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В каждом регионе вакцинацию будут проводить в среднем 23 мобильные бригады, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В каждом регионе вакцинацию будут проводить в среднем 23 мобильные бригады, - Степанов

Проводить вакцинацию в каждом регионе будут приблизительно 23 мобильных бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильные бригады, в среднем 23 мобильные бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад", - сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время медработники проходят обучение для проведения вакцинации.

"Сейчас медработники проходят соответствующие обучение и к средине февраля будут готовы. Мы детально прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили почти 4 млрд грн, - Степанов

"Минздрав, Центр общественного здоровья в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ уже провели первый этап оценки холодовой цепочки для транспортировки и сохранности вакцин. Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию", - добавил министр.

Степанов отметил, что на первом этапе вакцинации, который включает около 370 тыс. человек, вакцину получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.

На втором, третьем и четвертом этапе вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.
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Топ комментарии
+1
Степанов, а всё же - что ты там собираешься людям вливать ?
Ведь не бывает "вакцин" состряпанных за несколько месяцев.
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08.02.2021 14:38
+1
И конечно же будет зазначатся название учреждение от которого данная бригада, препарат которым проводится вакцинация и ответвсенность государства в случае смерти вакцинируемого?
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08.02.2021 14:56
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Бригады В каждом регионе вакцинацию будут проводить в среднем 23 мобильные бригады, - Степанов - Цензор.НЕТ 9102прямо как в девяностые ...
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08.02.2021 14:32 Ответить
А в деяких регіонах будуть і тригади.
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08.02.2021 15:11 Ответить
Степанов, а всё же - что ты там собираешься людям вливать ?
Ведь не бывает "вакцин" состряпанных за несколько месяцев.
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08.02.2021 14:38 Ответить
Степашка балабол.
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08.02.2021 14:39 Ответить
И конечно же будет зазначатся название учреждение от которого данная бригада, препарат которым проводится вакцинация и ответвсенность государства в случае смерти вакцинируемого?
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08.02.2021 14:56 Ответить
Скорее всего подсунут бумажку на подпись, что пациент САМ берет на себя все риски....
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08.02.2021 22:48 Ответить
а шой то такое -"регион"? село, район, область, "територiальна громада", или что там такого нового придумали, может быть лугандон али Крым?
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08.02.2021 15:20 Ответить
или там, северный фронт\восточный и т.п?
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08.02.2021 15:22 Ответить
 
 