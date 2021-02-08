Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения должно определиться, вносить ли в план вакцинации изменения, чтобы вне очереди привить от коронавируса президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом Степанов сообщил на брифинге в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы допускали (прививки первых лиц. - Ред) не вне очереди. Мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в Национальный план вакцинации. Там четко определено, кто именно может вакцинироваться. Допускаем внесение изменений именно для популяризации этой кампании, чтобы показать безопасность этой вакцины. Для этого нужно, в том числе, чтобы у людей было доверие... Мы и Владимир Александрович не относимся ни к одной группе риска, поэтому приходимся на пятый этап (вакцинации. - Ред.)", - сказал Степанов.
Он отметил, что для популяризации прививок вакцинировать вне очереди могут и других людей, которые являются "авторитетами в обществе".
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"Поэтому мы на этой неделе уже определимся, при необходимости внесем соответствующие изменения с определенным количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины... Решения конечного нет, и (оно. - Ред.) будет закреплено в нашей дорожной карте", - подытожил Степанов.
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но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
ой, ля-ля,
погадать на Шмигаля!
може нарешті роги виростуть.
Читаем сегодня здесь на Цунзоре для простых граждан:
Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Спустя некоторое время для элиты:
Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова
В частности, президент Литвы Гитанас Науседа призвал президента Украины продолжить путь своего предшественника. Речь идет об усиленной интеграции Украины в ЕС и НАТО. По его словам, власти Украины должны быть твердыми в вопросе движения страны по направлению евроатлантической интеграции.
Что ж, после смены власти, Вашингтон и его восточноевропейские партнёры взяли курс на постановку мистера Зе в жёсткие рамки, исключающие телодвижения в строну Москвы.
Предложена недвусмысленная альтернатива: или ты следуешь в кильватере новой политики США и благополучно досиживаешь свой срок до конца (с последующей передачей власти наиболее прозападному политику Украины), или создаются предпосылки не только отстранения тебя от власти, но и следования "паровозиком" за Дубинским, Коломойским и другими политиками, в отношении которых Белый дом принял или намерен принять жёсткие меры.
Судя по последним шагам Владимирсаныча, он этому ультиматуму внял и предпринял ряд действий в данном направлении: заявил о своей приверженности НАТО, запретил промосковские каналы, исключил из фракции Дубинского и рекламирует масло "Рошен". А также, на свой страх и риск, совершил ряд антикитайских демаршей, показав тем самым, что Вашингтон на него нагоняет больше страха, чем Москва и Пекин.
Станет ли в результате таким мер Зеленский вторым Порошенко? Нет, не станет, ибо вынужден это делать под давлением и исключительно в интересах инстинкта самосохранения. В лучшем случае, как награда за послушание, досидит до конца. Но баллотироваться ему на второй срок наши западные партнёры вряд ли дадут - они сделают ставку на проверенного партнёра, который исповедует евроатлантический курс не из-под палки, а по убеждению.
В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
Helgi Sharp
новачспутником...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Зеленский забыл, что он "переболел" и собирается вакцинироваться с военными, как "Верховный Главнокомандующий".
"У Зеленського виявили коронавірус" https://censor.net/ua/news/3229959/u_zelenskogo_vyyavyly_koronavirus_bilshist_dolaye_covid19_i_ya_tej_tse_proyidu