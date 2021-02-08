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Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой

Подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это та цель, которую мы перед собой поставили, что не менее 60% должны быть вакцинированы. Сразу возникает вопрос, почему именно 60% - потому что после этой цифры начинает формироваться коллективный иммунитет. Любое наше решение подкреплено медицинскими вещами, здесь нет ничего политического", - рассказал глава Минздрава.

Для выполнения этой цели нужно вакцинировать примерно 21 млн населения, на это потребуется 42 млн доз вакцины.

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"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз. Помимо этого, мы ждем еще увеличения от COVAX на 8 млн доз. У нас есть понимание по другим производителям и поставкам вакцин. Тут проще, потому что эти поставки уже будут на второе полугодие, так как программа вакцинации разворачивается постепенно", - объяснил Степанов.

В то же время, по словам Степанова, подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.

"Но наш МИД тщательно работает над привлечением именно этого избытка вакцин, который есть в Европе. Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - рассказал министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А Зеля говорит, что ходите. Так кому верить?
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08.02.2021 16:08
+5
Да ,мы ни ходим ,мы стоим на месте с головой в песке ,как страусы и ждём чуда ... Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой - Цензор.НЕТ 7924
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08.02.2021 16:06
+3
Тада.
Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
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08.02.2021 16:09
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Да ,мы ни ходим ,мы стоим на месте с головой в песке ,как страусы и ждём чуда ... Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой - Цензор.НЕТ 7924
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08.02.2021 16:06 Ответить
Они гордо положили на все болт!
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08.02.2021 16:45 Ответить
А Зеля говорит, что ходите. Так кому верить?
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08.02.2021 16:08 Ответить
Воно було готове стати навколішки перед пуйлом, а на сцені то й стояло, а перед Європой вони горді. **** коли ви і ваш лохторат виздихає, кончені довПойопи
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08.02.2021 16:34 Ответить
Ну да? А, старший (Зеленский), сказал недавно, что ему стыдно стоять с протянутой рукой.
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08.02.2021 16:08 Ответить
Вы не ходите с протянутой, а вот мы, большинство, ДА.
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08.02.2021 16:09 Ответить
Тада.
Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
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08.02.2021 16:09 Ответить
все пошло так... 900 лямов, полученных от МОЗ, кинули на счет богатыревской прокладки, та перевела их банк под % либо прикупила ОГВЗ по короткой схеме....
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08.02.2021 16:24 Ответить
"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз."
Энто как же, вашу мать,

Извиняюсь, понимать? (с)
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08.02.2021 16:14 Ответить
Да, да. Все верно, - Степашка ходит с раздвинутыми ягодицами...
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08.02.2021 16:19 Ответить
да да не ходите... за месяц лярд из запаса НБУ(на 70% состоящего из мусорных бумаг) прожрали а взамен докинули туда таких же мусорных ОГВЗ под 15%. но рано или поздно эта лавочка закроется.
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08.02.2021 16:21 Ответить
Пройдет ещё немного времени и уже не надо будут никакие вакцины, потому что у большинства населения выработается естественный имунитет. По некоторым источникам говорят, что 50% украинцев уже переболело и им вакцина не нужна. Ну дети наверно точно все переболели.
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08.02.2021 16:23 Ответить
не заговривайся, степашка... остынь!
вы не ходите...ага...из вакцинированных только те, кто подпольно успел..
шо тут из себя строить?
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08.02.2021 16:24 Ответить
тест на анти тела 50 процентов, через пару месяцев 60 процентов будет, всё равно как с вакциной или нет. Главное чтобы паспорт вакцинизации давали, и принимала Европа. А это пока Модерна и Пфайзер.
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08.02.2021 16:31 Ответить
Астразенеку сейчас сбрасывать будут. Вот тут прокладочка нужна. Пятерной подъём можно сделать
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08.02.2021 16:33 Ответить
Южная Африка приостанавливает использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 после того, как она не смогла однозначно остановить вариант вируса. https://www.sciencemag.org/news/2021/02/south-africa-suspends-use-astrazenecas-covid-19-vaccine-after-it-fails-clearly-stop
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08.02.2021 16:35 Ответить
Степанов, да ты не тошо ходить-ты ползать должен с протянутой рукой и просить в ЕС и США ,чтоб дали Украине нормальную вакцину, а иначе на кой нам такой министр нужен?
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08.02.2021 17:13 Ответить
Ми ні за ким не ходимо з протягнутою рукою - сказав Стєпанов...Ми знаємо місця,де можна стати чи навіть сісти і протягнути руку...
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08.02.2021 17:26 Ответить
Готовы принять и спереди и сзади, как актриса в немецком фильме для взрослых.
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08.02.2021 18:05 Ответить
только сегодня передернуло, как услышал что сказали что нам пожертвуют столько-то доз...Так это не протянутая рука???
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09.02.2021 00:18 Ответить
Вы точно нет а народ уже давно с протянутой рукой.
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09.02.2021 09:57 Ответить
 
 