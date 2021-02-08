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В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации

Глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер рассказала, какие риски в себе несет медленная вакцинация от коронавируса в Украине. Прививки должны начаться со следующей недели.

Об этом она рассказала в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - сказала Сильвандер.

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Она подчеркнула, что с другой стороны будут определенные политически чувствительные моменты, не только внутри Украины, а и в соседних странах.

"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.

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Топ комментарии
+4
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4368
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08.02.2021 14:46
+3
Я буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 14:45
+2
это как с тарифами. Сначала нашли интересное решение, а потом его протеряли)))
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08.02.2021 14:49
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В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 3654
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08.02.2021 14:45 Ответить
Я буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 14:45 Ответить
А разве есть выбор?
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08.02.2021 14:54 Ответить
Вибір завжди є. В нас ПОКИ демократична держава, це моє бажання як громадянина держави, а ці клоуни повинні забезпечити його виконання. Ще побачимо чим вони будуть вакцинуватись.
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08.02.2021 14:58 Ответить
Эт да, но настраивайся на китайскую. Но за деньги конечно можно и выбирать...
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08.02.2021 15:03 Ответить
Буду вакцинуватись Модерною.
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08.02.2021 15:06 Ответить
Кстати по поводу вакцЫнации: Отели и курорты могли бы вакцЫнировать своих гостей. Это ж коммерческая бимба, не знаю как еще никто не додумался. Таким образом поток туристов можно поднять до небес. Прямо готовый стартап. Токо вакцЫну осталось достать В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4175 укол входит в стоимость путевки
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08.02.2021 15:10 Ответить
Вакцинируются только слабаки )
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08.02.2021 15:27 Ответить
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 4368
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08.02.2021 14:46 Ответить
это как с тарифами. Сначала нашли интересное решение, а потом его протеряли)))
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08.02.2021 14:49 Ответить
Осенью ожидается третья волна.
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08.02.2021 14:48 Ответить
Сразу видно что люди не слушают Степанова....
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08.02.2021 14:49 Ответить
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 331
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08.02.2021 14:49 Ответить
У каждого минуса есть и плюс.Вдруг группа ученых США докажет,что это просто рукотворный супергрип,но всеже грип.Они сильно работают (и в судах скоро будут).
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08.02.2021 14:51 Ответить
Тогда они окажутся простыми лохами...
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08.02.2021 14:57 Ответить
В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации - Цензор.НЕТ 9576
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08.02.2021 15:05 Ответить
Да не ................... они не понимают, мы лучшие во всем. Слушайте Вову, он только правду гонит.
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08.02.2021 14:51 Ответить
Чем ответит чемпион мира по вакцинациям от ковида?
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08.02.2021 14:53 Ответить
угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине.- Зеленскому и Мендель было не до вакцинации: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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08.02.2021 14:56 Ответить
И для того чтобы "процесс" не прерывался, был объявлен карантин при отсутствии заболевших...
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08.02.2021 16:48 Ответить
Зачем вообще вакцинироваться? Это что, типа новая мода? Телки губы накачивают, а эти вакцинируются? ))
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08.02.2021 15:25 Ответить
Юнисеф ещё к соплям не приплетали У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації - Цензор.НЕТ 922
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08.02.2021 15:50 Ответить
Надо думать уже о второй волне вакцинации
У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної COVID-вакцинації в Україні: Треба думати вже про другу хвилю вакцинації - Цензор.НЕТ 8650

Женщины уже в волейбол играют.
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08.02.2021 16:54 Ответить
 
 