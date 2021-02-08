Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП (обновлено)

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк не доставлен в понедельник в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Вовк не прибыл на заседание", - сказали в суде. Других подробностей в настоящий момент не сообщается.

По данным УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

На 15:00 в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения в виде залога.

Однако Вовк не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Прокурор САП Олег Макар сообщил, что детективы НАБУ не нашли Вовка ни по одному из известных им адресов.

Сейчас в судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв.

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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