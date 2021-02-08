В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев

Владимир Зеленский предупреждал Александра Дубинского о том, что некоторые его поступки будут иметь разрушительные последствия. Началось это с пленок Гончарука.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"Фракцию, на которой Давид огласил результаты голосования, нужно рассматривать не как отдельное дискретное событие, а как событие, связанное с предыдущей фракцией, на которой была дискуссия президента с Дубинским. Вот там были все. Один из тех случаев, когда вся фракция набилась. Дискуссия была очень жесткая. Я думаю, что там кое-кто впервые узнал о вещах, о которых я знал раньше. Президент предупреждал Александра о том, что некоторые его поступки будут иметь разрушительные последствия. Для всех. Он об этом сказал. Я не буду ссылаться на конкретную ситуацию; скажу лишь, что началось это с пленок Гончарука. Кстати, тогда была первая публичная дискуссия была. Тоже на фракции – и опять-таки откровенный и жесткий разговор президента с Дубинским", - пояснил Потураев.

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"Я не думаю, что был какой-то компромисс. Я скорее готов предположить, что Игорем Валерьевичем Коломойским было принято абсолютно рациональное решение. Лучше пожертвовать в данном случае сильной, но одной фигурой, чем лишиться всей группы внутри этой фракции. Которая все равно остается группой, аффилированной с ним, Коломойским. Потому что вскрытие показало, что мы можем обойтись без них. Вот в чем вся штука. Мы и без ОПЗЖ обходимся, и без них можем обойтись. Даже в случае выхода из фракции группы Коломойского - ну, возможно, нас и стало бы меньше, чем 226. Но еще раз: даже если бы у нас стало бы 200, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается", - резюмировал "слуга народа".

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.