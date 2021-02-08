Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Из всех "слуг народа" Александр Дубинский в наибольшей степени преуспел в приобретении политической субъектности.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев.
"Кейс Дубинского – это как раз история о приобретении политической субъектности, о которой я говорил еще в Трускавце. Я считаю, что из всех нас Дубинский преуспел в приобретении субъектности в наибольшей степени. (С полуусмешкой) У него такая мера субъектности, что на него Соединенные Штаты Америки санкции наложили. Гордиться надо! И уже неважно, с каким знаком эта субъектность. Дубинский получил большое международное признание - на уровне Соединенных Штатов Америки, государства номер один в мире. Его признали опасным человеком, наложили на него санкции. Да, у этой славы есть оборотная сторона – проблемы с банками, со счетами, паспортами (если у него есть какие-то европейские – я ж не знаю, какие у него есть). Но это большая слава и большой успех. Вопрос в том, с каким знаком", - заявил Потураев.
С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.
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И да, я уверен на 100%, что это именно стеб, сарказм, троллинг.
А зеленского президентом)
Без гниди дубінського гнида потураєв збирав би пляшки по смітниках.
Де їм обом, до речі, і місце. Але воно ще й йорніча)
Ми ж не знаємо як вони ділять посади в держ.підприємствах чи як вони визначають хто буде начальником, наприклад, львівської митниці чи чия людина буде збирати з митниці дать.
Один потрапив під роздачу, а інший, такий же, радіє
А взагалі: по вулицям ходять такі як Дубинський навіть не тисячами, а сотнями тисяч. Просто не усім поталанило стати особистою шлюхою Коломойського.
"Я хотел бы быть футболистом", говорит один
"А почему?" вопрошает другой
"А ты представь, вот бегу я с мячом, обвожу всех, и вратаря, трибуны ревут от
восторга, передо мною пустые ворота, я замахиваюсь, бью и... мяч летит выше
ворот. Болельщики в ужасе кричат П#Д@Р@С, а я им кланяюсь, кланяюсь..."
Муаммар Кадафи или Усама бен Ладен имели еще БОЛЬШЕЕ "признание США".
"Слуга" призывает Дубинского стремиться к ТАКОМУ "признанию"?
Кинули в очі докази діянь розгалужених ворожих кацапських мереж.
Аж до найвищого оточення президента Зеленського.
Які ж вони мерзенні ці "слуги лукаві".