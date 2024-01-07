Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки
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9 февраля циклон принесет переменчивую погоду с осадками, а в выходные ударят морозы до -25.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие сутки погода в Украине ухудшится. По словам синоптика Наталии Диденко, "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, которые проносятся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".
Завтра, 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине. Ближайшей ночью осадки охватят большинство областей Украины.
Наибольшая их вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределятся с севера на юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.
В горах - опасность схождения лавин.
Ночная температура будет -6-13 градусов, а вот днем 8 февраля ожидается:
- в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;
- в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;
- в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;
- в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;
- в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.
Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.
В Киеве ближайшей ночью будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ожидается -2-5 градусов.
По данным синоптика, с выходных в Украину прийдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.
Пожалуйста, подождите...
НО вся (вся!!!) пешеходная часть превратилась в сплошной каток.
ПАТАМУШТА:снег- оттепель-снег с дождем ночью - мороз - дождь
Выходила из дома , держась за ... кусты, оградки, бордюрчики ( когда совсем уж невезло,... не везло, просто тащило под ветром и собственным весом)
Реальный адрес и СУПЕР реальный вонь!!!
и все будет карашьо
мороз не страшен
Уночі снігів доволі
Вкрили землю й шлях...
Спотикається на полі
Місяць лютий по грудках.
І тому такий він гнівний,
Дме із вітром крижаним.
А хурделеця нерівно
Засипає слід за ним.
Сипле сніг товстий мов килим,
Щоб за лютим із дібров
Тим рипучим снігом білим
Березень блукав, не йшов.
(Михайло Литвинець)
https://www.ventusky.com/kiev
;Член 13 см. по відчуттям як 17, місцями як 20;.