В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что проблемы с вакцинацией есть не только в Украине, но и в Европейском Союзе.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос, почему в ЕС уже началась массовая вакцинация, а Украина обещает начать только в феврале.
"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться. И у нас есть договоренности с некоторыми странами ЕС, которые готовы с нами поделиться", - сказал Кулеба.
В то же время от добавил, что не у всех членов ЕС вакцинация идет по плану и не все получают вакцину в достаточном количестве. "Поэтому в вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой, а не только в Украине", - добавил Кулеба.
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08.02.2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
это как? типа деньги распилили, а вакцину в очередной раз не купили?
Кулеба, проблема не в "вакцинації"... проблема в відсутності програми вакцинації в Україні... Пандемія уже рік, а у вас "НІ ХРЄНА" немає!!!