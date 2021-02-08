РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12002 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 485 48
вакцина (3815) Зеленский (16567) карантин (16730) Степанов Максим (2061) Шмыгаль Денис (2327) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок

Министерство здравоохранения должно определиться, вносить ли в план вакцинации изменения, чтобы вне очереди привить от коронавируса президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом Степанов сообщил на брифинге в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы допускали (прививки первых лиц. - Ред) не вне очереди. Мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в Национальный план вакцинации. Там четко определено, кто именно может вакцинироваться. Допускаем внесение изменений именно для популяризации этой кампании, чтобы показать безопасность этой вакцины. Для этого нужно, в том числе, чтобы у людей было доверие... Мы и Владимир Александрович не относимся ни к одной группе риска, поэтому приходимся на пятый этап (вакцинации. - Ред.)", - сказал Степанов.

Он отметил, что для популяризации прививок вакцинировать вне очереди могут и других людей, которые являются "авторитетами в обществе".

Читайте на Цензор.НЕТ: В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации

"Поэтому мы на этой неделе уже определимся, при необходимости внесем соответствующие изменения с определенным количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины... Решения конечного нет, и (оно. - Ред.) будет закреплено в нашей дорожной карте", - подытожил Степанов.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4181 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 1671 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 9503
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20
+9
каждому из єтих клоунов - по тройнгой дозе спутника5 и, для гарантии, китайским добавить))

но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
показать весь комментарий
08.02.2021 15:21
+7
Привейте их. И контрольную прививку сделайте им в
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4131
показать весь комментарий
08.02.2021 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это как Ленин на субботнике..."а где это моё надувное брёвнышко.."))
показать весь комментарий
08.02.2021 15:19 Ответить
каждому из єтих клоунов - по тройнгой дозе спутника5 и, для гарантии, китайским добавить))

но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
показать весь комментарий
08.02.2021 15:21 Ответить
очко,то жим- жим
показать весь комментарий
08.02.2021 20:45 Ответить
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4181 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 1671 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 9503
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
А потом на опыты сдать!
показать весь комментарий
08.02.2021 16:15 Ответить
Обовя'зково! Спутником V!
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
Краще "новичком"
показать весь комментарий
08.02.2021 15:49 Ответить
Ага, їх уколять якісним Пфайзером, а наріду привезуть китайське лайно...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
та хрен там. физраствором. бо переболели уже.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:55 Ответить
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5149
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
так же ж бубочка, типа, болела, а шмыгаль пфайзером нелегально ширнулся. или ти глюкозкой в попу кольнут для видосика?
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
его будет актер из мастер шефа колоть как абична\
МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 2385
показать весь комментарий
08.02.2021 16:27 Ответить
під музику з шоу Бєні Хілла
показать весь комментарий
08.02.2021 16:58 Ответить
Непонятно. как тройка воров и брехунов может что-то популяризовать. Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 2197
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
если человек переболел ковидом, то зачем его спешить вакцинировать? Можно же других вакцинировать
показать весь комментарий
08.02.2021 15:20 Ответить
ой, ля-ля,
ой, ля-ля,

погадать на Шмигаля!
показать весь комментарий
08.02.2021 15:21 Ответить
Просто забзді..(запукали)
показать весь комментарий
08.02.2021 15:22 Ответить
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 6913
показать весь комментарий
08.02.2021 15:30 Ответить
краще щепити сміцького вакциною спутнік.
може нарешті роги виростуть.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:32 Ответить
Питання вакцинації найвеличнішого - це загальнонаціональне питання, на референдум треба виносити, і закон вже є.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:25 Ответить
Целую неделю будет решать (за других?).
показать весь комментарий
08.02.2021 15:27 Ответить
ВСЕМ Минздравом! Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 5340
показать весь комментарий
08.02.2021 15:28 Ответить
Привейте их. И контрольную прививку сделайте им в
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4131
показать весь комментарий
08.02.2021 15:27 Ответить
Клоунада, ежедневная...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:28 Ответить
Конечно первых лиц государства надо.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:31 Ответить
А бульбофюррер уже вакцЫнировался?
показать весь комментарий
08.02.2021 15:51 Ответить
Пох на бульбофюрера, своего бы привить от ЗЕбилизма!
показать весь комментарий
08.02.2021 16:18 Ответить
А що тут "решать"? Вакцинувати в першу чергу, і довести народу безпеку вакцинації. Тим паче пан Президент не проти показати приклад.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:32 Ответить
Ну наберуть на камеру в шприц ізотонічний розчин,вколять,усі навкруги зрадіють і зааплодують,а потім почнуть лохам ширяти якесь лайно,з непередбачуваною реакцією.Шось дуже активно почали мусолити цю тему всюди,де тільки можливо.Дякую за таку "турботу",але без мене.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:38 Ответить
Я приблизно такої думки.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:44 Ответить
Не понял.
Читаем сегодня здесь на Цунзоре для простых граждан:
Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Спустя некоторое время для элиты:
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова
показать весь комментарий
08.02.2021 15:33 Ответить
Крадуцкий их уже провакцинировал, для чего эти понты...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:33 Ответить
Не верю я в эту вакцинацию.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:33 Ответить
Так а кто ж верит зелёной команде-то? "Что они ни делают -- не идут дела" (с)
показать весь комментарий
08.02.2021 15:41 Ответить
В Европе призвали ЗЕ смело идти по пути Порошенко

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа призвал президента Украины продолжить путь своего предшественника. Речь идет об усиленной интеграции Украины в ЕС и НАТО. По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по направлению евроатлантической интеграции.

Что ж, после смены власти, Вашингтон и его восточноевропейские партнёры взяли курс на постановку мистера Зе в жёсткие рамки, исключающие телодвижения в строну Москвы.

Предложена недвусмысленная альтернатива: или ты следуешь в кильватере новой политики США и благополучно досиживаешь свой срок до конца (с последующей передачей власти наиболее прозападному политику Украины), или создаются предпосылки не только отстранения тебя от власти, но и следования "паровозиком" за Дубинским, Коломойским и другими политиками, в отношении которых Белый дом принял или намерен принять жёсткие меры.

Судя по последним шагам Владимирсаныча, он этому ультиматуму внял и предпринял ряд действий в данном направлении: заявил о своей приверженности НАТО, запретил промосковские каналы, исключил из фракции Дубинского и рекламирует масло "Рошен". А также, на свой страх и риск, совершил ряд антикитайских демаршей, показав тем самым, что Вашингтон на него нагоняет больше страха, чем Москва и Пекин.

Станет ли в результате таким мер Зеленский вторым Порошенко? Нет, не станет, ибо вынужден это делать под давлением и исключительно в интересах инстинкта самосохранения. В лучшем случае, как награда за послушание, досидит до конца. Но баллотироваться ему на второй срок наши западные партнёры вряд ли дадут - они сделают ставку на проверенного партнёра, который исповедует евроатлантический курс не из-под палки, а по убеждению.

В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
Helgi Sharp
показать весь комментарий
08.02.2021 15:38 Ответить
Нужно популяризировать не только вакцинацию, но и нетрадиционные отношения, мы же идём в "Гейропу"! Вот пусть эта троица этим и займётся.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:40 Ответить
А что, по ним не видно, что они давно уже ...популяризируют? МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 8000
показать весь комментарий
08.02.2021 15:42 Ответить
Рехверендум!Рехверендум!
показать весь комментарий
08.02.2021 15:43 Ответить
а шо народ таки ложив на вакцинацію? і правильно МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 2895
показать весь комментарий
08.02.2021 15:44 Ответить
Если бы было достаточно вакцин, то пусть бы вакцинировались в первую очередь, а Ляшко еще сказал, что и все министры должны вакционироваться сразу за медиками. Ни в одной стране такого нету,что б чиновники шли впереди людей, которые подвержены наиболее высокому риску умереть, т. е.пенсионеров. Людей 60 + планируют вакционировать в конце года. Политика в Украине такая, чем больше пенсионеров будет болеть, ( а в основном в больницы попадают пенсионеры) больше денег можно разбазарить, украсть на медикаментах. Больше умрет стариков - сэкономят на пенсиях - вот такая политика в Украине. БРАВО !
показать весь комментарий
08.02.2021 15:49 Ответить
В першу чергу і обязатєльно новач спутником... МОЗ цього тижня вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова для популяризації щеплень - Цензор.НЕТ 6053
показать весь комментарий
08.02.2021 16:06 Ответить
Можно зЕлохов вакцинировать только "спутникомV" для популяции, другим вакцинам рекомендованных ВОЗ и без них, мы верим!
показать весь комментарий
08.02.2021 16:12 Ответить
А можно их сразу усыпить?
показать весь комментарий
08.02.2021 17:26 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Зеленский забыл, что он "переболел" и собирается вакцинироваться с военными, как "Верховный Главнокомандующий".
показать весь комментарий
08.02.2021 18:00 Ответить
А як же це?
"У Зеленського виявили коронавірус" https://censor.net/ua/news/3229959/u_zelenskogo_vyyavyly_koronavirus_bilshist_dolaye_covid19_i_ya_tej_tse_proyidu
показать весь комментарий
08.02.2021 22:58 Ответить
 
 