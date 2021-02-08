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Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать

Окружной административный суд города Киева отказал Александру Тупицкому в удовлетворении заявления об обеспечении иска, в котором он просил запретить Управлению государственной охраны препятствовать ему исполнять полномочия председателя Конституционного Суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий председателя Конституционного Суда Украины. 8 февраля на открытом судебном заседании ОАСК принял - отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора будет просить Зеленского продлить отстранение Тупицкого на два месяца, - СМИ

Отмечается, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам.

По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

В суде напоминают, что Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 24 февраля подготовительное заседание по иску Александра Тупицкого к Управлению государственной охраны Украины по недопуску истца к выполнению им полномочий председателя Конституционного Суда Украины.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+7
обложили быкующего донецкого упыря...)
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08.02.2021 17:10
+4
Як легко знівелювати будь-що в цьому світі.
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08.02.2021 17:15
+2
Вовк за зелю потянул? Где-то не сошлись с Тупицким? У нас ОАСК по ходу будет покруче, чем КС)
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08.02.2021 17:18
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обложили быкующего донецкого упыря...)
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08.02.2021 17:10 Ответить
Йому підходить призвище - тупіцкий, дуже підходить
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08.02.2021 17:20 Ответить
Вопрос в распродаже земли, это около 100 миллиардов долларов. Торопятся и идут по безпределу. Но пипл хавает и с праведным гневом тявкает по указке.
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08.02.2021 23:30 Ответить
Лови Тупицу и на НАРЫ ,там пусть загорает лет 15 ... Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать - Цензор.НЕТ 9076
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08.02.2021 17:14 Ответить
Як легко знівелювати будь-що в цьому світі.
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08.02.2021 17:15 Ответить
Монополія на насилля як вона. Тим більше в нашій "банановій республіці"
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08.02.2021 17:19 Ответить
Це тому нас Байден підтримує?
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08.02.2021 17:22 Ответить
Вовк за зелю потянул? Где-то не сошлись с Тупицким? У нас ОАСК по ходу будет покруче, чем КС)
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08.02.2021 17:18 Ответить
Вдруг, откуда ни возьмись, налетели вовки...
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08.02.2021 17:24 Ответить
Слава Українському непідкупному і справедливому Окружному адмінсуду Києва. Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО: в здание КС его пока не будут пропускать - Цензор.НЕТ 5836
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08.02.2021 17:19 Ответить
Шура Тупицкий себе компенсаций наработает... -- этот незаконный шухер влетит налогоплательщикам в большую кровную копеечку.
От, как только он в забугорный суд обратится -- так и сразу.
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08.02.2021 17:20 Ответить
Ему, по моему мнению, отказали потому что самое главное ему продолжают начислять зарплату. А вот, как тут ратовали многие чтоб его лишить зарплаты раз не работает, то сейчас суд возможно и не отказал бы ему, так как его материальный интерес уже документально нарушен.
Потому верно СНБО сделало, не лишив его зряплаты.
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08.02.2021 17:23 Ответить
більше капсу і смайлів брудних, а так все на вітер Окружний адмінсуд Києва відмовив Тупицькому в забезпеченні позову проти УДО: в будівлю КС його поки не будуть пропускати - Цензор.НЕТ 7203
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08.02.2021 17:30 Ответить
Окружной админсуд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против УГО? це як? тіпа стопнули і щоб відпустили "чужі", а справу взяли в руки "свої"? я так розумію? балаган ска!
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08.02.2021 17:25 Ответить
очередная серия крутого сериала сокровища дихтатуры лохтората заинтриговала интересными поворотами сюжета
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08.02.2021 17:35 Ответить
Отак, мало заніс Тупицький бабла в Окружний адмінсуд, тому і відмовили.
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08.02.2021 17:50 Ответить
Президенту ,ще трохи додати, і Тупицкого можна садити на нари. Вовку вже не довго теж залишилось бути на волі. І зараз негайно почати судову реформу. В першу чергу - всіх судів ,які були під бувшими президентами та нашими олігархами -накуй із трону . Це баласт якій буде тільки заважати. Народ підтримує на 99,9%.
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08.02.2021 18:15 Ответить
Тотальне безправ'я.Зелена банда заблокувала діяльність КСУ,а бидло радісно плескає в долоньки.
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08.02.2021 18:52 Ответить
КС працює. Тільки бідло яке перейшло від дважди не судимого до КС та ОПЗЖ сяде на нари.
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08.02.2021 19:07 Ответить
Тупицкий-тупит, а Арестовича не арестовывают(
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08.02.2021 19:25 Ответить
Его можно только пропустить в тюрягу без очереди, а не в КС суд. Ишь, как рвётся боров к своей кормушке.
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08.02.2021 19:50 Ответить
Кумедно все це виглядає. Тупицький сам плював на закони та конституцію. Кому як не йому знати, як його кодло приймає рішення. А як потрапив під каток нашого кривосуддя, то хоче, щоб до нього все було по закону та конституції. Мабуть і в ЄСПЛ піде скаржитися. Хто ж тобі, курва, заважав самому діяти по закону та справедливості. Може все таки є якась вища справедливість.
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08.02.2021 21:30 Ответить
отако... .ШАНОВНі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні
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08.02.2021 21:36 Ответить
 
 