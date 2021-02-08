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Новости Политика Украины
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Медведчук (1092) санкции (3047) США (8035) Марченко Оксана (69) Потураев (110)

Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев

Критерием для введения санкций США должна быть деятельность политиков по системной дискредитации Соединенных Штатов и их политики.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя просьбу ЦПК к США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко.

"Я считаю, что не только г-н Медведчук должен привлечь внимание компетентных служб Соединенных Штатов Америки. К сожалению, таких людей в Украине – и, в частности, в украинском парламенте – значительно больше", - заявил Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Вместе с тем, он отметил, что критерием для введения санкций кроме вмешательства в американские выборы, также должна быть "деятельность некоторых политиков в контексте системной дискредитации Соединенных Штатов и их политики".

"Нарратив про "внешнее управление", про то, что США якобы несут ответственность за войну России против Украины; что они якобы поддерживают эту войну. Нарратив о том, что из-за США происходит обеднение населения", - пояснил "слуга народа".

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Топ комментарии
+8
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 68
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08.02.2021 12:43
+6
Братан, что заставляло тебя молчать два года? Медведчук держал в заложниках твою семью??!
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08.02.2021 12:32
+5
коли наші спецслужби при найчеснішому відверто пасуть задніх, не кажучи про масове засилля агентури московської в ній- то надіятись доводиться на держдеп...тож джо жгі вату!!!
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08.02.2021 12:42
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Братан, что заставляло тебя молчать два года? Медведчук держал в заложниках твою семью??!
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08.02.2021 12:32 Ответить
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8257 Та он просто не в курсе был, что есть какой-то Медведчук. Как только выяснилось, сразу патриотично вскипел.
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08.02.2021 12:40 Ответить
Ой накличет на свою голову Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4421
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08.02.2021 12:33 Ответить
Спецслужбы США? А лейтенанты нам на кой?
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08.02.2021 12:35 Ответить
Ввести санкции США против кого-либо, гораздо проще и безопасней для своей задницы.
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08.02.2021 14:39 Ответить
Да там в Раде и около нее ( из бывших, не попавших) таких на цельный "Титаник" хватит, с погрузкой под завязку до первого айсберга.. ( ну это конечно что то больше из мечты народной)
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08.02.2021 12:39 Ответить
коли наші спецслужби при найчеснішому відверто пасуть задніх, не кажучи про масове засилля агентури московської в ній- то надіятись доводиться на держдеп...тож джо жгі вату!!!
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08.02.2021 12:42 Ответить
"Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше"

А что делают главы спецслужб Украины, которых назначил ЗЕглавнейший? Где санкции от бубочки, где обещанная ЗЕборьба с корупцией?
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08.02.2021 12:43 Ответить
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 68
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08.02.2021 12:43 Ответить
Потураев с больной головы хочет сложить на здоровую . Наши гниды разве проблема США ?
Мы сами должны были давно посадить их в тюрьму. А слуги "народа" только обвиняют, и что-то требую от окружающих нас стран.
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08.02.2021 12:48 Ответить
Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8967
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08.02.2021 12:49 Ответить
Не повчай Штати що вони повинні, а що ні. Без тебе розберуться. Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4471
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08.02.2021 12:49 Ответить
Якщо влада України не може то може США допоможе ЗНЕШКОДИТИ п'яту колону в Україні. Українці Будуть вдячні.
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08.02.2021 12:51 Ответить
А как вщёт спецслужб самой Украины? Или они - не наши спецслужбы?
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08.02.2021 12:54 Ответить
То есть прямо признают, - что бубочкин всплеск патриотизма, с закрытием каналов мудачука, произошел после возникновения интереса к мудачуку спецслужб США.
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08.02.2021 12:55 Ответить
Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5266
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08.02.2021 13:02 Ответить
Нехай Потураєв розпочне називати прізвища зі своєї фракції, - яких потрібно санкціонувати. Нехай навіть навскидку: Дубінський (для початку), бужанський, Верещук, Качура, Є.Шевченко, темірова, Василевська-Смаглюк, тощо. І да: Коломойського з Боголюбовим не забути...
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08.02.2021 13:11 Ответить
а коли СБУ проявить, хочь якусь увага на ці особи?
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08.02.2021 13:58 Ответить
так, так - є ще татаров, єрмак, вєнєдіктова, зєлєнскій, уся фракція опзж та зєлєбобіків, кабмін і увесь склад судової гілки влади.
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08.02.2021 15:29 Ответить
Офигеть, это типа США должны бороться с кацапской агентурой в Украине во время войны Украины с кацапской ордой и никак иначе? А "наша" власть будет наказывать только тех ватников, на кого им укажет США? Вы же сами ,идиоты, подобными высказываниями даете козыри в руки всем тем кто рассказывает о внешнем управлении.
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08.02.2021 16:01 Ответить
 
 