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В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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Топ комментарии
+42
В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 1732
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08.02.2021 13:23
+29
Такую уету надо запрещать навсегда.
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08.02.2021 13:25
+28
Респект!... В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 5750
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08.02.2021 13:23
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В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 1732
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08.02.2021 13:23 Ответить
Gut
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08.02.2021 13:23 Ответить
А почему у нас не запрещают российские каналы?
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08.02.2021 15:01 Ответить
Для цього треба заборонити тарілки, хто ж на це піде? Та й національної безпецi Німеччини ці кремлядські канали не загрожують,кому тут потрібні російськомовні пропагандони крім казадойчев? А ось німецька версія Раша тудей (RT) вже шість років не може отримати ліцензію на мовлення тут, а так хочуть курви !
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08.02.2021 16:08 Ответить
Какие ещё тарелки, в кабельное телевидение пускают (kartina.tv) ******* du selber, was du da *********?
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08.02.2021 16:13 Ответить
Та хз, у мене ніколи не було телевізора тут. І взагалі пох
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08.02.2021 16:15 Ответить
Ну да в принципе, я сам телевидение почти не смотрю. Всю информацию из инета черпаю. Но всё же, не люблю любые запреты. Я сам способен определять, что смотреть, а что нет.
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08.02.2021 16:21 Ответить
Згоден, що що а інформацію зараз вибрати потрібного тобі формату не проблема взагалі
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08.02.2021 16:26 Ответить
Респект!... В Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ - Цензор.НЕТ 5750
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08.02.2021 13:23 Ответить
Такую уету надо запрещать навсегда.
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08.02.2021 13:25 Ответить
Фізично.
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08.02.2021 13:34 Ответить
Я в Ютуб отправил жалобу на этот сливной бачок, а оно не отреагировало... А видос Навального с разговором с убийцей забанен...
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08.02.2021 13:27 Ответить
получается ютуб тебя не слушается. Пожалуйся теперь на ютуб в фейсбук.
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08.02.2021 14:59 Ответить
Лапоть, настрочи этот коммент в спортлото...
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08.02.2021 15:27 Ответить
так рулят свои. у мене інколи таке відчуття,що ютуб ті скарги не отримує, а їх перехвачують кацапи.
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08.02.2021 19:19 Ответить
Совверно. Это не СМИ, это оружие рашистов, из которого они расстреливают Запад.
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08.02.2021 13:28 Ответить
Так всегда, если сам защищаешься, то и другие тебе помогут
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08.02.2021 13:29 Ответить
пинают Рачку как хотят, биоматериал никаму не нужен, закапывают по месту абнаружения.
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08.02.2021 13:30 Ответить
Тобто приклад України з блокування рашистських каналів отримав продовження.
Єдине питання- а що у них взагалі роблять рашистські канали?
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08.02.2021 13:33 Ответить
в 2019 закрыли на 3 месяца, но потом ведь опять закрыли! и что это за 3 месяца - это очень мало.
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08.02.2021 16:59 Ответить
но потом ведь опять ОТКРЫЛИ!
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08.02.2021 17:00 Ответить
Скабеева видимо только проснулась-войска педирации не нужно вводить в Украину,они там постоянно находятся с 2014 года и никуда с тех пор не уходили.Нет, пардон с,многие уходили, грузом "200" и в большом количестве.
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08.02.2021 13:40 Ответить
За ввод войск не закрыли.
Или за эти годы не рассмотрели?
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08.02.2021 13:43 Ответить
Не только Зеленский запрещает каналы. Это европейский тренд. Выкусите ватники.
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08.02.2021 13:49 Ответить
Зеленский запрещает каналы У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 9923
Скажи любитель боксу, що це надкушене може зробити, окрім, тупнути ніжкою та натравити бойову Мендельвошку?
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08.02.2021 15:00 Ответить
закрыли сливной бачок и выгребную яму - кацапы в недоумении это же целый телеканал!
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08.02.2021 13:50 Ответить
Спасибо, Латвия!
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08.02.2021 13:52 Ответить
женю сына на латвийке !
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08.02.2021 13:54 Ответить
Ну і молодці латиші!
А як там Георгія і Молдова, в них ********* такж гавкає?
Якщо так, то закрийте їх нахрін!
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08.02.2021 14:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.02.2021 14:19 Ответить
Кто его вообще в Латвию пустил...или они на балтов боятся говно лить?
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08.02.2021 16:17 Ответить
Respeckt !
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08.02.2021 16:29 Ответить
Thorsten, не позорь своей грамматикой, пишется "Respekt"
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08.02.2021 17:07 Ответить
Respekt. У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 4929
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08.02.2021 17:18 Ответить
Не давно у нас объявился?
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08.02.2021 17:32 Ответить
а сам недавно написать не можешь У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 7582
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08.02.2021 19:20 Ответить
gut
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08.02.2021 17:15 Ответить
Латвія перевела усі школи на державну мову, так русские клуши плачуть "немає вчителів, з педвузів раніше повиспускали молодняк, якості ніякої" виходить, що русские училки не змогли викладати математику, біологія ... державною мовою, тому повилітали.
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08.02.2021 19:24 Ответить
У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ - Цензор.НЕТ 2589
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08.02.2021 22:00 Ответить
 
 