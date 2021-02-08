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Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины.

Президент в декабря 2020 года подписал Указ № 570/2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях ", требующий утверждения Верховной Радой.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учений "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учений "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учений "Риверайна - 2021", украинско-британских учений "Вориер Вотчер - 2021", украинско-польских учений "Три Меча - 2021" и "Сильвер Сэйбер - 2021".

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году - Цензор.НЕТ 8327
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08.02.2021 15:24
+2
Теперь пусть утвердит план изгнания военных одной страны и я буду спокоен.
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08.02.2021 15:36
+2
Лялька з ганчір"я, напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії та мислення, діяльність лише згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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08.02.2021 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Некоторые иностранные военные забивают на пианиста и приезжают в Украину без разрешения и на учения и по людям пострелять.
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08.02.2021 15:23 Ответить
Свой тухес оттуда сними, терпила Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році - Цензор.НЕТ 6071
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08.02.2021 15:52 Ответить
Ніхто без дозволу не приїзжає і тим більше по людям не стріляє. Україна це, тобі не Африка якась. Якщо і є іноземці то, вони на контракті і воюють з ворогами України, які незаконно знаходяться на суверенній території України.
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08.02.2021 16:53 Ответить
ЗІ: хіба що ви про кацапів пишите, так вони не на навчаннях, а чинять терористичні акти. Військові іноземних держав, які без своїх розпізнавальних знаків воюють в іншій державі, вважаються бандитами та не підпадають під Женевську конвенцію.
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08.02.2021 16:57 Ответить
Именно про кацапов. Они там и террором занимаются, и на учения ездят. Даже зачёты сдают.
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08.02.2021 18:58 Ответить
Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году - Цензор.НЕТ 8327
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08.02.2021 15:24 Ответить
Илья Эренбург
Убей

Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь - не ешь, не пей
И не дыши - одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты - не ешь, не пей,
Как кровь в виске - одно: убей!
1942 г.
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08.02.2021 15:56 Ответить
У нас какие-то уже семь лет на Донбассе тренируются без всякого допуска.
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08.02.2021 15:27 Ответить
Почему зебил без намордника? Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році - Цензор.НЕТ 6511
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08.02.2021 15:28 Ответить
Ну,як кажуть :"Із поганої вівці хоч шерсті ..."
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08.02.2021 15:29 Ответить
Це стандартна щорічна процедура !!!)))
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08.02.2021 15:32 Ответить
Я розумію))),а міг би і не підписать,нє?
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08.02.2021 15:35 Ответить
Дупа не залізна, мал-мал ,жим-жим !!!)))
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08.02.2021 15:45 Ответить
Теперь пусть утвердит план изгнания военных одной страны и я буду спокоен.
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08.02.2021 15:36 Ответить
Лялька з ганчір"я, напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії та мислення, діяльність лише згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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08.02.2021 15:42 Ответить
Стратегия успеха:

В эфире только положительные новости -- если есть только отрицательные -- минус перечёркивается!
Back in the USSR
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08.02.2021 15:41 Ответить
"А в остальном ,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!!!" !!!)))
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08.02.2021 15:43 Ответить
уклоніст і військові, анекдот...
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08.02.2021 15:53 Ответить
Оце так зрада !!!
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08.02.2021 16:18 Ответить
когда там по плану танковая армия из рф ?
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08.02.2021 16:20 Ответить
 
 