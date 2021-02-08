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Экс-сотрудник СБУ подозревается в сотрудничестве с террористами "ДНР", - Офис Генпрокурора
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Экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.
Занимая должность следователя в так называемом Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.
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+4 Andriy Kalnyshevsky
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+3 Andriy Kalnyshevsky
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+2 Олег Войтенко
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" предать Украину проще и выгоднее тем, кто для этого влазит и проползает в такие гос структуры всеми доступными им способами - за взятку, купленные дипломы, зализанные жопы и, якобы володінням державною мовою." - так вот откуда оказывается растут все причины предательства в Крыму и на Донбассе, это все мова виновна, а не тотальная русификация, промывка мозгов кацап-ТВ и местной ватой, вербовка кацапскими спецслужбами силовиков и депутатов и наконец прямое вторжение кацапов на территорию Украины. Спасибо что, еще раз доказал, что у тебя мозги малолетнего быдла, и чем больше ты строчишь свои высеры, тем только больше подтверждаешь этот "диагноз".
" А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
"Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
"Иначе сказки про пропаганду, диверсантов, ТВ - все это подняло цены на коммуналку", вау-вау, полегче Ыкономист, мы еще с влиянием языка на экономику не разобрались, а ты уже начало опорожнять свою черепушку с новыми теориями о связи цен на коммунальные услуги с пропагандой, диверсантами и ТВ. Интересно, скоро в твоей ватной головенке созреет теория о зависимости цен на продукты и например рисунков созданных кофейной гущей?