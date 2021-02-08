Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев

Критерием для введения санкций США должна быть деятельность политиков по системной дискредитации Соединенных Штатов и их политики.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя просьбу ЦПК к США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко.

"Я считаю, что не только г-н Медведчук должен привлечь внимание компетентных служб Соединенных Штатов Америки. К сожалению, таких людей в Украине – и, в частности, в украинском парламенте – значительно больше", - заявил Потураев.

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Вместе с тем, он отметил, что критерием для введения санкций кроме вмешательства в американские выборы, также должна быть "деятельность некоторых политиков в контексте системной дискредитации Соединенных Штатов и их политики".

"Нарратив про "внешнее управление", про то, что США якобы несут ответственность за войну России против Украины; что они якобы поддерживают эту войну. Нарратив о том, что из-за США происходит обеднение населения", - пояснил "слуга народа".

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.