РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56008 посетителей онлайн
Новости Происшествия
11672 27
военная база (62) Крым (9349) оккупация (2385)

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован оккупированный поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года здесь, фактически посреди степи, появилась военная база.

По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму 01

"Уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть. Это база хранения на случай войны. К примеру, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное", - объяснил он.

Также читайте: Российские военные в оккупированном Крыму учились отражать атаку БПЛА

Согласно снимкам из космоса, также видно, что недавно вблизи оккупированной Керчи появились вплотную к трассе "Таврида" новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине оккупированной Евпатории Россия построена огромная радиоантенна диаметром около 30 метров. И в той же Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму 02

Вблизи оккупированного Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых около пяти метров.

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму 03

Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, что проводит Россия в оккупированном Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

Также читайте: Россия оказывает яростное сопротивление подготовке саммита "Крымская платформа", - Кулеба

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
главное, не количество и качество, а чтоб это всё - кучно стояло...
показать весь комментарий
08.02.2021 12:54
+11
Наверное к миру готовится, да?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57
+4
Який же в нас "миролюбивий" сусід, трясця його матері!
показать весь комментарий
08.02.2021 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное, не количество и качество, а чтоб это всё - кучно стояло...
показать весь комментарий
08.02.2021 12:54 Ответить
Тут такое дело, пару корабликов нато, с моря, и обсерется ***** как в карабахе, эти понты совковые для местных *********
показать весь комментарий
08.02.2021 13:13 Ответить
НАТО не буде туди суватись
показать весь комментарий
08.02.2021 19:32 Ответить
Почему? Обоснуй
показать весь комментарий
08.02.2021 19:47 Ответить
в них головне захист, а не напад. І ми туди не входимо, щоб НАТО раптом почало протистояти країні в якої є ЯЗ та армія друга чи третя за чисельнністю в світі.
показать весь комментарий
09.02.2021 07:30 Ответить
Во-первых, смени переводчик, скажи куратору
показать весь комментарий
09.02.2021 07:34 Ответить
Вблизи

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5475
показать весь комментарий
08.02.2021 12:56 Ответить
Наверное к миру готовится, да?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
крым это как мышеловка ,по мосту , а потом ПЕРЕЛОВИТЬ как крыс !!!
показать весь комментарий
08.02.2021 13:00 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ничего не разобрать. Может там до сих пор коровники.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:09 Ответить
Ну так враг воюет не в шутку. Против Украины и Запада.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:11 Ответить
Россия накапливает технику для наступательной операции с Крыма на Украину, так точнее сказано!
показать весь комментарий
08.02.2021 13:18 Ответить
А Україна? Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4158 У скільки разів вона збільшила свою військову могуть від часу чергової історичної перемоги революційного Майдану?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:23 Ответить
Пересели с мерсов на бентли.....бронированные...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:42 Ответить
то всё новые заводы по оприснению воды
показать весь комментарий
08.02.2021 14:01 Ответить
Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 948
показать весь комментарий
08.02.2021 14:13 Ответить
Многовековая инерция бесконечного вооружения. Сами кору с дерева есть будут, но продолжат вооружаться.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:47 Ответить
Який же в нас "миролюбивий" сусід, трясця його матері!
показать весь комментарий
08.02.2021 14:57 Ответить
А ВАЗеленський їм за це запропонуємо подвійне громадянство.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:23 Ответить
Отам де корівники 2 «Вільхи» і хватить, гарно дуже ж стоять!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 15:50 Ответить
Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое. Источник: https://censor.net/ru/n3246604

ОСЬ КУДИ ВСЯ ВОДА КРИМА ЙДЕ - КАЦАПСЬКІ ВОЯКИ ПРУТЬ СВОЇ ПОРТЯНКИ Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1620
показать весь комментарий
08.02.2021 16:39 Ответить
Воды дайте, а то гуманитарная катастрофа.
показать весь комментарий
08.02.2021 21:55 Ответить
Колись в Криму,були туристи і була вода , тепер зелені чоловічки і замість води моча .
показать весь комментарий
09.02.2021 00:28 Ответить
Ядерное оружие Украине надо, оно уровняет силы!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 07:26 Ответить
Украине надо дружить не из США иЕС очень озабоченными . обесщавшими Украине териториальную целостность и неприкосновенность границ. а из Китаем. имеющему свой интерес по вопросу исконных земель.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:11 Ответить
Воду в Крым будут идти пробивать.
показать весь комментарий
09.02.2021 08:55 Ответить
 
 