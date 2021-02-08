Степанов о закупке вакцин от COVID-19: Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой
Новости Цензор.НЕТ Общество
Подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Это та цель, которую мы перед собой поставили, что не менее 60% должны быть вакцинированы. Сразу возникает вопрос, почему именно 60% - потому что после этой цифры начинает формироваться коллективный иммунитет. Любое наше решение подкреплено медицинскими вещами, здесь нет ничего политического", - рассказал глава Минздрава.
Для выполнения этой цели нужно вакцинировать примерно 21 млн населения, на это потребуется 42 млн доз вакцины.
"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз. Помимо этого, мы ждем еще увеличения от COVAX на 8 млн доз. У нас есть понимание по другим производителям и поставкам вакцин. Тут проще, потому что эти поставки уже будут на второе полугодие, так как программа вакцинации разворачивается постепенно", - объяснил Степанов.
В то же время, по словам Степанова, подтверждения по поводу излишков вакцин, которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной, пока нет.
"Но наш МИД тщательно работает над привлечением именно этого избытка вакцин, который есть в Европе. Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - рассказал министр.
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Все ж уже забыли, как Степанов нашел единственный вариант вакцинации - закупка китайчатины через прокладку Богатыревой. Но шото пошло не так...
Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать? (с)
вы не ходите...ага...из вакцинированных только те, кто подпольно успел..
шо тут из себя строить?