Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас президент США Джо Байден не планирует путешествия ни в одну из стран из-за занятости борьбой с пандемией.
Об этом сказала во время брифинга временный поверенный в делах США Кристина Квин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Президент Байден только вступил в свои права и обязанности и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только в Украину, но и все страны, в настоящее время еще не разработан", - сказала Квин.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден сейчас занят внутриполитической повесткой, поэтому Украина будет искать дату контакта.
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+7 jklpqrs
показать весь комментарий08.02.2021 14:30
+7 Oljik
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+7 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий08.02.2021 14:48
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Потом, правда, спешно всё закрыла, но ведь папочки-то остались, в любой день можно возобновить расследование.
Вот приедет этот гражданин в Украину, а его на цугундер и прямо в печерский суд, пусть знает, как в наши дела вмешиваться.
Их бы всех, во главе с их зевовой, на приём к психиатру, чтобы оценить адекватность, а не в руководство государством.
Но что поделать, мудрому нариду таких захотелось во власть привести.
Зато не Порошенко!
А якщо мудрий нарід вибере Бойка чи Медведчука на виборах, то й взагалі болт покладе на зустрічі з нашими президентами.