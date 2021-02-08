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ФРУ просит президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев: он искажает конкуренцию на рынке

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ФРУ просит президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев: он искажает конкуренцию на рынке

Федерация работодателей призвала президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев, как искажающий конкуренцию на рынке.

  Об этом сообщил глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык на своей страничке в Facebook.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья (зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др), в то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений. Закон передали для подписания президенту Владимиру Зеленскому, но он его пока не подписал. Как сказано в сообщении Олийныка, этот закон приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а наоборот – к их подорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.п. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", - пояснил эксперт.

Ранее ФРУ распространила заявление, в котором также призвала президента Зеленского ветировать указанный закон, поскольку он приведет ко множественным проблемам на рынке. "Реализация Закона приведет к искажению конкуренции (в частности, между переработчиками, которые используют собственное сырье и теми, кто перерабатывает приобретенное сырье), ухудшению условий ведения бизнеса для перерабатывающей отрасли и увеличения возможностей для злоупотреблений по НДС", — отмечается в обращении ФРУ.

Кроме того, в Федерации считают нормы принятого закона экономически необоснованными, создающими неравенство в налогообложении и не соответствующими целям, декларируемым во время его разработки и рассмотрения, которые приведут к непредсказуемым последствиям для аграрной и перерабатывающей отраслей Украины. В ФРУ подчеркнули: снижение ставки НДС повлияет на объем поступлений в государственный бюджет и выполнение его доходной части в текущем и последующих годах. А также отметили несоответствие норм закона положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности в части требований Директивы ЕС №2006/112/ЕС от 28.11.2006 г. о совместной системе НДС, согласно которой государства-члены могут устанавливать минимальную стандартную ставку НДС в размере 15% с возможностью пересмотра.

Кроме того, в Федерации обратили внимание, что принятый закон нарушает принципы сотрудничества с МВФ, согласно которым Украина должна воздерживаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот. Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла Закон №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым снижается с 20% до 14% ставка НДС для сельскохозяйственной продукции в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы. 
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Топ комментарии
+5
НДС нужно вообще убрать. В развивающихся странах НДС вообще нету. Зато в Украине етот налог принятый мафиозными и олигархическими структурами специально для махинаций с возвратом НДС из бюджета.
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08.02.2021 16:24
+2
А о каком рынке ФРУ здесь говорит? Это они так монопольный сговор называют?
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08.02.2021 16:24
+1
Вся торговля - спекуляция. Абсолютно вся. Если раздают бесплатно, то это называется благотворительность.
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08.02.2021 16:43
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снизить ндс, повысить экспортные пошлины - делов та
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08.02.2021 16:15 Ответить
НДС нужно вообще убрать. В развивающихся странах НДС вообще нету. Зато в Украине етот налог принятый мафиозными и олигархическими структурами специально для махинаций с возвратом НДС из бюджета.
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08.02.2021 16:24 Ответить
Это правда. Но мы же - в Европу. Так в Конституции написано)
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08.02.2021 16:42 Ответить
Снизить ещё больше ,украинцы должны кушать недорогие продукты питания а не платить летом за помидоры по 40 гривен .
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08.02.2021 16:16 Ответить
А 40 грн ты платишь не аграриям, а перекупам.
У аграриев кг помидор в этом году летом был от пяти до пятнадцати грн/кг в зависимости от сорта и размера помидорки.
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08.02.2021 16:27 Ответить
Ввести статью за СПЕКУЛЯЦИЮ и на НАРЫ сволочей . ФРУ просит президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев: он искажает конкуренцию на рынке - Цензор.НЕТ 8584
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08.02.2021 16:32 Ответить
Интересно по чем огурчики были летом у аграриев?
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08.02.2021 16:38 Ответить
Вся торговля - спекуляция. Абсолютно вся. Если раздают бесплатно, то это называется благотворительность.
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08.02.2021 16:43 Ответить
Бесплатно не надо ,себестоимость плюс процентов двадцать рентабельности и нормально ,остальных бизнЕсмЕнов за решётку Хфуфайки шить . ФРУ просить президента ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв: він спотворює конкуренцію на ринку - Цензор.НЕТ 4650
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08.02.2021 17:19 Ответить
А о каком рынке ФРУ здесь говорит? Это они так монопольный сговор называют?
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08.02.2021 16:24 Ответить
Правильно ! Для виробників агропродукції зниження, а для представників переробної галузі податки залишаються без змін.
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08.02.2021 16:59 Ответить
Спочатку звільнити від ндс пенсіонерів.
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08.02.2021 17:54 Ответить
 
 