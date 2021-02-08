Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления
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Из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались более 80 домов в центре Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, авария произошла около 2.00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13.
Было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.
Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987г.).
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показать весь комментарий08.02.2021 14:32
+3 Sergei Kovalenko
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+3 Антип61
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Істото, про які "розвалини " ти базікаєш? Де ти їх у тому районі знайшов? Ти сам звідки?
Разрешите людям отключаться от вашего пещерного центральноо "теплоснабжения".
Квартиры - частная собственность, мы сами знаем, когда включать тепло,
и какой интенсивнсти - с этого и начнётся реальная экономия.