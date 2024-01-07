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прогноз (679) Украина (44307) снегопад (787) Диденко Наталия (12)

Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки

Новости Цензор.НЕТ Общество

9 февраля циклон принесет переменчивую погоду с осадками, а в выходные ударят морозы до -25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие сутки погода в Украине ухудшится. По словам синоптика Наталии Диденко, "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, которые проносятся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".

Завтра, 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине. Ближайшей ночью осадки охватят большинство областей Украины.

Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки 01

Наибольшая их вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределятся с севера на юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.

В горах - опасность схождения лавин.

Также читайте: Из-за непогоды Киев сковали пробки. КАРТА (обновлено)

Ночная температура будет -6-13 градусов, а вот днем ​​8 февраля ожидается:

  • в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;
  • в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
  • в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;
  • в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;
  • в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.

Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.

В Киеве ближайшей ночью будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. ФОТОрепортаж

По данным синоптика, с выходных в Украину прийдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.
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Топ комментарии
+7
на гіляку таких синоптиків...
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08.02.2021 13:52
+6
Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6672
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08.02.2021 14:15
+5
какие 5-10 плюс на юге? у нас в Одессе 25 ДТП из за гололеда температура МИНУСОВАЯ 2-4 А ВЕТЕР КОМФОРТНОСТЬ ВСЕ 8-10 мороза по сути.... морось изморось ветер немного сыпет а пишут ливень??!! капец...
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08.02.2021 14:09
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку таких синоптиків...
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08.02.2021 13:52 Ответить
какие 5-10 плюс на юге? у нас в Одессе 25 ДТП из за гололеда температура МИНУСОВАЯ 2-4 А ВЕТЕР КОМФОРТНОСТЬ ВСЕ 8-10 мороза по сути.... морось изморось ветер немного сыпет а пишут ливень??!! капец...
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08.02.2021 14:09 Ответить
Прекрати истерику, уже +2, а вечером +6 будет. Дороги чистые. А то что большинство полоумных на летней резине, так причем здесь синоптики?
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08.02.2021 14:28 Ответить
Что вы врете!!! В Киеве -10С, ветер 22 км/ч, по ощущениям -18С. На дорогах скользко и заторы везде. Плюс метель почти весь день.
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08.02.2021 14:50 Ответить
Это вы кому написали?
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08.02.2021 15:39 Ответить
дороги - это хорошо...
НО вся (вся!!!) пешеходная часть превратилась в сплошной каток.
ПАТАМУШТА:снег- оттепель-снег с дождем ночью - мороз - дождь
Выходила из дома , держась за ... кусты, оградки, бордюрчики ( когда совсем уж невезло,... не везло, просто тащило под ветром и собственным весом)
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08.02.2021 15:09 Ответить
А нехрен ходить, ездить нужно...
Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 217
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08.02.2021 15:40 Ответить
На лисапете?ОК! ВЫ будете впереди) Нет(((((((((((((((((((((((
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08.02.2021 16:08 Ответить
Ладно, я сяду у вас велосипед на раму, ВПЕРЕДИ, как вы и желаете))))))))))))))))))))
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08.02.2021 17:04 Ответить
К вечеру плюс, ночью плюс, завтра +9 - стекут тротуары.
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08.02.2021 15:45 Ответить
А межкварталка? Стекаем в забитую дождевую... и радуемся, особенно , вдохнув возле "Таврии" на пл. НезалежностІ
Реальный адрес и СУПЕР реальный вонь!!!
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08.02.2021 16:14 Ответить
Згоден, бо через них клятих все снігом засипало.
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08.02.2021 19:24 Ответить
Главное что нашли интересное решение и снизили тарифы в два раза. А то так был бы щас газ по 14 грн за куб Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 9561
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08.02.2021 13:54 Ответить
Так потому и снизили что пошли морозы. не ценой за куб, так ценой за количество кубов свое возьмут..
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08.02.2021 15:35 Ответить
погода КАПЕЦ !!! -8 и что то на провода , забор , деревья НАМЕРЗАЕТ (((( что за ХРЕНЬ ??? переживаю чтоб с ПРОВОДАМИ ничего не случилось (((( погода как КЛИМАТИЧЕСКОЕ чьето оружие !!!! хотя и так знаю чьё (((( я давно подозревал ....
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08.02.2021 13:57 Ответить
Климатическое оружие: 5G и рептилоиды с чипами от Билла Гетса
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08.02.2021 14:03 Ответить
главное, чтобы в селе был 4G гинтернет от зеленой чумы Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233 Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233 Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 3233
и все будет карашьо Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 4865
мороз не страшен Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 2391
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08.02.2021 14:13 Ответить
У нас зараз -5. Вночі припорошило землю 2-3 см. І ніякої катаклізми поки що нема. На завтра обіцяють вдень +3.
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08.02.2021 14:12 Ответить
у нас це ?????
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08.02.2021 14:33 Ответить
На деревне у дедушки... (Чехов-с)
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08.02.2021 15:37 Ответить
Ніхто вам нічего нє должен, будете мати -25 з хуртовиною!
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08.02.2021 19:27 Ответить
Ось я тобі завтра напишу яка у нас погода якщо тут з"явишся.
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08.02.2021 19:37 Ответить
На Поліссі -10, і мете... За ніч накидало, мінімум, 15 см.
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09.02.2021 06:28 Ответить
Карочє, ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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08.02.2021 14:07 Ответить
И где те великие предсказатели, которые выли, что зимы в Украине больше не будет? Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6881
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08.02.2021 14:10 Ответить
На бункере
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08.02.2021 14:12 Ответить
Та скільки тієї зими? Сентяп, октяп, тяп-тяп і май. Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 2229
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08.02.2021 14:14 Ответить
Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки - Цензор.НЕТ 6672
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08.02.2021 14:15 Ответить
Вообще-то завтра рабочий день, а таке еще 2 недели холода и плохой погоды впереди. Что вы предлагаете? Может местным властям, в частности Киева, постараться и постоянно чистить и посыпать хотя бы основные дороги и мосты!!! для проезда машин и уменьшения ДТП?!!!
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08.02.2021 14:45 Ответить
***
Уночі снігів доволі
Вкрили землю й шлях...
Спотикається на полі
Місяць лютий по грудках.

І тому такий він гнівний,
Дме із вітром крижаним.
А хурделеця нерівно
Засипає слід за ним.

Сипле сніг товстий мов килим,
Щоб за лютим із дібров
Тим рипучим снігом білим
Березень блукав, не йшов.

(Михайло Литвинець)
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08.02.2021 14:55 Ответить
Виноградов, Закарпатье +9 и дождь целый день.
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08.02.2021 14:59 Ответить
Трохи в тему і не в тему. Підскажіть хороший метеосайт з радаром (картою). Перебрав чимало, але може є кращі. Дякую. Як не мені, то комусь згодиться.
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08.02.2021 14:59 Ответить
Посмотрите такой:
https://www.ventusky.com/kiev
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08.02.2021 15:04 Ответить
Попробуй РП-5. Там карти нема, але "брешуть" менше, ніж "Гісметео" чи телевізор. А з метеокартою товариш казав, що є якийсь, "бориспольський", однак, там картина трошки в іншому ракурсі - прив"язка до висот і до аеропортів - треба самому собі, роздивившись ту карту, прогноз для себе складать, прив"язуючись до своєї місцевості...
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09.02.2021 06:37 Ответить
Як на сайті знайомств синоптик заповнював анкету:
;Член 13 см. по відчуттям як 17, місцями як 20;. Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 9921
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08.02.2021 15:19 Ответить
НЕ в бровь, а в глаз!
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08.02.2021 15:32 Ответить
РАДУЄ ЩО У КАЦАПІВ ХОЛОДНІШЕ У ДВА РАЗИ Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 2518
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08.02.2021 21:17 Ответить
Запорожье t-6C снега около 2см.про какую непогоду они пишут?
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08.02.2021 21:22 Ответить
Умань - 10с снега 30см
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08.02.2021 21:30 Ответить
http://ibigdan.com/2021/02/08/cogorich-lyutij-rozlyutitsya-ne-na-zhart/

Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 19
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08.02.2021 21:39 Ответить
Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу - Цензор.НЕТ 7992
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08.02.2021 21:40 Ответить
Сочувствую))
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09.02.2021 00:40 Ответить
 
 