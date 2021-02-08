РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
56008 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3939 64
Байден (1351) дипломатия (361) Зеленский (9933) Потураев (110)

Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев

У Владимира Зеленского есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в сложных ситуациях.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя вопрос Зеленского Байдену - "Господин Президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?".

"Это не демагогия. Это то, что у Владимира Зеленского является как сильной стороной, так и…(размышляет над формулировкой. – Авт.) порой работает не в плюс. Я бы даже не назвал это сценическим жестом. Вот, он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом. Он говорит так, как сказал бы человек с улицы. И это иногда ставит его в потенциально очень рискованные ситуации. Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях. И хотя временами он сам в них заходит, внутри него срабатывает этот механизм осознания опасности – и он умеет из этой ситуации выйти", - пояснил Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+26
та знаем, знаем.
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2701
показать весь комментарий
08.02.2021 12:55
+23
Бо він не вміє бути дипломатом.
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57
+21
Не, ну парень с улицы должен ходить по улице и пистеть на улице , а не сидеть в Президентах. Простота - хуже воровства.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
простой парень из народа
пьет вдову клико
и кушает с черной икрой бутерброда
показать весь комментарий
08.02.2021 12:54 Ответить
так це ж так просто зробити - чого ж ви цього не маєте?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:36 Ответить
в общем, вовка так и остался быдлом.. тем самым, которого так любил демонстрировать в квартал95
показать весь комментарий
08.02.2021 13:48 Ответить
та знаем, знаем.
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2701
показать весь комментарий
08.02.2021 12:55 Ответить
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9197
показать весь комментарий
08.02.2021 13:39 Ответить
Зеленский говорит так, как учился!
Ну, в смысле, как папа бегал с его зачёткой.....
показать весь комментарий
08.02.2021 12:56 Ответить
проканало б, коли б він хоч раз виявив себе таким лощеним, рафінованим дипломатом
а що з того, коли рагуль веде себе, як рагуль?
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6736
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
Бо він не вміє бути дипломатом.
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
Даже армейцы которые голосовали за бубочку в шоке Он чужой им нелох 43х годочков Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3990
показать весь комментарий
08.02.2021 13:03 Ответить
Кваліфікованої оцінки Потураєв Зеленському давати не має права. По-перше у нього нема освіти психіатра.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6541 Свой чувак. Из криворожской подворотни. Как кацапский дядя Вова из питерской. Быдло хавает. аж причмокивает.
показать весь комментарий
08.02.2021 12:57 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3963
показать весь комментарий
08.02.2021 12:58 Ответить
" тушите свет полезло быдло к верху - как будто дрожжи кинули в дерьмо." Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4588
показать весь комментарий
08.02.2021 12:58 Ответить
Не, ну парень с улицы должен ходить по улице и пистеть на улице , а не сидеть в Президентах. Простота - хуже воровства.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:00 Ответить
Да-да, это тот самый случай, когда говорят: простота хуже воровства. Вы правы на 100%.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:30 Ответить
Человек из подворотни
показать весь комментарий
08.02.2021 13:00 Ответить
Та да - паСцан свой в доску......, НО он на данный момент(!) «президент» Украины и должен/обязан быть дипломатичным=>иначе его «простота» только вредит.......
показать весь комментарий
08.02.2021 13:01 Ответить
согласен на все 100500+++
на сцене...в квартале...в роли галабародьки (и то там был учитель))) оно могло выглядеть так как хочет режиссер и требует сценарист...
а на высшем посту в государстве он должен хотя бы постараться выглядеть президентом и выражаться, согласно протоколу (как и одеваться и вести себя)
ну что поделаешь...назвался груздем - полезай в кузовок...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:27 Ответить
Проблема в том, что он даже и не старается, от слова вообще.......вся его «дипломатичность» (отвечать на неудобные вопросы) сводится на ********* или быдлячество (постоянное ТЫ-какие).......
показать весь комментарий
08.02.2021 13:40 Ответить
и это при том...что половина "неудобных" вопросов оговаривается заранее и теоретически к ним можно подготовиться...
просто у каждого человека есть уровень развития и запас обучаемости...а еще среда "обитания" и привычки, до уровня рефлексов...и чтобы что-то изменить..надо хоть что-то делать (ну как тут не согласиться с Вами) а ему плевать...он уже уверовал в свое божественное предназначение )))) из грязи - в князи ...
***
ты выбрался из грязи в князи,
но быстро князем становясь…
не позабудь, чтобы не сглазить…,
не вечны князи - вечна грязь.

Омар Хайям.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:54 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
08.02.2021 13:01 Ответить
Он самостоятельно не в состоянии договорить до конца ни одно предложение... "Человек с улицы"...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:01 Ответить
Точно! Уже в середине предложения забывает о чем начал говорить.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:13 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2348 поэтому его рейтинг даже среди селян упал ниже 20%...

даже они от такого быдлячества в шоке...

Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях.Источник: https://censor.net/ru/n3246605
показать весь комментарий
08.02.2021 13:02 Ответить
У Владимира Зеленского есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в сложных ситуациях / Таки да. Четыреждыуклонист.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:03 Ответить
зелиг...есть такое кино у вуди аллена
показать весь комментарий
08.02.2021 13:11 Ответить
Он не способен формулировать и высказывать мысли на уровне политика, а не вот эти вот .... отмазки от ермаков, подоляков, корниенко и прочих подобных.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:05 Ответить
серванты прекращайте зализывать бубочке Он же потом срать не сможет Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1472
показать весь комментарий
08.02.2021 13:05 Ответить
Да он просто не старается... Роль простого уличного дипломата его вполне устраивает.
И кто, как кто, а уличные борцы-реформаторы не могут предъявить ему в этом деле никаких претензий.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:06 Ответить
От у тому і проблема! Президент має бути інтелігентом і навіть трішки снобом! Приклад - Ющ, при якому ми жили найкраще в історії... Бо кухарки нами 70 років керували, дайте покерувати тепер розумним! Але ж люмпени не доганяють цього і обирають то зека, то клоуна...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:07 Ответить
Вам моя відповідь трохи нижче ,не туди потрапила.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:21 Ответить
70 років у люмпена виховували ненависть до інтелігента. Люмпен не розуміє мову інтелігента, тому обирає собі подібного то зека, то клоуна.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:24 Ответить
Зеленский не мыслит - он пародирует мышление .
Зеленский не работает - он создает информационные поводы.
Зеленский не управляет - он переходит от одного информационного повода к другому. (с)
показать весь комментарий
08.02.2021 13:08 Ответить
сколько человек погибло после слов про Нато. Просто посчитайте
показать весь комментарий
08.02.2021 13:09 Ответить
Це ми знаємо,що президент любить косити під рогуля...Але це не знімає з нього відповідальності як з президента...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:14 Ответить
Тільки не косити, він і є рагуль, самий махровий екземпляр. Тупий, завидющий, закомплексований виродок.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:35 Ответить
Він не косить.
Це створіння без світогляду і без загальноосвітнього рівня.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:45 Ответить
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7058
показать весь комментарий
08.02.2021 13:16 Ответить
Что то стало много Потураева, он не гомик?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:17 Ответить
Розумні добре усвідомлюють ,що не в грошах щастя.
То де ж їм взяти кошти на свою розкрутку в СМІ та на велику грошову заставу ,щоб
балотуватися до влади ?
Не йти ж на поклін до олігархів.
Тому розумних ,державних,не користолюбивих діячів- патріотів у нас поки що не передбачається
показать весь комментарий
08.02.2021 13:18 Ответить
Для Ned Stark
показать весь комментарий
08.02.2021 13:23 Ответить
Какая разніца, чєлавєк с уліци ілі прєзідєнт. Тоді нехай ще візьме пляшку пива в руки, сигарету в зуби і спльовуючи на всі боки з матюками..., - так буде геть зовсім як чєлавєк с уліци.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:19 Ответить
Потураев, если гопника сделать управляющим фирмой, которая находится в кризисном состоянии, как ты думаешь он сможет вывести из кризиса что бы она начала приносить прибыль? Или он начнёт выносить из офиса технику и менять ее на ширево?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:19 Ответить
сегодня потураев дежурный по "высказываниям" ???
ну просто что ни новость то умные мысли потураева......бенефис одним словом....
показать весь комментарий
08.02.2021 13:20 Ответить
Классический популист. Малообразованный, но хитрый.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:27 Ответить
Зеленський із квартала 95,тому такі запитання. А людина "з вулиці" розумніша і такі питання не задає. Клоуни!
показать весь комментарий
08.02.2021 13:30 Ответить
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 476

https://pbs.twimg.com/media/Ets2QCGXIAYLS5c?format=png&name=small
показать весь комментарий
08.02.2021 13:32 Ответить
Украина единственная страна в Европе которая - не начала государственную вакцинацию населения - уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии - подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии. это просто факты
показать весь комментарий
08.02.2021 13:33 Ответить
Так, Зе розмовляє як будь-який нарік з підворіття. Хоча, чому, власне, як?
показать весь комментарий
08.02.2021 13:36 Ответить
"Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом".

Це ніщо інше, як спроба завоювати дешевий авторитет серед прошарків суспільства, які не обтяжені великим інтелектом. Раніше актори підтягували глядача до свого рівня, зараз лицедії опускаються до рівня зівак.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:36 Ответить
Пока из него не получился ни "классический ,лощеный дипломат " ,ни Голобородько.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:37 Ответить
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6118 Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9861
показать весь комментарий
08.02.2021 13:39 Ответить
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев

=============
Хорошая попытка объяснить тупость зеленского. Зебобики схавают.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:40 Ответить
Еще не один дурак или тупой это не признал.И сильно обижаются когда им про это говорят.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:41 Ответить
Президент - это дипломат в первую очередь. Если "человек с улицы" не в состоянии стать дипломатом(в силу отсутствия разума, к примеру), он должен вернуться на улицу.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:47 Ответить
А это точно интервью? Такое впечатление, что конкурс жополизов Зеленского.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:18 Ответить
Почти как белая ворона, только слегка обосранная
показать весь комментарий
08.02.2021 14:30 Ответить
Гоп стоп, мы подошли из-за угла...

Вы прослушали вступительное слово президента Украины.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:52 Ответить
Странное представление об украинских улицах. Видно давно на них не был. По сравнению с верховной радой наши улицы - просто институт благородных девиц.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:18 Ответить
В Кривом Роге наверное не улицы, а подворотни. И он уверен,что так везде. Мальчик приличных улиц не знает, когда подрос- на машинке их проезжал. Машинка-сцена - кабак - это все места обитания этого субъекта.
Есть глупцы, есть шпана, но обучаемые. Но как пояснил Потураев- это не про бубочку.
показать весь комментарий
09.02.2021 00:25 Ответить
Потураєв хотів сказати що якщо президента змінити на людину з вулиці то ніхто й не помітить.
показать весь комментарий
08.02.2021 19:16 Ответить
На улицах встречаются весьма образованные, интеллигентные воспитанные люди, знающие 2-3 языка. Выбор может быть далеко не в пользу Зе.
показать весь комментарий
09.02.2021 00:29 Ответить
 
 