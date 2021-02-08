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Степанов о странах, которые закупают российскую вакцину: У них РФ не отбирала территорию и не приносила десятки тысяч смертей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о странах, которые закупают российскую вакцину: У них РФ не отбирала территорию и не приносила десятки тысяч смертей

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина способна себя обеспечить более безопасной вакциной, чем российской.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в том числе страны, которые говорят о Спутнике-V, при всем уважении, я думаю, что у них Российская Федерация не забирала территорию. На территории этих стран РФ не приносила десятки тысяч смертей. На территории этих стран нет оккупированных территорий. Поэтому, наверное, в таких условиях можно рассуждать о российской вакцине. У нас в Украине, я хочу напомнить всем, кто забыл, уже 7 лет идет война... Я думаю, что мы, как страна, и я в том числе, как министр здравоохранения, способны обеспечить страну другими безопасными вакцинами других производителей", - сказал Степанов.

Также читайте: Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
У кацапов вообще стремно что либо покупать.
С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
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08.02.2021 15:37
+4
Если Спутник V такой эффективный, то почему ***** в первую очередь своих лаптеногих не вакцинирует, а навязывает всему Миру.
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08.02.2021 16:11
+4
Ещё Лугагда, Донбабве, Абхазия, Приднестровье, Сомали, Науру, Берег Слоновой Кости
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08.02.2021 16:14
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У кацапов вообще стремно что либо покупать.
С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
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08.02.2021 15:37 Ответить
согласен! как можно покупать лекарство у москальной орды,которая пришла на Украинскую землю-нас убивать?
кто знает что они там набодяжат? може "новичок" !
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08.02.2021 17:26 Ответить
А чё нет? Электричество мы у них уже берём так что лиха беда - начало. Дальше будет...
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08.02.2021 17:44 Ответить
А ****** (венгры) забыли как им ставили прививки вакциной Т-55 в 1956г.
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08.02.2021 15:42 Ответить
Еще вспомни шведов под Полтавой! Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 7559
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08.02.2021 15:45 Ответить
А при чём шведы? Они вакцинируются *************** спутником? ****** да.
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08.02.2021 15:51 Ответить
Чтобы уберечь свое население Венгры вакцинируются всеми вакцинами! А если учесть, что вакцинацию надо будет проводить ежегодно, то производить зарубежную вакцину они планируют еще и у себя дома!
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08.02.2021 16:04 Ответить
Если Спутник V такой эффективный, то почему ***** в первую очередь своих лаптеногих не вакцинирует, а навязывает всему Миру.
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08.02.2021 16:11 Ответить
Почему, вместо того чтобы задавать глупые вопросы, не смотрят сайты, отслеживающие прививки во всем мире? В пятерке стран есть ответ на твой вопрос!
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08.02.2021 16:22 Ответить
Андрей Соколов 1b6fe907,а ты доверишь убийцам украинцев-вакцинировать своих детей? Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 3890 или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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08.02.2021 17:31 Ответить
Андрей Соколов 1b6fe907,ватан,-
«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего» - Уинстон Черчилль!
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08.02.2021 17:29 Ответить
Это , безусловно, главное но балеко не все. Цитата - Пакистан стал 12-й по счету страной, одобрившей применение «Спутника V». Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и Венгрия.
(РБК . Беларусь, Туркмения, Сербия - понятно. Венгрия - член НАТО с антиукраинским руководством, Кроме Пакистана, остальные страны далеко от Расеи и им не угрожают "братские" объятия. Остается Пакистан. Но. Власти Пакистана разрешили использование кацапской бодяги только в экстренных случаях Итак 13 государств из 199 в мире
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08.02.2021 15:53 Ответить
Информация устаревшая. Уже больше 20.
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08.02.2021 16:08 Ответить
Ещё Лугагда, Донбабве, Абхазия, Приднестровье, Сомали, Науру, Берег Слоновой Кости
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08.02.2021 16:14 Ответить
А как вам - Обьединённые Арабские Эмираты?
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08.02.2021 16:19 Ответить
насчет ОАЭ -скорее всего ********** фейк,а вот все остальные-друзья *****
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08.02.2021 17:33 Ответить
Значит что все остальное изложенное правда. Инженер, а ты часом не заблукал?
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08.02.2021 16:17 Ответить
Из созвездия " Большой боярышник" планеты Кин-Дза-Дза пришёл путину запрос на 100 трлн. доз для вакцинирования ПАЦАКОВ Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей - Цензор.НЕТ 817
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08.02.2021 16:19 Ответить
Почему тогда мы покупаем у паРаши электроэнергию?!
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08.02.2021 16:25 Ответить
потому что в Украине еще остались консервы КГБ (ФСБ) и пророссийские алигархи
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08.02.2021 17:34 Ответить
Логично, значит раз китайские комуняки не захватили у нас территорию и не убили тысячи людей, значит китайские комуняки лучше кремлевских комуняк и у них можно закупать вакцины, правильно степанов?
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08.02.2021 16:29 Ответить
Ти хоча б зрозумів, що напатякав?
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08.02.2021 17:03 Ответить
Kostya Kostya,положа руку на сердце, ты сможешь вакцинировать ********** вакциной своих детей? не забоишься?
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08.02.2021 17:36 Ответить
тогда как оправдать ежегодный товарооборот с рф на более, чем 100 мдрд долл?
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08.02.2021 22:05 Ответить
 
 