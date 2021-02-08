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Новости Политика Украины
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Вовк_Павел (257) Антикоррупционный суд (1072) Окружной админсуд Киева (390)

Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП (обновлено)

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк не доставлен в понедельник в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Вовк не прибыл на заседание", - сказали в суде. Других подробностей в настоящий момент не сообщается.

По данным УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

 На 15:00 в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения в виде залога.

Однако Вовк не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Прокурор САП Олег Макар сообщил, что детективы НАБУ не нашли Вовка ни по одному из известных им адресов.

Сейчас в судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв.

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
Антоненка свого часу доставили. Дугар і Кузьменко теж. Навіть депутати Фндина, Порошенко були на таких засіданнях. А Вовк якийсь особливий? Фантомас, напевне.
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08.02.2021 15:58
+18
Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС

А шо такое? Общество защиты животных вмешалось?
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08.02.2021 15:53
+14
Кернес таки помер, но в суд не пришел
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08.02.2021 16:03
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Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС

А шо такое? Общество защиты животных вмешалось?
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08.02.2021 15:53 Ответить
Антоненка свого часу доставили. Дугар і Кузьменко теж. Навіть депутати Фндина, Порошенко були на таких засіданнях. А Вовк якийсь особливий? Фантомас, напевне.
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08.02.2021 15:58 Ответить
Кто ж его доставит? Он же не просто Волк. Оборотень Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 2457 или украинская чупакабра
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 5494
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08.02.2021 16:14 Ответить
Рифма хорошая подбирается. Вовк Фантомас?
Нет, Вовк - .....!
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08.02.2021 16:42 Ответить
У Арсена Рюкзакова доставалка короткая
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08.02.2021 15:54 Ответить
А куда ему спешить? Второй президент, четвертый спикер, четвертый же премьер. А Аваков бессменный министр ВД .Крылатую фразу товарища Саахова помните?
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 8361
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08.02.2021 16:06 Ответить
Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4351
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08.02.2021 15:57 Ответить
Скорее, "зарегулированность" УПК и всего законодательства, "намутили" наши "законодатели" на 30 лет).
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08.02.2021 16:12 Ответить
вавине пречесне правосуддя Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 4482
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08.02.2021 15:59 Ответить
С сегодняшнего дня, наверное, ушел на больничный: ковид, плоскостопие и воспаление хитрости !
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08.02.2021 15:59 Ответить
В Польщі простий громадянин Томаш Коменда за те що відсидів у тюрмі 18!!! років за згвалтування і вбивство неповнолітньої якого не здійснював і журналісти це "розкопали" відсудив у держави більше 12 800 000 злотих це біля 3 500 000$! Почитайте - просто жахлива історія! Оце я розумію країна!!! А в нас з "вовками" не можуть справитись!!! https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-08/odszkodowanie-dla-tomasz-komendy-sad-podejmie-decyzje/

Судью Вовка не доставили в суд для избрания ему меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7706
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08.02.2021 15:59 Ответить
3 млн то херня, в США 300 млн выплачивали и за меньший срок
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08.02.2021 16:08 Ответить
мечтаешь в Штатах посидеть?
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08.02.2021 16:10 Ответить
Уявляю, як цьому нещасному "сиділося" усі 18 років! Пройшов усі кола пекла. Дякуючи журналістам, хоть відновив своє чесне ім'я. Наших ВОВКІВ би туди і на той же термін.
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08.02.2021 16:09 Ответить
Все таки це згвалтування і вбивство неповнолітньої і те що він витримав в тюрмі далеко не кожній людині дано! Тільки три рази пробував покінчити з життям самогубством - погугліть про нього є багато інформації.
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08.02.2021 16:17 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Что значит не могут справиться? Могут, когда хотят.Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 224
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9358
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08.02.2021 16:46 Ответить
сколько шапок можно пошить... и выманить шапкокрада на живца.
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08.02.2021 17:31 Ответить
Кандалов не нашли
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08.02.2021 16:01 Ответить
Шел 2050г - Судью Вовка не доставили в суд.
Так он бегает уже 29 год.
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08.02.2021 16:01 Ответить
Кернес таки помер, но в суд не пришел
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08.02.2021 16:03 Ответить
Тобто не виконали рішення суду? Тоді треба план Б -застосувати закон Лінча. Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9592
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08.02.2021 16:02 Ответить
Таких борзых ,,судей,, дешевле пристреливать
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08.02.2021 18:34 Ответить
Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 159 Вовка на милоооо!!! Суддю на мииилооооо!!! Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 2086
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08.02.2021 16:03 Ответить
Что позволено Юпитеру, не позволено быку (волку)! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
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08.02.2021 16:06 Ответить
Не доставили Вовка в Суд? Так він і так у суді, у свому особистому ... Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 4958
P.S. Взагалі, абсолютна безкарність Вовка, Татарова та ін. вражає. Вони навіть в вигляд не роблять, що підкоряються правосуддю Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 9960
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08.02.2021 16:07 Ответить
Треба запроваджувати арешт без застави за злісну непокору. Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 1862
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08.02.2021 16:08 Ответить
Іще краще при затриманні при спробі втечі і погроз виконавцям ... І без проблем Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 3669
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08.02.2021 16:28 Ответить
Сховався за Конституцією України. Погано шукали.
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08.02.2021 16:09 Ответить
Сидит падло в схроне у кивалова....
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08.02.2021 16:11 Ответить
Закон, як дишло..
Але ж для таких "вовків" він може перетворитися на палю
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08.02.2021 16:13 Ответить
Сховався під ліжком і прикинувся чумайданом
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08.02.2021 16:18 Ответить
У его подельницы венедиктовой искали?
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08.02.2021 16:19 Ответить
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 1723
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08.02.2021 16:22 Ответить
Как, я и говорил) Пшик. Не более.
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08.02.2021 16:22 Ответить
А что так,возможностей,не хватило? Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 6130
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08.02.2021 16:22 Ответить
Я розумію, що "з-за пороха" крали... Але злочинців, як мінімум, на суд по обранню міри запобіжного заходу завозили, хоча би під картатою ковдрою.
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08.02.2021 16:24 Ответить
Скажіть, а суддів можна звільняти за систематичний безпідставний невихід на роботу, чи така перевага тільки для роботяг?
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08.02.2021 16:35 Ответить
така привілегія тільки для рабів і наймитів. пам,ятаєш, як ще одне падло - портнов, ховався за кордоном при Пороху, приїхав при Зе і написав собі бумагу - він був у відрядженні, ще й бабло отримав.
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08.02.2021 17:25 Ответить
Вовка ноги кормят, как известно. "Калядует" па-ла где нибудь... а если серьезно Глава Окружного админ суда КИЕВА пропал !!! Все МВД должно быть на ушах.. Мало ли.. может его уже расчленили.., а его даже не ищут, типа "заночевал у подружки".
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08.02.2021 16:35 Ответить
ловите вовка в тамбовских лесах
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08.02.2021 16:37 Ответить
Неуловимый Джо!
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08.02.2021 16:41 Ответить
а где же мордой в асфальт? попробовал бы какой нибудь мелкий воришка так бегать от следака, был бы похож на жолтосинюю зебру от дубинок, а этому по....уй
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08.02.2021 16:45 Ответить
И вот эта гнида, которая решает судьбы людей именем Украины, плюет и ложит на эти суды, не верится, что этот государственный преступник окажется на своем, заслуженном месте, на нарах.
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08.02.2021 16:47 Ответить
Просто цікаво: На цю пас*уду хоч хтось хоч колись зможе знайти управу...
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08.02.2021 16:52 Ответить
А перевелись, похоже, волкодавы, Так, мелкие болонки и пуделя, даже не королевские.
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08.02.2021 17:24 Ответить
шкода, що Вовку не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу..)
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08.02.2021 16:52 Ответить
В майбутньому це буде завдання для ДБР
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08.02.2021 17:29 Ответить
три дні не по буде на роботі і звільнити за прогули з вовчим білетом
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08.02.2021 17:25 Ответить
шоб поймать ******-душегуба, флажками территорию оградить и послать опытных волкобоев...
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08.02.2021 17:28 Ответить
Ну так видимо пора выдавать волчий билет на ... .Ату его. Шось він дуже загрався.
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08.02.2021 17:47 Ответить
Шо уже прикопали. Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361 Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361 Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 361
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08.02.2021 17:48 Ответить
Подивилися б в "Феофанії". Можливо лежить там під рятівною картатою ковдрою.
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08.02.2021 20:12 Ответить
Волчара в лес убежал.
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08.02.2021 20:45 Ответить
когда уже этого щура посадят ?????????????????????????
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08.02.2021 21:34 Ответить



K0५EGAR

@Rage4oK

·2 ч

Тупо не знайшли. Не, ну бывает.. Это ж не премии себе выписывать из бюджета по миллиону. Вы, б.....ди покарёженные, второй месяц не можете всратого Вовка в Суд привезти, как вы собираетесь арестовывать Медвечука с Ахметовым и освобождать Донбас с Крымом от лаптей?
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08.02.2021 21:36 Ответить
Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 8159
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08.02.2021 21:42 Ответить
зачем нам все эти агенства если они не могут одну суку доставить в суд. зеленский когда ты закроеш этот суд
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08.02.2021 22:57 Ответить
на начала влепите догану за невыход на работу
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08.02.2021 23:01 Ответить
 
 