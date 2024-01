Российские СМИ ведут информкампанию против западных вакцин, чтобы повысить популярность своего препарата "Спутник V", - The New York Times

Российские государственные или связанные с государством медиа ведут информационную кампанию против американских и европейских вакцин против COVID-19, чтобы повысить популярность российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Как пишет газета The New York Times, об этом заявили чиновники Госдепа и исследователи Alliance for Securing Democracy, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели".

Пропаганда российских СМИ пытается убедить страны Латинской Америки, в частности, Мексику и Аргентину, якобы западные вакцины менее эффективны, нежели российская. В Мексике кампанию дезинформации поддерживает официальным twitter-аккаунт посольства России.

Газета отмечает, что вся российская кампания построена на тиражировании информации о неудачах западных вакцин и успехах российских разработчиков. В Facebook и Twitter приближенные к Кремлю российские медиа опубликовали сотни ссылок на новость о том, что американские вакцины могли стать причиной смерти людей. Однако эти ресурсы не опубликовали информацию о том, что причиной смертей оказалась не вакцинация.

Самые активные участники кампании по дезинформации – телеканал RT и агентство Sputnik, утверждает издание.

The New York Times приводит в пример твит RT en Español от 17 января о том, что Норвегия планирует расследовать причины смерти 23 пожилых людей, которых привили вакциной от Pfizer/BioNTech. В сообщение не включили комментарии экспертов, которые уверяли, что смерти пожилих людей вряд ли были связаны с прививками. Испаноязычный аккаунт RT опубликовал 5 января в Facebook ссылку, в котором говорилось о смерти португальской медсестры через два дня после прививки вакциной Pfizer. Пропагандисты не сообщили в новости о том, что после вскрытия был сделан вывод, что прививка вряд ли была причиной смерти.

Первые сообщения с подобной дезинформацией американская разведка заметила еще в августе, пишет NYT со ссылкой на источники. С тех пор их число только растет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не будем закупать российскую вакцину от коронавируса. Граждане Украины - не кролики, чтобы на них экспериментировать, - Зеленский