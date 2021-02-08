С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе Президента пока не готовы назвать точную дату, когда в феврале начнется вакцинация. В то же время в ОП убеждены, что с февраля будет прибывать большое количество вакцин.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если говорить о точной дате, я не могу вам ее сказать, но могу сказать, что у нас есть очень хорошие новости, которые касаются именно февраля месяца. А февраль уже у нас на дворе. Это вопрос нескольких недель. И это не только вакцина, которая прибывает по программе Covax, а и прямые контракты", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что пока не может назвать условия контрактов.

"Мы точно знаем, что большое количество вакцин с февраля начнет прибывать в Украину. И это не только февраль, но и март, и дальше у нас будут большие поставки вакцин. Это топовые вакцины, а не какие-то неизвестные", - сказал Тимошенко.

Он подтвердил, что речь идет о 12 млн вакцины AstraZeneca и Novavax.

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