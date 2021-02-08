Украина будет включена в первую волну по поставкам вакцин от коронавируса в рамках COVAX, - гендиректор ВООЗ Гебрейесус
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Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее. И Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19", - сказал он в онлайн-обращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.
Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.
Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные ранее Украиной шаги по противодействию Covid-19.
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Украина находится в центре Европы, так что в том, чтобы остановить передачу вируса на территории Украины, ВООЗ действительно заинтересована. Клоуны - нет. Клоуны заинтересованы в том, чтобы купить за бюджетные деньги какой-то шмурдяк, взять откат, а шмурдяк прикопать. Тратить усилия на организацию реальной вакцинации они не будут.
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