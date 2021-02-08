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Шмыгаль об эпидемситуации с COVID-19 в Украине: Есть регионы с умеренным уровнем заболеваемости, но существуют и вспышки

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль об эпидемситуации с COVID-19 в Украине: Есть регионы с умеренным уровнем заболеваемости, но существуют и вспышки

Эпидемическая ситуация в областях Украины разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости коронавирусом умеренный, однако существуют и вспышки.

Об этом сегодня в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая наблюдалась в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области ", - сообщил глава правительства.

В связи с этим, по его словам, рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину.

"Адаптивный карантин подразумевает условный раздел Украины на зеленую, желтую, оранжевую зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны", - отметил Денис Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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чмогаль мабуть скоро шмигоне на растов або в тель-авів...
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08.02.2021 14:15 Ответить
шмигаль-дуркувате ссучене бидло.
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08.02.2021 14:29 Ответить
tZE
Хроника одного президента
‎08.‎02.‎2021
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 14:37 Ответить
 
 