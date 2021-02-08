Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины.
Президент в декабря 2020 года подписал Указ № 570/2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях ", требующий утверждения Верховной Радой.
Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учений "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учений "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учений "Риверайна - 2021", украинско-британских учений "Вориер Вотчер - 2021", украинско-польских учений "Три Меча - 2021" и "Сильвер Сэйбер - 2021".
Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.
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Убей
Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь - не ешь, не пей
И не дыши - одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты - не ешь, не пей,
Как кровь в виске - одно: убей!
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