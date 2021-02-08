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В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что проблемы с вакцинацией есть не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос, почему в ЕС уже началась массовая вакцинация, а Украина обещает начать только в феврале.

"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться. И у нас есть договоренности с некоторыми странами ЕС, которые готовы с нами поделиться", - сказал Кулеба.

В то же время от добавил, что не у всех членов ЕС вакцинация идет по плану и не все получают вакцину в достаточном количестве. "Поэтому в вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой, а не только в Украине", - добавил Кулеба.

Читайте также: Украина активно готовится к старту вакцинации, - Офис президента

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Топ комментарии
+7
Збій почався у квітні 2019 року.
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08.02.2021 13:40
+7
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
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08.02.2021 13:55
+4
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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08.02.2021 13:43
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Та у світі давно вже якийсь "збій"- не здивували.
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08.02.2021 13:39 Ответить
Збій почався у квітні 2019 року.
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08.02.2021 13:40 Ответить
19 січня 2014.
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08.02.2021 13:48 Ответить
Хроника одного президента
‎08.‎02.‎2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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08.02.2021 14:06 Ответить
Вас давно інопланетяни не викрадали?)))
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08.02.2021 14:11 Ответить
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
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08.02.2021 13:55 Ответить
-1.
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08.02.2021 14:51 Ответить
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9202
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08.02.2021 14:52 Ответить
кулєба-пустобрьох.
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08.02.2021 13:41 Ответить
Сбой в поставках не равно "отсутствию поставок" вообще.
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08.02.2021 13:42 Ответить
В Украине есть проблемы с ЗеВакцинацией или в Украине нет вообще вакцинации?
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08.02.2021 13:42 Ответить
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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08.02.2021 13:43 Ответить
и никаких "сбоев" у них НЕТ!!!
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08.02.2021 13:44 Ответить
Начинает из далека, а как все начиналось безоблачно. Пора привыкнуть.
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08.02.2021 13:43 Ответить
странное дело - вакцину ещё не привезли, а уже сбой.
это как? типа деньги распилили, а вакцину в очередной раз не купили?
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08.02.2021 13:44 Ответить
А чё? Хорошее оправдание. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7193
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08.02.2021 14:41 Ответить
Я уже предвижу следующий сбой: когда выяснится, что в страну напёрли вакцины, а граждане не побежали, сломя голову, вакцинироваться и прийдётся Стёпе с Голубовской придумывать новые страшилки. А то они что-то притихли в последнее время. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4198
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08.02.2021 13:45 Ответить
У нас сбоя не было, если что. У нас просто нихрена не делали пол года, а занимались великим крадивництвом.
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08.02.2021 13:46 Ответить
може це і на краще
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08.02.2021 13:46 Ответить
"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться.... Израиль значит тоже член ЕС? И Молдова тоже?... человек, устроивший тяжелейшее дтп с собственным сыном и не понесший наказание, не может занимать такую должность и уж тем более нести такую чушь от имени государства.
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08.02.2021 13:46 Ответить
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9675
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08.02.2021 13:47 Ответить
Це де теж дурки позакривали?
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08.02.2021 13:56 Ответить
Гарантія 100%. У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4044
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08.02.2021 13:56 Ответить
Кулеба: "Все п...расы и я - как все!"
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08.02.2021 13:49 Ответить
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 531
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08.02.2021 13:52 Ответить
без преувеличений, пожалуйста. Слово "глобальный" здесь неуместно.
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08.02.2021 13:53 Ответить
Сбой в головах зедебилов от их тупости и жадности.Почему нет сбоя в Молдове и да же в Албании,где вакцинация идет уже с декабря 2020 года?
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08.02.2021 13:59 Ответить
Как красиво завернул, пытаясь дать понять, что Украину опять послали на...й с поставками вакцин
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08.02.2021 14:01 Ответить
У вас сбой в кукушке с рождения.
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08.02.2021 14:15 Ответить
о глобальном сбое в ЕС, глаголит министр глобальной украинской катастрофы
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08.02.2021 14:23 Ответить
"В магазині перебої з продуктами? Нема туалетного паперу?..." - "Каверзи мериканців...". "Імперілізьм заважає...".
Кулеба, проблема не в "вакцинації"... проблема в відсутності програми вакцинації в Україні... Пандемія уже рік, а у вас "НІ ХРЄНА" немає!!!
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08.02.2021 14:28 Ответить
В Украине ещё более, менее, а у остальных вообще завал.
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08.02.2021 14:44 Ответить
Ну, вы поняли.
У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
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08.02.2021 14:50 Ответить
Сбои с вакцинацией есть конечно же, в основном с поставками,но ведь вы даже еще и не начинали. Этот ******* Степанов сначала просрал подготовку ко второй волне короны, сейчас полностью провалил начало вакцинации. Есть еще какая то страна в мире, кроме нескольких африканских стран, где еще не начали вакцинацию?
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08.02.2021 15:10 Ответить
 
 