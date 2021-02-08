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Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы

Сейчас президент США Джо Байден не планирует путешествия ни в одну из стран из-за занятости борьбой с пандемией.

Об этом сказала во время брифинга временный поверенный в делах США Кристина Квин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден только вступил в свои права и обязанности и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только в Украину, но и все страны, в настоящее время еще не разработан", - сказала Квин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден сейчас занят внутриполитической повесткой, поэтому Украина будет искать дату контакта.

Также читайте: Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
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08.02.2021 14:30
+7
Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
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08.02.2021 14:36
+7
Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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08.02.2021 14:48
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Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
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08.02.2021 14:36 Ответить
Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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08.02.2021 14:48 Ответить
Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
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08.02.2021 14:30 Ответить
в переводе с дипломатического - "пнх, вова, играй на рояле дальше со своим генпрокурором"
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08.02.2021 14:30 Ответить
Вова, все что нужно будет делать тебе передадут, встречаться не обязательно...
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08.02.2021 14:30 Ответить
А шо у нас есть на Байдена ? Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 5790
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08.02.2021 14:33 Ответить
Ничего. А от Байдена еще меньше.
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08.02.2021 14:34 Ответить
Ничего ,ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ ... Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 5167
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08.02.2021 14:37 Ответить
Уот Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 4398
Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 1018
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08.02.2021 15:48 Ответить
Как это шо у нас есть на Байдена! Мадама зевовина прпокурорша открывала аж целое криминальное дело на гражданина Байдена за вмешательство в дела Украины. И даже умудрилась еще чего-то на него открыть на второй день после его инаугурации. Во мы какие крутые.
Потом, правда, спешно всё закрыла, но ведь папочки-то остались, в любой день можно возобновить расследование.
Вот приедет этот гражданин в Украину, а его на цугундер и прямо в печерский суд, пусть знает, как в наши дела вмешиваться.
Их бы всех, во главе с их зевовой, на приём к психиатру, чтобы оценить адекватность, а не в руководство государством.
Но что поделать, мудрому нариду таких захотелось во власть привести.
Зато не Порошенко!
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08.02.2021 18:35 Ответить
Брезгуют серьёзные люди пианистом -четыреждыуклонистом. Буратиной вора Коломойского.
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08.02.2021 14:33 Ответить
Вони в штатах Коломойськог чекають, а не буратину.
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08.02.2021 17:21 Ответить
Да мог бы и заскочить на денек, вроде он там в мобильной группе, прикидается валенком.
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08.02.2021 14:40 Ответить
Може, буки заб'ють лінію на випадок, який станеться раніше: 1)Порох на рандеву в Овальному кабінеті чи 2)Байден зніме трубку телефону з дзвінком від Зе?
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08.02.2021 14:41 Ответить
Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316 Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316 Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 1316
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08.02.2021 14:42 Ответить
ну вот...вот как быть дипломатом и соответствовать...а был бы простыми парнем с подворотни как кое-хто....ой не понравился бы тогда кое-кому ответ ))))) (и бульба с носа)))))))
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08.02.2021 14:43 Ответить
таки хлопнули крышкой от рояля Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 9825
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08.02.2021 14:46 Ответить
Йой!
Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані - Цензор.НЕТ 7873
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08.02.2021 22:11 Ответить
А кто запрещал звонки, видеоконференции? Зе не в почете?
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08.02.2021 14:46 Ответить
Іншими слова: Зелена Шмаркля, грай піструном на піаніні, тебе у Вашінгтоні не чекають
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08.02.2021 14:47 Ответить
Щоб ти розумів, зеленський, манюсінький вірус важливіший, аніж ти. Хоча і ти теж не дуже великий.
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08.02.2021 14:54 Ответить
Фуфло... Конечно, Вова нужен Байдену, как зайцу стопсигнал. Но у Байдена более серьезные проблемы, чем рядовая вирусная инфекция, - у него прогресирующий старческий маразм, он уже людей из своего ближнего окружения узнает с трудом...
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08.02.2021 14:55 Ответить
Ти за своего родимого деда Кабаева лучше переживай.
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08.02.2021 15:26 Ответить
А ты, дурачек, своих родственников с моими не путай. И чтобы было всем понятно, уточни, за кого ты так сердечный мазу тянешь? За Вовочку или за Байдена?
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08.02.2021 15:31 Ответить
Скажіть, у вас їсти медичне утворення, щоб на серйозних заснуваннях таке стверджувати? Ви принаймні робили Байдену вимір артеріального чавлення або тин крові з відня, які є качаном діагностики, не розмовляючи про томографію?
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08.02.2021 15:57 Ответить
Если этот мелкий клоун так жаждет встречи, пускай сам приезжает. И попытает удачи у туалета.
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08.02.2021 15:02 Ответить
Хоть бы позвонил кто-нибудь. Да хоть Псаки. Зеленский совсем от тоски позеленел.
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08.02.2021 15:05 Ответить
дипломатичною мовою це означає приблизно таке: клоун, іди в сраку!
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08.02.2021 15:11 Ответить
Ось так діє КЕРІВНИК країни. А наш, на жаль, під час локдауну на лижі став. Та фоточки в ФБ.
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08.02.2021 15:13 Ответить
Квін ще 4 роки буде цю відмазку про Байдена клеїти.
А якщо мудрий нарід вибере Бойка чи Медведчука на виборах, то й взагалі болт покладе на зустрічі з нашими президентами.
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08.02.2021 15:33 Ответить
шо закрыл каналы ( это надо было давно сделать) и всё? уже можно себя чувствовать победителем? все должны кланятся и кричать молодец , а Байден и остальные наперебой звать зельца в гости? гарантик , а дальше? кто мертвечуку козью морду сделает а рабиновичу лапти сплетет? кто лугандон освобождать будет? а крым? такое впечатление что каналы это был пик твоей анти рашмстской деятельности, а дальше сцыкотка одолела! так и будешь тянуть изо всех сил (как сбитый пилот на дымящемся самолете на аэродром) до конца каденции вешая лохогоям лапшу на уши?
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08.02.2021 15:53 Ответить
 
 