Экс-сотрудник СБУ подозревается в сотрудничестве с террористами "ДНР", - Офис Генпрокурора

Экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.

Занимая должность следователя в так называемом Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.

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