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Новости Политика Украины
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Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму. Соцсеть должна немедленно заблокировать эту учетную запись! - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму. Соцсеть должна немедленно заблокировать эту учетную запись! - Джапарова

Соцсеть Twitter отметила специальной отметкой аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму, которая свидетельствует о том, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован.

Обычно такой знак добавляется к страницам официальных учреждений или знаменитостей. Изначально на верификацию аккаунта обратили внимание пользователи соцсети. Данный факт возмутил замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарову, информирует Цензор.НЕТ.

"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому МИДу РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым часть Украины", - отметила Джапарова в Твиттере.

"Twitter должен немедленно заблокировать эту учетную запись!", - добавила она.

Отметим, что оккупанты завели аккаунт представительства так называемого Министерства иностранных дел России в Крыму весной 2015 года. Однако до недавнего времени официального статуса в соцсети он не имел. Примечательно, что одновременно с верификацией в топе хэштегов появился #TwitterSupportsTerrorism.

Читайте также: Украина просит Twitter заблокировать верифицированный профиль МИД России в оккупированном Крыму, - посольство

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Топ комментарии
+3
Отправьте жалобу в твиттере на эту учётную запись:
https://twitter.com/i/report/user/3092296437
Если жалоб будет много, должны обратить внимание.
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08.02.2021 13:52
+2
...или заблокировать этот Твиттер.
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08.02.2021 13:15
+2
Уже с 15 февраля сроком на 1 ГОД! На территории Латвии запрещена ретрансляция телеканала «РТР-Россия»
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08.02.2021 13:19
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...или заблокировать этот Твиттер.
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08.02.2021 13:15 Ответить
Уже с 15 февраля сроком на 1 ГОД! На территории Латвии запрещена ретрансляция телеканала «РТР-Россия»
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08.02.2021 13:19 Ответить
і немає шкіл з російською мовою викладання.
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08.02.2021 19:27 Ответить
нужно подавать в суд на этот говнотвиттер, западные корпорации бояться этого больше всего
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08.02.2021 13:29 Ответить
тож дружньо навалимося та забанимо цю срань!
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08.02.2021 13:35 Ответить
Да заблокируйте вы этот Твиттер!
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08.02.2021 13:48 Ответить
Отправьте жалобу в твиттере на эту учётную запись:
https://twitter.com/i/report/user/3092296437
Если жалоб будет много, должны обратить внимание.
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08.02.2021 13:52 Ответить
Твітер давно вже забанив мене то ж, я не проти якщо забанять в Україні сам Твітер.
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08.02.2021 14:05 Ответить
демократы, несмотря на демагогию, всегда были менее вредны для РФ, нежели республиканцы
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08.02.2021 14:34 Ответить
Ось таке воно, лівацьке лайно.
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08.02.2021 15:05 Ответить
Twitter банит буквально всех подряд, а тут прогнулся перед кацапами.
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08.02.2021 15:30 Ответить
 
 