Шмыгаль об эпидемситуации с COVID-19 в Украине: Есть регионы с умеренным уровнем заболеваемости, но существуют и вспышки
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Эпидемическая ситуация в областях Украины разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости коронавирусом умеренный, однако существуют и вспышки.
Об этом сегодня в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая наблюдалась в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области ", - сообщил глава правительства.
В связи с этим, по его словам, рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину.
"Адаптивный карантин подразумевает условный раздел Украины на зеленую, желтую, оранжевую зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны", - отметил Денис Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Хроника одного президента
08.02.2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.