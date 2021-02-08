Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать

Окружной административный суд города Киева отказал Александру Тупицкому в удовлетворении заявления об обеспечении иска, в котором он просил запретить Управлению государственной охраны препятствовать ему исполнять полномочия председателя Конституционного Суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий председателя Конституционного Суда Украины. 8 февраля на открытом судебном заседании ОАСК принял - отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам.

По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

В суде напоминают, что Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 24 февраля подготовительное заседание по иску Александра Тупицкого к Управлению государственной охраны Украины по недопуску истца к выполнению им полномочий председателя Конституционного Суда Украины.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.