прізвище Тимошенкуо може пояснити, чому воно вважає це "очень хорошей новостю"?
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08.02.2021 12:08 Ответить
AstraZeneca - для людей до 55 лет. Они же в первую очередь должны вакцинировать 80+ и 70+ лет. Пенсионеры станут подопытными кроликами ? Вакцина Pfizer/BioNTec поступит для медиков, военных и Зеленского.
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08.02.2021 12:21 Ответить
С чего это ты ты включил в список военных и медиков?
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08.02.2021 12:24 Ответить
Февраль уже! Почему будущее время
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08.02.2021 13:17 Ответить
тому що 2040 рік ))))
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08.02.2021 13:27 Ответить
Мысль уловили? С февраля,начнет прибывать большое количество вакцин.Откуда? Контракт на поставку хоть есть один,опубликуйте.Большое количество это 150000 тысяч гумманитарки,на 30 миллионов .
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08.02.2021 13:49 Ответить
А хранить ее негде, через 6 дней она пропала, и будут колоть отраву испорченную.
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08.02.2021 13:55 Ответить
Боже! Якби не захлинутися тією вакциною! Це всім буде, чи хоча б через одного?
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08.02.2021 15:38 Ответить
календарь купи... лапоть...
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08.02.2021 21:49 Ответить
 
 