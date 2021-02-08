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НАПК (1165) Тупицкий (232)

На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК

На отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого составили два административных протокола: за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, глава НАПК Александр Новиков составил два протокола относительно бывшего главы КСУ Александра Тупицкого.

Сообщается, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос, чтобы он объяснил, почему не указал участок в оккупированном Крыму, оформленный по российскому законодательству. За это нарушение должны были составить на него протокол.

А 27 октября КСУ признал неконституционным право НАПК составлять админпротоколы, что свидетельствует о том, что Тупицкий принимал решение в условиях реального конфликта интересов. После того, как Верховная Рада возобновила это право, НАПК составило на судью два протокола.

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Также сообщается, что в Едином реестре доверенностей имеется документ, которым в ноябре 2018 года Тупицкий уполномочил кого-то быть его представителем как собственника нескольких объектов, в том числе участка в Крыму. Данные об этом участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. Но в российском реестре есть сведения о том, что 19 июля 2018 ода судья приобрел право собственности на участок.

Протоколы будут переданы в суд.
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Топ комментарии
+4
и шо?
а оно сидит себе дома и наудаленке "работает" , получает свои 350 000 грн в мес. как с куста...
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08.02.2021 16:37
+1
Показать, что для Тупицкого Ваши протоколы? Смотрите
На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 1204
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08.02.2021 16:40
+1
Тупицкий конечно ворюга и поц редкостный - но он последняя баррикада перед продажей земли !!! так что решайте - посадить его всегда успеем, а вот если земля с молотка уйдет то пздц.
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08.02.2021 18:44
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какой ужас.
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08.02.2021 16:32 Ответить
Хватит ТУПИТЬ ,Тупицкого на НАРЫ !!! На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 2456
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08.02.2021 16:33 Ответить
Тупицкий конечно ворюга и поц редкостный - но он последняя баррикада перед продажей земли !!! так что решайте - посадить его всегда успеем, а вот если земля с молотка уйдет то пздц.
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08.02.2021 18:44 Ответить
Земля это особый случай ,землю с собой в офшоры не заберёшь ,земля всегда останется в Украине ,так что забрать её всегда успеем .
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08.02.2021 18:51 Ответить
Серый волк - ты дурак !? я не хочу говорить на эту тему с профаном и скажу только одно - Землю можно продать только один раз!!! и там под продажу еще - заповедники, леса, парки, озера...
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08.02.2021 18:56 Ответить
Мой дурак с трудом тебе мудаку в рот войдёт На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9815а то что землю можно продать один раз думали многие помещики до 1917 года ...помнишь чем дело кончилось для тех думающих и таких примеров тьма-тьмущая ,но видимо тебе это понять сложновато по причине умственной отсталости . На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7072
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08.02.2021 19:04 Ответить
все-все-все пролетариЯт вспомнил мне 17-год поц , и за выхлопом следи дырявый !! ПШН пока при памяти чучело!!!
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08.02.2021 19:08 Ответить
Ну подписываться было не обязательно На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 620то что ты чучело это априори понятно и видимо ты чучело с того самого поля-огорода которое можно продать только раз . На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1566
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08.02.2021 19:10 Ответить
и шо?
а оно сидит себе дома и наудаленке "работает" , получает свои 350 000 грн в мес. как с куста...
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08.02.2021 16:37 Ответить
Показать, что для Тупицкого Ваши протоколы? Смотрите
На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК - Цензор.НЕТ 1204
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08.02.2021 16:40 Ответить
Як для початку і це, непогано але має бути продовження.
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08.02.2021 17:08 Ответить
ой у вэнє діктовой виходной На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5018
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08.02.2021 17:12 Ответить
протоколы, это такой фетиш? где уголовные дела???
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08.02.2021 18:16 Ответить
було б непогано виносити вироки таким от топ-персонам шляхом експрес-голосуванням в якомусь додатку з паспортною реєстрацією, або через СМС з реєстрованих номерів
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08.02.2021 19:54 Ответить
составлены два протокола по признакам коррупции, он от страха обделался и побежал на работу.
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08.02.2021 20:49 Ответить
 
 