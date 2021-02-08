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Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления

Из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались более 80 домов в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, авария произошла около 2.00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13.

Было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987г.).

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Топ комментарии
+4
Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
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08.02.2021 14:32
+3
Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
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08.02.2021 14:31
+3
Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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08.02.2021 14:51
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Элитная недвижимость, с видом на Лавру... а коммуникации «устают» так же как и не у элитной. Это называется - гадить там где живёшь!
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08.02.2021 14:29 Ответить
Елитная недвижимость может быть только в елитный районах. А посмотрите на тот Печерск зайдя в любой двор не с фасадной стороны блевать хочется. Кажется что там до сих пор монголотатары в развалинах живут
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08.02.2021 14:37 Ответить
Хіба ти та інші чушки к@цапські там живуть?
Істото, про які "розвалини " ти базікаєш? Де ти їх у тому районі знайшов? Ти сам звідки?
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08.02.2021 15:10 Ответить
....начинается (((((( надо СПЕШИТЬ , впереди неделя холода ((((
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08.02.2021 14:29 Ответить
Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
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08.02.2021 14:31 Ответить
Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
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08.02.2021 14:32 Ответить
Киев занял первое место в Европе по количеству небоскребов( домов выше 12 этажей)
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08.02.2021 14:43 Ответить
Та это ерунда ,сколько той зимы осталось ... Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 341
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08.02.2021 14:33 Ответить
Как вам европейский Киев, Илон маск?
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08.02.2021 14:35 Ответить
Так ****/й у рідні азійські міста на росії.
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08.02.2021 15:13 Ответить
ща на БОЛОТАХ заквакают (((((
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08.02.2021 14:36 Ответить
Выше тебя уже заквакал Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 4641
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08.02.2021 14:44 Ответить
я их ЗНАЮ как облупленных ))))
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08.02.2021 14:46 Ответить
Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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08.02.2021 14:51 Ответить
Показово, що аварія сталася біля цитаделі московського сатанату.
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08.02.2021 15:06 Ответить
Не можете обогревать - не мучайте трубы.
Разрешите людям отключаться от вашего пещерного центральноо "теплоснабжения".
Квартиры - частная собственность, мы сами знаем, когда включать тепло,
и какой интенсивнсти - с этого и начнётся реальная экономия.
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08.02.2021 15:30 Ответить
 
 