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Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата

Российские государственные или связанные с государством медиа ведут информационную кампанию против американских и европейских вакцин против COVID-19, чтобы повысить популярность российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Как пишет газета The New York Times, об этом заявили чиновники Госдепа и исследователи Alliance for Securing Democracy, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели".

Пропаганда российских СМИ пытается убедить страны Латинской Америки, в частности, Мексику и Аргентину, якобы западные вакцины менее эффективны, нежели российская. В Мексике кампанию дезинформации поддерживает официальным twitter-аккаунт посольства России.

Газета отмечает, что вся российская кампания построена на тиражировании информации о неудачах западных вакцин и успехах российских разработчиков. В Facebook и Twitter приближенные к Кремлю российские медиа опубликовали сотни ссылок на новость о том, что американские вакцины могли стать причиной смерти людей. Однако эти ресурсы не опубликовали информацию о том, что причиной смертей оказалась не вакцинация.

Самые активные участники кампании по дезинформации – телеканал RT и агентство Sputnik, утверждает издание.

The New York Times приводит в пример твит RT en Español от 17 января о том, что Норвегия планирует расследовать причины смерти 23 пожилых людей, которых привили вакциной от Pfizer/BioNTech. В сообщение не включили комментарии экспертов, которые уверяли, что смерти пожилих людей вряд ли были связаны с прививками. Испаноязычный аккаунт RT опубликовал 5 января в Facebook ссылку, в котором говорилось о смерти португальской медсестры через два дня после прививки вакциной Pfizer. Пропагандисты не сообщили в новости о том, что после вскрытия был сделан вывод, что прививка вряд ли была причиной смерти.

Первые сообщения с подобной дезинформацией американская разведка заметила еще в августе, пишет NYT со ссылкой на источники. С тех пор их число только растет.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
с таким же успехом они могли бы говорить что боярышник прижигает их вавки - лучше спирта
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08.02.2021 17:12
+5
Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Любой, кто в здравом уме и памяти, с любой кацапской продукцией связываться не станет в виду ее традиционного низкого качества. А уж о лекарствах вообще не стоит даже речь вести.
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08.02.2021 17:12
+3
В ********* поступила заявка с планеты Кин-Дза-Дза на 100 млрд. доз вакцины Спутник V. А ведь на этой планете живут ПАЦАКИ Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 1967
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08.02.2021 17:19
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Йой, ви пишіть що, моцкалота веде пропаганду проти всього американського. Так і пишіть не соромлячися.
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08.02.2021 17:10 Ответить
В ********* поступила заявка с планеты Кин-Дза-Дза на 100 млрд. доз вакцины Спутник V. А ведь на этой планете живут ПАЦАКИ Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 1967
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08.02.2021 17:19 Ответить
с таким же успехом они могли бы говорить что боярышник прижигает их вавки - лучше спирта
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08.02.2021 17:12 Ответить
Вавки в их головах и боярышник хорошо прижигает.
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08.02.2021 17:54 Ответить
Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Любой, кто в здравом уме и памяти, с любой кацапской продукцией связываться не станет в виду ее традиционного низкого качества. А уж о лекарствах вообще не стоит даже речь вести.
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08.02.2021 17:12 Ответить
Все ватные спутники отключить ,******** разбомбить во СЛАВУ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!! Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 3997
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08.02.2021 17:15 Ответить
Не путайте критику с дезинформацией.
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08.02.2021 17:22 Ответить
этот толстый из инкубатора
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08.02.2021 17:29 Ответить
Російські ЗМІ ведуть інформкампанію проти західних вакцин, щоб підвищити популярність свого препарату "Спутнік V", - The New York Times - Цензор.НЕТ 5001
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08.02.2021 17:24 Ответить
Только полный идиот может вакцинироваться шмурдячиной Спутник Vовы
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08.02.2021 17:28 Ответить
плыви паскудник ручьем к матери....
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08.02.2021 17:34 Ответить
сам дурак
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08.02.2021 17:37 Ответить
За каждый укол Спутника встреча с Зе! Лично!
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08.02.2021 17:45 Ответить
навіть индійські ліки кращі за російські. Російські це намішані понти.
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08.02.2021 18:18 Ответить
Мы тоже хамим кацапскую вакцину, но совершено бескорыстно.
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08.02.2021 18:45 Ответить
ну США проигрывает гонку вакцин, отсюда и плачь по Спутнику.
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08.02.2021 19:58 Ответить
Тыц.Унижайся дальше😂🌷
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08.02.2021 20:00 Ответить
"Ланцет" тоже что ли включился в компанию по дезинформации. Да и "Блумберг" туда же.
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09.02.2021 05:44 Ответить
 
 