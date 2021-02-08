Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой

Подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это та цель, которую мы перед собой поставили, что не менее 60% должны быть вакцинированы. Сразу возникает вопрос, почему именно 60% - потому что после этой цифры начинает формироваться коллективный иммунитет. Любое наше решение подкреплено медицинскими вещами, здесь нет ничего политического", - рассказал глава Минздрава.

Для выполнения этой цели нужно вакцинировать примерно 21 млн населения, на это потребуется 42 млн доз вакцины.

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"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз. Помимо этого, мы ждем еще увеличения от COVAX на 8 млн доз. У нас есть понимание по другим производителям и поставкам вакцин. Тут проще, потому что эти поставки уже будут на второе полугодие, так как программа вакцинации разворачивается постепенно", - объяснил Степанов.

В то же время, по словам Степанова, подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.

"Но наш МИД тщательно работает над привлечением именно этого избытка вакцин, который есть в Европе. Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - рассказал министр.

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