Информационная кампания по вакцинации начнется за несколько дней до поставки препарата, - замглавы ОП Тимошенко

В Украине готовят информационную кампанию относительно необходимости прививания вакциной от коронавируса.

Об этом сказал заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Приедут первые партии, а потом будем говорить о том, что кто-то не хочет прививаться? Именно это нас больше всего беспокоит. Потому что пример Европы показывает, что вопрос большой и власть работает именно над тем, чтобы люди вакцинировались... Мы готовим сейчас с Минздравом информационную кампанию по вакцинации. Как только приедет первая партия - за несколько дней до этого начнется информационная кампания", - сказал Тимошенко.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

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