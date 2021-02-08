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Информационная кампания по вакцинации начнется за несколько дней до поставки препарата, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Информационная кампания по вакцинации начнется за несколько дней до поставки препарата, - замглавы ОП Тимошенко

В Украине готовят информационную кампанию относительно необходимости прививания вакциной от коронавируса.

Об этом сказал заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Приедут первые партии, а потом будем говорить о том, что кто-то не хочет прививаться? Именно это нас больше всего беспокоит. Потому что пример Европы показывает, что вопрос большой и власть работает именно над тем, чтобы люди вакцинировались... Мы готовим сейчас с Минздравом информационную кампанию по вакцинации. Как только приедет первая партия - за несколько дней до этого начнется информационная кампания", - сказал Тимошенко.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Читайте также: Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский

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По-ходу, она уже год идёт. Только информация для вiлюка и его гоп-компании того... не очень...
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08.02.2021 12:17 Ответить
во всем мире тихонько вакцинируют НОРМАЛЬНОЙ вакциной а кварталу нужна имформкампания для подъема бабла на фуфломицине
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08.02.2021 12:17 Ответить
в нас на кожну тему, будь то газ, чи вакцінація, знайдеться своє Тимошенко
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08.02.2021 12:21 Ответить
На 12-00 импорт из Беларуси - 690 МВт/ч. Вопрос: сколько телеканалов за деньги зебобиков можно открыть вместо тех, что закрыли?
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08.02.2021 12:24 Ответить
А ведь парадокс на парадоксе! Вроде как страшная Пандемия и горы трупов! Пасха, метро, концерты в Одессе и Харькове, похороны в Харькове, митинги и свадьбы! Все это куча трупов ковидных как результат! Люди должны ломится за чудесной вакциной! А не хотят! В чём дело?
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08.02.2021 12:30 Ответить
Ну возможно потому, что вакцина чудесная. Не знаешь каких чудес от нее ждать. Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4417
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08.02.2021 13:30 Ответить
Ранее срок разработки вакцины включая все проверки был порядка 10 лет, самую быструю по моему провели за 4 года. Вполне естественно что люди не доверяют вакцинам сделанными за 4 месяца при том что побочные эффекты от вакцины могут проявиться спустя годы. А про разгильдяйство я вообще молчу. Если уж в США отключили термобокс и сигнализация не сработала, то что уже говорить про Украину. Не знаю что это должна быть за информ компания что бы убедить людей, что вакцинация безопасна.
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08.02.2021 14:08 Ответить
Извините, а с какой целью вакцинироваться от инфекции ссо строго нулевой смертностью?
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08.02.2021 14:53 Ответить
 
 