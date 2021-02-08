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Новости Политика Украины
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Зеленский (9933) Коломойский (1145) Слуга народа (2132) Потураев (110) Дубинский Александр (352)

В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев

Владимир Зеленский предупреждал Александра Дубинского о том, что некоторые его поступки будут иметь разрушительные последствия. Началось это с пленок Гончарука.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

"Фракцию, на которой Давид огласил результаты голосования, нужно рассматривать не как отдельное дискретное событие, а как событие, связанное с предыдущей фракцией, на которой была дискуссия президента с Дубинским. Вот там были все. Один из тех случаев, когда вся фракция набилась. Дискуссия была очень жесткая. Я думаю, что там кое-кто впервые узнал о вещах, о которых я знал раньше. Президент предупреждал Александра о том, что некоторые его поступки будут иметь разрушительные последствия. Для всех. Он об этом сказал. Я не буду ссылаться на конкретную ситуацию; скажу лишь, что началось это с пленок Гончарука. Кстати, тогда была первая публичная дискуссия была. Тоже на фракции – и опять-таки откровенный и жесткий разговор президента с Дубинским", - пояснил Потураев.

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"Я не думаю, что был какой-то компромисс. Я скорее готов предположить, что Игорем Валерьевичем Коломойским было принято абсолютно рациональное решение. Лучше пожертвовать в данном случае сильной, но одной фигурой, чем лишиться всей группы внутри этой фракции. Которая все равно остается группой, аффилированной с ним, Коломойским. Потому что вскрытие показало, что мы можем обойтись без них. Вот в чем вся штука. Мы и без ОПЗЖ обходимся, и без них можем обойтись. Даже в случае выхода из фракции группы Коломойского - ну, возможно, нас и стало бы меньше, чем 226. Но еще раз: даже если бы у нас стало бы 200, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается", - резюмировал "слуга народа".

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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Топ комментарии
+4
В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев - Цензор.НЕТ 7531
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08.02.2021 13:49
+3
А хто буде гроші депутатам в конвертах передавати ?
З бюджету ?
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08.02.2021 13:28
+2
А шо за группа коломойского?
Невже зелененька бубося завела в ВР, під "лічную ответственность" якусь группу коломойського?
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08.02.2021 13:39
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А хто буде гроші депутатам в конвертах передавати ?
З бюджету ?
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08.02.2021 13:28 Ответить
Спробують на зарплату жити - вона в них немаленька.
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08.02.2021 13:37 Ответить
Не для этого Беня создавал проэкт голой баротьки, шоб вот щас все похерить)) Не выйдет никто никуда В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев - Цензор.НЕТ 948
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08.02.2021 13:29 Ответить
Вони об'єднаються з іншим проєктом Бєні... Він же стопудово нє лох - всі яйця в одну валізку не кладе... Там ще "За майбутнє" є, "Довіра" якась... Знову ж таки, може на деякий час з гудком домовитись... Та й косата вже язиком лягла під СН...
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08.02.2021 14:41 Ответить
вынести вперед ногами жидовских приспешников
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08.02.2021 13:33 Ответить
Третьи силы потирают руки.
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08.02.2021 13:33 Ответить
А шо за группа коломойского?
Невже зелененька бубося завела в ВР, під "лічную ответственность" якусь группу коломойського?
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08.02.2021 13:39 Ответить
В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев - Цензор.НЕТ 7531
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08.02.2021 13:49 Ответить
Потураев (как впрочем и все народные депутаты) нагло врет. Он прекрасно понимает и знает кто такой Коломойский. Коломойский не шантажирует. Он ставит ультиматумы и управляет. А при необходимости, он купит себе еще пучек депутатов.
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08.02.2021 14:04 Ответить
А Коломойский это кто, великий политик или циничный барыга?
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08.02.2021 14:21 Ответить
потураев точно Ігора Валерійовича не переживе. А от Сашком, головним деструктивним елементом в слузі народу банально пожертвували, це новина. Для сашка це надто болючий удар, в цих реаліях він не підніметься. Стане кімнатним віщуном.
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08.02.2021 14:43 Ответить
 
 