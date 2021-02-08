В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что проблемы с вакцинацией есть не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос, почему в ЕС уже началась массовая вакцинация, а Украина обещает начать только в феврале.

"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться. И у нас есть договоренности с некоторыми странами ЕС, которые готовы с нами поделиться", - сказал Кулеба.

В то же время от добавил, что не у всех членов ЕС вакцинация идет по плану и не все получают вакцину в достаточном количестве. "Поэтому в вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой, а не только в Украине", - добавил Кулеба.

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