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Экс-сотрудник СБУ подозревается в сотрудничестве с террористами "ДНР", - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-сотрудник СБУ подозревается в сотрудничестве с террористами "ДНР", - Офис Генпрокурора

Экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.

Занимая должность следователя в так называемом Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.

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Топ комментарии
+4
а "нассать" как пишется?)
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08.02.2021 13:20
+3
судя по всему он из люстрированых янучарских кадров, настоящих узкоязычных донбаситов, как вы любите)
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08.02.2021 13:05
+2
"Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике."- а вот с этого момента поподробнее, хочется узнать о связи между языком и развитием экономики, ну или что там у тебя в твоей малолетноей головенке насрано. Кстати небольшой спойлер - наличие второго государственного языка (а иногда и единственного) английского, французского или испанского в африканских и латиноамериканских колониях Великобритании, Франции и Испании почему-то не позволило им достичь уровня экономического развития колонизаторов. Но ты то как малолетний экономический "гений" наверняка расскажешь всю теорию лингво-экономического процветания в деталях, не так ли?
" А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
"Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
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08.02.2021 16:59
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"Он уволен еще вчера" (с)
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08.02.2021 13:00 Ответить
Ну вот вам - еще один патриот. Зато, мабудь, володіє украінською мовою.
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08.02.2021 13:01 Ответить
судя по всему он из люстрированых янучарских кадров, настоящих узкоязычных донбаситов, как вы любите)
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08.02.2021 13:05 Ответить
Молодец, отписялся! ДонбасСиты, узколобый, пишется с двумя «с».
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08.02.2021 13:11 Ответить
а "нассать" как пишется?)
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08.02.2021 13:20 Ответить
У мамы своей спроси - она тебе все расскажет.
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08.02.2021 13:57 Ответить
"Шутки" про мамку до сих пор актуальны для таких малолетних идиотов как ты? Или ты совершеннолетний идиот с "мозгами" малолетки?
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08.02.2021 15:01 Ответить
Ты, обрубок, чего вписялся? Сюда тебя не звали - не нужно превращать диалог между двумя в быдлячий базар, как это любят делать имбецилы с целлюлитом на щеках и на сраке. Пошел нахрен из этого разговора.
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08.02.2021 15:28 Ответить
А вот и подтверждения, того что ты тупое быдло с мозгами малолетки, потому как ни на что иное как как высрать их своей головенки набор оскорблений в стиле "шуток про мамку" и "быдлячий базар" ты убогое не способно. Впрочем ничего удивительного, иначе ты не было бы быдлом.
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08.02.2021 15:46 Ответить
як би володів українською його кацапи вже давно б пристрілили.
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08.02.2021 14:14 Ответить
Якби не володів - не працював би там.
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08.02.2021 14:48 Ответить
А що, для зради країни та вступ до кацапської террористичної організації обов"язкове володіння українською мовою? Чи ти це висрало, просто так, аби усі знали як ти ненавидишь українську мову і як утебе досі горить від нового закону про мову?
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08.02.2021 15:04 Ответить
Вот здесь я тебе отвечу, скотина, что предать Украину проще и выгоднее тем, кто для этого влазит и проползает в такие гос структуры всеми доступными им способами - за взятку, купленные дипломы, зализанные жопы и, якобы володінням державною мовою. Ясно? А теперь, писюн, подумай - сколько вокруг тебя предателей потенциальных, включая тебя себе любимого - это все те, кто ворует, грабит население, обирает окружающих пенсионеров до последней нитки. Все 2 млн крымчан молча предали свою страну. Донецк и Луганск - тоже. Все те 12 млн голов, которые насрали на свое здоровье и свалили в 2020 за бугор на заработки - тоже в этом числе, ибо в их числе на втором месте страной выбора была Россия. Вкурился, черепок?
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08.02.2021 15:36 Ответить
Что убогое, твои познаний в украинском хватило на один коротенький высер? Ты типичное ватное быдло рассказывающее окружающим что свободно владеет державною мовою, вот только словарного запаса хватает на пару фраз на "азировке".

" предать Украину проще и выгоднее тем, кто для этого влазит и проползает в такие гос структуры всеми доступными им способами - за взятку, купленные дипломы, зализанные жопы и, якобы володінням державною мовою." - так вот откуда оказывается растут все причины предательства в Крыму и на Донбассе, это все мова виновна, а не тотальная русификация, промывка мозгов кацап-ТВ и местной ватой, вербовка кацапскими спецслужбами силовиков и депутатов и наконец прямое вторжение кацапов на территорию Украины. Спасибо что, еще раз доказал, что у тебя мозги малолетнего быдла, и чем больше ты строчишь свои высеры, тем только больше подтверждаешь этот "диагноз".
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08.02.2021 15:53 Ответить
Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике. Язык не виноват - его подписывают такие, как ты убогие, когда не могут обьяснить свою неспособность решить экономические проблемы. а кормушку никак не хочется оставлять. Вот тогда подписывают для недоразвитых якобы проблемы с языком, патриотизмом, ТВ, диверсантами, книги начнут сжигать, историю переписывать и так далее - фантазии и сказки можно подбирать бесконечно в вариантах. Дурень - экономика стоит на первом месте, и чем дальше, тем будет хуже, тем больше тупых ублюдков типа твоего недоразвития будут эксплуатировать тему языка, пока толпе это надоест и она просечет в чем деле вопрос. А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо. Будь здоров и шагай дальше по жизни этим путем.
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08.02.2021 16:21 Ответить
"Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике."- а вот с этого момента поподробнее, хочется узнать о связи между языком и развитием экономики, ну или что там у тебя в твоей малолетноей головенке насрано. Кстати небольшой спойлер - наличие второго государственного языка (а иногда и единственного) английского, французского или испанского в африканских и латиноамериканских колониях Великобритании, Франции и Испании почему-то не позволило им достичь уровня экономического развития колонизаторов. Но ты то как малолетний экономический "гений" наверняка расскажешь всю теорию лингво-экономического процветания в деталях, не так ли?
" А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
"Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
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08.02.2021 16:59 Ответить
Молодец, высказался. Про язык - то, о чем ты задал вопрос - пусть это для тебя останется тайной. Иначе сказки про пропаганду, диверсантов, ТВ - все это подняло цены на коммуналку и, естественно, народ стал возмущаться перекрывая дороги и это не позволило набить карманы банде у власти - станут для тебя разочарованием.
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08.02.2021 17:51 Ответить
Прыщавое быдло решило не раскрывать страшную тайну о "лингво-экономике"? Я просто в шоке, никогда такого не было, чтобы вата сливалась когда начнешь детально разбираться в ее словесном поносе и вот опять.
"Иначе сказки про пропаганду, диверсантов, ТВ - все это подняло цены на коммуналку", вау-вау, полегче Ыкономист, мы еще с влиянием языка на экономику не разобрались, а ты уже начало опорожнять свою черепушку с новыми теориями о связи цен на коммунальные услуги с пропагандой, диверсантами и ТВ. Интересно, скоро в твоей ватной головенке созреет теория о зависимости цен на продукты и например рисунков созданных кофейной гущей?
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08.02.2021 19:37 Ответить
В сотрудничестве с оккупантами. С врагом, а не какими-то там непонятными "террористами"!
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08.02.2021 13:04 Ответить
Де фото і призвіще?
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08.02.2021 14:56 Ответить
вот вот, как бы статья ниочем
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08.02.2021 19:02 Ответить
 
 