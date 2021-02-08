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НАТО (8953) ПДЧ (137) Кулеба Дмитрий (2646)

Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что Украина хотела бы видеть, что НАТО также что-то делает для членства страны в Альянсе.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы идем своим путем евроатлантической интеграции. В 2008 году нам была дана четкое, изложенное на бумаге обещание, что мы будем членами НАТО. Была дано четкое указание министром иностранных дел НАТО выработать предоставления Украине Плана действий относительно членства. С тех пор мы много двигаемся, благодаря системной работе вице-премьера сегодня на правительстве был принят проект указа президента о национальной программе. Мы хотим от НАТО тоже видеть развитие их позиции. Мы благодарны за то, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями, но все-таки этот вопрос лежит за пределами решения в Бухаресте. 13 лет прошло, поэтому возникает вопрос: почему, где движение вперед?" - сказал Кулеба.

Напомним, ранее глава Минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году.

Также читайте: В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
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08.02.2021 14:04
+3
При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
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08.02.2021 14:04
+3
Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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08.02.2021 14:19
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При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
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08.02.2021 14:04 Ответить
И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
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08.02.2021 14:04 Ответить
хотя бы обнадежить нас,что когда-то Украина будет в НАТО и уже сможет не опасаться "зеленых человечков" на своей территории
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08.02.2021 17:39 Ответить
какие проблемы, постройте базу НАТО в Мариуполе и Харькове, проведите совместные учения с Б-52 , где то посредине, под Донецком, делайте же что нибудь, ЗЕвездуны !!!
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08.02.2021 14:09 Ответить
земутанти одержали інструкції від ***** "как діктавать условія НАТО...?
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08.02.2021 14:12 Ответить
"...Украина хотела бы видеть, что НАТО также что-то делает для членства страны в Альянсе".

Кулеба, это войска НАТО должны повесить на Майдане таких, как Дерьмак, а таких, как Зеля, отправить на Ростов, или всё-таки надо самим украинцам это сделать, чтобы нас хотели видеть в НАТО? Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции - Цензор.НЕТ 419
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08.02.2021 14:14 Ответить
КулЁба и сегодня главный на цензоре? )
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08.02.2021 14:16 Ответить
Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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08.02.2021 14:19 Ответить
кулеба, степашка и пр. слюги - это нихеранеделатели, тосковеды - улыбаторы и озвучиватели хотелок
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08.02.2021 14:21 Ответить
Нужно работать не только по НАТО, но и по статусу особого союзника США.
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08.02.2021 14:25 Ответить
поэтому НАТО вопрошает : к Кулебам украинским почему, где движение вперед? Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции - Цензор.НЕТ 8353
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08.02.2021 14:30 Ответить
Не, ну ни фига себе закидоны! А вы уже кар-кар-каррупцию победили? Как и судебную систему?
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08.02.2021 14:57 Ответить
Що ти мелеш! Альянс ще у 2008 році сказав, що потрібно??? В архіві заблукав?
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08.02.2021 14:58 Ответить
Раньше наш Министр иностранных дел как-то поадекватней выглядел, имхо. Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції - Цензор.НЕТ 9432
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08.02.2021 15:00 Ответить
Прорвало - Байден с Блинкином Ермаку рот прикрыли, а у это теперь недержание и несеееет!
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08.02.2021 18:21 Ответить
Зачем НАТО этот геморрой?
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08.02.2021 15:06 Ответить
ответ простой: чтоб обрубить ***** щупальца!
Украина может стать форпостом НАТО против империи зла ********
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08.02.2021 17:42 Ответить
В современном мире щупальца рубят экономически.
Форпосты у НАТО уже есть, Прибалтика, Польша, Турция ...
Украина (для НАТО) больше выгодна как территория для боевых действий (если дойдет) против РФ.
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09.02.2021 09:02 Ответить
тем лучше: когда империя зла ******** будет уничтожена-планета Земля станет намного чище и безопаснее и все Человечество вздохнет с облегчением!
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09.02.2021 17:30 Ответить
готов сдать в аренду свой участок в Николаеве для базы НАТО-бесплатно ! Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції - Цензор.НЕТ 6326
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08.02.2021 17:43 Ответить
 
 