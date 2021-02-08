Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У Владимира Зеленского есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в сложных ситуациях.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя вопрос Зеленского Байдену - "Господин Президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?".
"Это не демагогия. Это то, что у Владимира Зеленского является как сильной стороной, так и…(размышляет над формулировкой. – Авт.) порой работает не в плюс. Я бы даже не назвал это сценическим жестом. Вот, он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом. Он говорит так, как сказал бы человек с улицы. И это иногда ставит его в потенциально очень рискованные ситуации. Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях. И хотя временами он сам в них заходит, внутри него срабатывает этот механизм осознания опасности – и он умеет из этой ситуации выйти", - пояснил Потураев.
С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
Пожалуйста, подождите...
пьет вдову клико
и кушает с черной икрой бутерброда
Ну, в смысле, как папа бегал с его зачёткой.....
а що з того, коли рагуль веде себе, як рагуль?
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
на сцене...в квартале...в роли галабародьки (и то там был учитель))) оно могло выглядеть так как хочет режиссер и требует сценарист...
а на высшем посту в государстве он должен хотя бы постараться выглядеть президентом и выражаться, согласно протоколу (как и одеваться и вести себя)
ну что поделаешь...назвался груздем - полезай в кузовок...
просто у каждого человека есть уровень развития и запас обучаемости...а еще среда "обитания" и привычки, до уровня рефлексов...и чтобы что-то изменить..надо хоть что-то делать (ну как тут не согласиться с Вами) а ему плевать...он уже уверовал в свое божественное предназначение )))) из грязи - в князи ...
***
ты выбрался из грязи в князи,
но быстро князем становясь…
не позабудь, чтобы не сглазить…,
не вечны князи - вечна грязь.
Омар Хайям.
даже они от такого быдлячества в шоке...
Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях.Источник: https://censor.net/ru/n3246605
И кто, как кто, а уличные борцы-реформаторы не могут предъявить ему в этом деле никаких претензий.
Зеленский не работает - он создает информационные поводы.
Зеленский не управляет - он переходит от одного информационного повода к другому. (с)
Це створіння без світогляду і без загальноосвітнього рівня.
То де ж їм взяти кошти на свою розкрутку в СМІ та на велику грошову заставу ,щоб
балотуватися до влади ?
Не йти ж на поклін до олігархів.
Тому розумних ,державних,не користолюбивих діячів- патріотів у нас поки що не передбачається
ну просто что ни новость то умные мысли потураева......бенефис одним словом....
https://pbs.twimg.com/media/Ets2QCGXIAYLS5c?format=png&name=small
Це ніщо інше, як спроба завоювати дешевий авторитет серед прошарків суспільства, які не обтяжені великим інтелектом. Раніше актори підтягували глядача до свого рівня, зараз лицедії опускаються до рівня зівак.
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Хорошая попытка объяснить тупость зеленского. Зебобики схавают.
Вы прослушали вступительное слово президента Украины.
Есть глупцы, есть шпана, но обучаемые. Но как пояснил Потураев- это не про бубочку.