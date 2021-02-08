В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

Читайте: Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии