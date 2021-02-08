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Состояние тяжелое, на ИВЛ: в больнице Днепра спасают 25-летнего воина, получившего минно-взрывную травму на Донбассе 6 февраля

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Состояние тяжелое, на ИВЛ: в больнице Днепра спасают 25-летнего воина, получившего минно-взрывную травму на Донбассе 6 февраля

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова врачи пытаются спасти 25-летнего парня, который получил минно-взрывную травму 6 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Так, по словам врача, в субботу, 6 февраля, в 22:00 в больницу им.Мечникова был доставлен раненый Илья. Ему 25 лет, он родом из Никополя.

"Получил ранения 6 февраля около 17:00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом из мобильного госпиталя.

Диагноз: минно-взрывная травма. Сотрясение головного мозга. Перелом стенок гайморовых пазух. Переломы костей лицевого черепа. Ожоги лица и шеи второго Б степени, площадью 8% поверхности тела. Ожоги верхних дыхательных путей. Множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб легких. Проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза. Оперирован. Удаление осколков из глаз. Состояние остается тяжелым. На ИВЛ, медикаментозная седация", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБр Назарий Полищук и Алексей Подвезенный погибли 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Напомним, 6 февраля в районе Марьинки во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третьего военнослужащего госпитализировали. Вероятнее всего, именно его пытаются сейчас спасти в больнице им. Мечникова.

Состояние тяжелое, на ИВЛ: в больнице Днепра спасают 25-летнего воина, получившего минно-взрывную травму на Донбассе 6 февраля 01
Состояние тяжелое, на ИВЛ: в больнице Днепра спасают 25-летнего воина, получившего минно-взрывную травму на Донбассе 6 февраля 02
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Топ комментарии
+21
Выздоравливай, воин. Держись.
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08.02.2021 15:19
+16
Дякую лікарям за їх працю,а ВОЇНУ швидкого одужання. Хай береже вас Господь.
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08.02.2021 15:19
+16
Тримайся, братику! Хай Бог допоможе!!!
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08.02.2021 15:25
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Выздоравливай, воин. Держись.
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08.02.2021 15:19 Ответить
Держись герой, ещё не вся свинособачья мразь уничтожена
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08.02.2021 16:02 Ответить
Його активна війна вже закінчилася, тепер він має жити назло ворогу і продовжувати боротьбу своїм життям.
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08.02.2021 16:48 Ответить
Дякую лікарям за їх працю,а ВОЇНУ швидкого одужання. Хай береже вас Господь.
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08.02.2021 15:19 Ответить
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 15:23 Ответить
Тримайся, братику! Хай Бог допоможе!!!
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08.02.2021 15:25 Ответить
Боже, поможи
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08.02.2021 15:28 Ответить
тримайся воїне!
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08.02.2021 15:32 Ответить
Держись хлопче, держись. Живи на зло кацапам, а після одужання.... декілька кацапів.
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08.02.2021 16:09 Ответить
Может Бубочке нужно еще раз заглянуть в шоколадный глаз *****!
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08.02.2021 16:43 Ответить
Не заглянуть, а полизать!
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08.02.2021 19:49 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
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08.02.2021 18:33 Ответить
Почему молчит зеПи@ор? Мир в глазах одного ублюдка и в голове другого?? Или дядя Джо ещё о наших раненых не знает?
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08.02.2021 19:48 Ответить
Які важкі поранення... Господи.
Тримайся, Друже !
Одужуй !
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08.02.2021 20:58 Ответить
Может и выживет.
Но реально - слепой, с ограниченностью вздоха (ожоги верхних дыхательных путей).
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08.02.2021 22:28 Ответить
На подібні теми дуже боляче писати.
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09.02.2021 01:59 Ответить
 
 