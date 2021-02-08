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Новости Политика Украины
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Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Из всех "слуг народа" Александр Дубинский в наибольшей степени преуспел в приобретении политической субъектности.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев.

"Кейс Дубинского – это как раз история о приобретении политической субъектности, о которой я говорил еще в Трускавце. Я считаю, что из всех нас Дубинский преуспел в приобретении субъектности в наибольшей степени. (С полуусмешкой) У него такая мера субъектности, что на него Соединенные Штаты Америки санкции наложили. Гордиться надо! И уже неважно, с каким знаком эта субъектность. Дубинский получил большое международное признание - на уровне Соединенных Штатов Америки, государства номер один в мире. Его признали опасным человеком, наложили на него санкции. Да, у этой славы есть оборотная сторона – проблемы с банками, со счетами, паспортами (если у него есть какие-то европейские – я ж не знаю, какие у него есть). Но это большая слава и большой успех. Вопрос в том, с каким знаком", - заявил Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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Топ комментарии
+11
Я чекаю таке визнання від США для зєсцикуна та його бізнесу!
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08.02.2021 12:11
+8
Когда-то и Лазаренко получил 15 лет международного признания от США, пока не вытрясли всю мошну
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08.02.2021 12:13
+7
Нашёл, чем «гордиться».......пипец☹️
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08.02.2021 12:11
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Я чекаю таке визнання від США для зєсцикуна та його бізнесу!
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08.02.2021 12:11 Ответить
Нашёл, чем «гордиться».......пипец☹️
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08.02.2021 12:11 Ответить
А шо делать, если больше ничего не нашёл? Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3378
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08.02.2021 12:15 Ответить
Это стеб вообще-то.
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08.02.2021 12:18 Ответить
Вы так думаете?.......
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08.02.2021 12:29 Ответить
Там журналист для тех, кто не понимает юмора, даже специально добавил фразу "(С полуусмешкой)".
И да, я уверен на 100%, что это именно стеб, сарказм, троллинг.
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08.02.2021 15:03 Ответить
Эту «фразу» от журналиста я видела и текст тоже читала.........
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08.02.2021 16:13 Ответить
Субъектность в заднице.
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08.02.2021 12:11 Ответить
Дубинский ложью и манипуляциями сделал тебя депутатом, товарищ Потураев.
А зеленского президентом)
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08.02.2021 12:11 Ответить
Можна подумати, що такі як Дубинський унікальні та неповторні.
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08.02.2021 12:17 Ответить
Просто вигляда трохи гнидненько.
Без гниди дубінського гнида потураєв збирав би пляшки по смітниках.
Де їм обом, до речі, і місце. Але воно ще й йорніча)
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08.02.2021 12:37 Ответить
Там вся компашка така. Друг друга якщо прижати здадуть з потрохами. Чи підставлять.
Ми ж не знаємо як вони ділять посади в держ.підприємствах чи як вони визначають хто буде начальником, наприклад, львівської митниці чи чия людина буде збирати з митниці дать.
Один потрапив під роздачу, а інший, такий же, радіє

А взагалі: по вулицям ходять такі як Дубинський навіть не тисячами, а сотнями тисяч. Просто не усім поталанило стати особистою шлюхою Коломойського.
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08.02.2021 13:14 Ответить
Разговаривают два п@д#ка.
"Я хотел бы быть футболистом", говорит один
"А почему?" вопрошает другой
"А ты представь, вот бегу я с мячом, обвожу всех, и вратаря, трибуны ревут от
восторга, передо мною пустые ворота, я замахиваюсь, бью и... мяч летит выше
ворот. Болельщики в ужасе кричат П#Д@Р@С, а я им кланяюсь, кланяюсь..."
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08.02.2021 12:11 Ответить
Це все одно що випустити гази з кишечника у людному місці. Ідеш такий і сяєш з гордості. Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8806
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08.02.2021 12:12 Ответить
Да когда обьвят в розыск, надеюсь зачитают все его признательные заслуги.
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08.02.2021 12:12 Ответить
Мабуть США на нього санкції наклали лише тому, що в США він бі вже сидів. А в Україні гуляє. Тому США його посадила. Визнання то визнання, тільки це визнання злочинця. Як у Чикатила.
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08.02.2021 12:12 Ответить
Когда-то и Лазаренко получил 15 лет международного признания от США, пока не вытрясли всю мошну
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08.02.2021 12:13 Ответить
Зачётный троллинг. Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6754
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08.02.2021 12:13 Ответить
Кейс этого признания был оценён США! Спасибо, Джо! Если в Киеве будут обижать хулиганы, звони я помогу!
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08.02.2021 12:14 Ответить
Ну... есть куда еще стремиться:
Муаммар Кадафи или Усама бен Ладен имели еще БОЛЬШЕЕ "признание США".
"Слуга" призывает Дубинского стремиться к ТАКОМУ "признанию"?
Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3661
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08.02.2021 12:16 Ответить
На уровне США "признание" больше получило только окончание фамилии - СКИЙ ( дубинСКИЙ - коломойСКИЙ) Это как задать Дубинскому вопрос с пристрастием - " Ты чей..", и получить ответ - " коломойский"
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08.02.2021 12:17 Ответить
Як же ******* євреї себе хвалити. Мій моня найрозумніший, найкрасивіший,
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08.02.2021 12:17 Ответить
Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні Сполучених Штатів Америки. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2574
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08.02.2021 12:17 Ответить
Дубинский разве что на порнохабе получил признание в качестве ж@пы бени.
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08.02.2021 12:20 Ответить
Насправді це оцінка всієї зеленої вертикалі. Їм же і попередження.
Кинули в очі докази діянь розгалужених ворожих кацапських мереж.
Аж до найвищого оточення президента Зеленського.
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08.02.2021 12:21 Ответить
Може нам і чикотіло пишатися?
Які ж вони мерзенні ці "слуги лукаві".
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08.02.2021 12:22 Ответить
наративы от Потураева плохо пахнут
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08.02.2021 12:24 Ответить
Славный от коллеги троллинг дубиняки, как серпом по "помидорам"...
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08.02.2021 12:38 Ответить
Круче всех получил признание у американцев Осама Бин Ладен. Дубинскому до него очень далеко.
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08.02.2021 12:39 Ответить
бажаю щоб він якнайшвидше отримав таке ж саме визнання.
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08.02.2021 15:26 Ответить
Алкоголк потураєв після вихідних...
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08.02.2021 12:48 Ответить
А Потураев весельчак однако.Или шутник. Это не плохо как для политика. Главное , надо знать меру.
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08.02.2021 14:40 Ответить
веселий так сміявся як рабік виступав чуть не впав
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08.02.2021 16:53 Ответить
щиро бажаю усій шоблі зєлєбобіків на чолі з головним зебілом отримати таку ж саму славу, та й навіть перевершити.
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08.02.2021 15:25 Ответить
США! Пожалуйста, побольше таких полезных санкций всем слугам урода.
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08.02.2021 16:51 Ответить
 
 