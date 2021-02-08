Степанов о странах, которые закупают российскую вакцину: У них РФ не отбирала территорию и не приносила десятки тысяч смертей

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что Украина способна себя обеспечить более безопасной вакциной, чем российской.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в том числе страны, которые говорят о Спутнике-V, при всем уважении, я думаю, что у них Российская Федерация не забирала территорию. На территории этих стран РФ не приносила десятки тысяч смертей. На территории этих стран нет оккупированных территорий. Поэтому, наверное, в таких условиях можно рассуждать о российской вакцине. У нас в Украине, я хочу напомнить всем, кто забыл, уже 7 лет идет война... Я думаю, что мы, как страна, и я в том числе, как министр здравоохранения, способны обеспечить страну другими безопасными вакцинами других производителей", - сказал Степанов.

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