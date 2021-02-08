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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под самолеты с ядерным оружием, - СМИ. ФОТО

Аэродром Бельбек под Севастополем за последние три года перестроили.

Об этом свидетельствуют данные фотографий Крыма, сделанные из космоса, которые редакции Крым.Реалии предоставили в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как заметил Юлий Мамчур, командовавший в 2014 году авиабригадой в Бельбеке, внимание обращает то, что от старой взлетно-посадочной полосы не осталось и следа. Теперь есть новая монолитная, она шире и длиннее. Старые же плиты российские военные разобрали и сложили прямо на летном поле.

"Инфраструктура объекта на 2014 год отвечала самым высоким требованиям. Мы могли принимать тяжелые самолеты, такие как АН-124 "Руслан". Исходя из этого, я понимаю, что они могут его использовать не для гражданских нужд, а для приземления стратегических бомбардировщиков, таких как ТУ-160 (ТУ-160 "Белый лебедь" - сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Может переносить ядерное оружие. - Ред.). Этот аэродром точно не готовится для развития гражданской инфраструктуры, он обустраивается под военные нужды", - прокомментировал Мамчур.

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Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под самолеты с ядерным оружием, - СМИ 01

Также на космических снимках Юлий Мамчур оценил и российский авиапарк, насчитав 35 истребителей СУ-30 и СУ-35.

То, что аэродром готовят для приема ядерного оружия, подозревают и в космическом агентстве.

"Мы были очень удивлены, когда в 2018 году, начиная со второго месяца, здесь начались очень активные работы. Изменение длины взлетно-посадочной полосы и ее укрепление - это первый признак того, что этот аэродром теперь может принимать все виды летательных аппаратов, включая самолеты стратегической авиации, и включая те, что являются носителями ядерного оружия", - отметил начальник информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергей Янчевский.

Украинский космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Также читайте: В Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие, но пока РФ считает это нецелесообразным, - представитель ГУР МО Скибицкий

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

В России милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим. "Россия суверенное государство и на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи", - заявила в декабря 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Автор: 

Крым (26364) россия (95361) город Севастополь (1759) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+20
Давно хотів запитати виборців ЗЕбаната. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
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08.02.2021 17:30
+19
Ну что зефилитики?

Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 2122
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08.02.2021 17:40
+7
А воду в кримнаш ті літаки здатні підвозити?
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08.02.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Та НЕТ у ваты никакого ядерного оружия ,там погнило всё давным-давно а вот понтов дешёвых выше крыши .
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08.02.2021 17:27 Ответить
Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза.
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08.02.2021 17:48 Ответить
да все так говорят,что в кацапов все погнило,ничего не едет и не стреляет,а на деле кацапские снайпера уже который день под ряд уничтожают наших военных, так если у них все прогнило и ничего не стреляет как такое возможно?
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08.02.2021 17:49 Ответить
Ватан ,ты шо ******* сравнить ядерное оружие с винтовкой может только идиот .
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08.02.2021 18:54 Ответить
Замечание, по-сути, верное. Только смайлик в конце лишний, т.к. это никуя не весело.
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09.02.2021 11:55 Ответить
Кремлевские эксперты и оставшиеся в живых после ночного обстрела авиабазы Аль-Шайрат в сирийской провинции Хомс российские военные советники доложили Правительству России, что американские «Томагавски» сбить было невозможно «из-за кривизны земли».
Мировое сообщество после трагедии над городом Снежным должно, наконец, понять, какой страшной опасности исходящей от Московии подвергается все человечество. Ведь в «ядерном щите» ВС РФ находится на вооружении термоядерное оружие, возраст которого достигает 20 и более лет. Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует. Полупьяные прапорщики не проверяют рентгеновскими лучами состояние топливных баков для жидкого горючего, стенки которого подвержены коррозии.
Если «ядерный щит» России когда-нибудь рванет, то радиоактивное облако накроет, в первую очередь, деградирующую Империю зла.
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08.02.2021 17:51 Ответить
Аминь.
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08.02.2021 19:05 Ответить
Ядерный взрыв - очень сложный процесс, требующий последовательного и точного выполнения нескольких действий. Из за плохого обслуживания и нарушения условий хранения - бомба скорее НЕ взорвётся.
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08.02.2021 20:13 Ответить
Я бы не был так уверен. В конце концов они строят АЭС и финам, и китайцам.
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08.02.2021 19:10 Ответить
Да ,Чернобыль они суки уже построили ...
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08.02.2021 19:11 Ответить
Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 7431
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08.02.2021 17:29 Ответить
А воду в кримнаш ті літаки здатні підвозити?
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08.02.2021 17:29 Ответить
Давно хотів запитати виборців ЗЕбаната. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
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08.02.2021 17:30 Ответить
А это к статье какое отношение имеет?
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09.02.2021 11:59 Ответить
Значит, если большой шухер, по нему в222ут в первую очередь соответствующим вооружением. Севастопольцы должны гордиться.
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08.02.2021 17:29 Ответить
теперь туда можно успешно выбрасывать на парашютах крупный рогатый скот, впрочем и зеленый тоже
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08.02.2021 17:30 Ответить
Monthy Qassab drinking circus
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08.02.2021 17:31 Ответить
а чё, для Б-52 вполне сгодится, если ещё немного доработают
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08.02.2021 17:33 Ответить
Сдали крым без боя теперь осталось только наблюдать как окупанты в нем хозяйнуют
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08.02.2021 17:37 Ответить
"сдали " без тебя, а не без боя...
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08.02.2021 17:39 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный алис казлов. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи
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08.02.2021 17:53 Ответить
Ну что зефилитики?

Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 2122
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08.02.2021 17:40 Ответить
Ну был бы бой, убили бы наших сотни солдат за три дня и ничего бы не изменилось, там сили были не равные.
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08.02.2021 19:44 Ответить
Дружба с США -залог благополучия Украины.Это я для Билецкого и Дубинского.ОПЗЖ это объяснить в принципе невозможно.Открытый гей должен стать министром обороны Украины,чтобы США окончательно поверили в нас.
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08.02.2021 17:40 Ответить
А негр не підійде?...
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08.02.2021 17:43 Ответить
Так обратись в МО, напиши заяву, что ты уже готов.
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09.02.2021 11:34 Ответить
РАБссиянское быдло платило Дань Крымским ханам 300 лет...,это видимо мстят за унижения от Ханя Батыя до Крымских Ханов...тяжкая ноша для быдла Мавзолейного...смотрите пупок не развяжите..вяликие СкреПОНОСные...
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08.02.2021 17:45 Ответить
а все же жалко, что зе не был тогда преЗЕдентом, а шастал по гастролям в рашке и маладых недорецпубликах, обзаводясь майном на полуострове... уже б давно...умерли б там все...
(сарказм)
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08.02.2021 17:48 Ответить
Очень интьересное видео в Ютьюбе есть от Марка Солонина,где он рассказывает как бараны красной армии СССр Крым сдавали в сентябре 1941 года...
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08.02.2021 17:50 Ответить
А що, їм хтось заважав? Як і відбудувати дебальцевський залізничний вузол...🥴
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08.02.2021 17:50 Ответить
тоесть кацапы строят дай боже,так наши за все время независимости не строили как кацапы за время оккупации,у нас только воровать умеют...
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08.02.2021 17:52 Ответить
ДУБинин,у нас есть свой баран ДУбинский...ты их его банды?)))
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08.02.2021 17:58 Ответить
а вот и малоросы подоспели с оскорблениями,по другому кацапы не умеют,по факту нечего сказать,а вот оскорбить можно ) типичный кацапомалоросс )
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08.02.2021 18:01 Ответить
Моцкалю задрипаний,тобі Щуру Мавзолєйному багато чого не зрозуміло ...
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08.02.2021 18:03 Ответить
как там пагодка в Ольгино?
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08.02.2021 18:23 Ответить
Тобто треба вести диверсійну діяльнісьть,а не тільки дипломатичну роботу,щоб потім не скиглити де що там кацапня понабудувала.
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08.02.2021 17:59 Ответить
кто эту диверсионную деятельность будет вести? наши продажные власти у которых на уме только как свой карман поглубже набить? надо чтобы у власти были патриоты с характером а не клоуны...
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08.02.2021 18:03 Ответить
Лише один, попервах,ще якось на патріота тягнув. Тому ніхто не буде.
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08.02.2021 18:10 Ответить
если с камнями на параше будет тоже напряжёнка, то ядрёное оружие с неба на их головы тоже можно.
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08.02.2021 17:51 Ответить
Украинская и британская разведки нашли в Крыму 5 секретных складов с вооружениями и боеприпасами...,достаточно одного Томагавка в склад и от Крыма останется одна гора Ай-Петри... Британские разведчики не ошибаются...
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08.02.2021 17:55 Ответить
Первый Секретарь ЦК Компартии Украины Кириченко был категорически против 1954 году чтобы Крым был в Украине,он понимал сколько бабла надо вбухать в разрушенный войной Крым...,но Клим Ворошилов его не слушал..всунули силой...впрочем как всегда...
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08.02.2021 18:02 Ответить
Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1890
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08.02.2021 18:09 Ответить
Председатель Президиума Верховоного Совета СССр Ворошилов тогда в 1954 года соответствовал рангу Президента СССР...
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08.02.2021 18:12 Ответить
Сказку про Хрущева типа отдал Крым ..не хотите рассказать,бараны РАБссиянские*??
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08.02.2021 18:14 Ответить
Это тот самый Мамчур, который просто взял и сдал безо всякого сопротивления "зеленым человечкам" все имеющееся вооружение вверенного ему авиаполка, в том числе самолеты МИГ-29, в том числе личное оружие! А потом, к великому удовольствию этих самых "человечков", промаршировал перед ними со знаменем части и спел Гимн своей страны! И как его следует называть после этого?
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08.02.2021 18:39 Ответить
..ну расскажите, чтобы Вы сделали на месте Мамчура!? На полосе стоят рассейские Уралы... Вооружение в авиабригаде...рота охраны с АКМ. Остальные только пистолеты ПМ. Бронетехника и вооружение типа пулемёта не предусмотрено. Ваши действия?
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09.02.2021 01:07 Ответить
сам мамчур рассказывал, что было 12 самолетов, готовых было подняться, но не было команды..топаз ее видимо не дал), вот сакские герои в прямом смысле смогли, а будущий депутат ВР не смог....
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09.02.2021 10:28 Ответить
.. не знаю..что Вам ответить. Надо знать все ньюансы в тот момент. Да и сакские позже вырвались..когда в Бельбеке всё началось. Испытательный центр в Кировском под Феодосией тоже спёкся... Хорошо рассуждать после случившегося.... Тут внизу https://censor.net/ru/user/480360 изголяется!!! .Ума то с воробья... а туда ж... герой... Высказыванием ничуть от Кивы не отличается!!)))
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09.02.2021 14:02 Ответить
Мамчур - шматок лайна. У всі часи і віки у всіх арміях світу його б розстріляли за боягузство і зраду. Як, доречі, і командирів українських катерів, котрі здали наші бойові кораблі у Керченському проливі без єдиного пострілу! Таке можливе, мабуть, лише у нас - боягузів і зрадників роблять героями, депутатами...
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09.02.2021 12:21 Ответить
нарахував в "бельбеку" через гуглмапу 45 кацапських окупаційно-реактивних літаків.
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08.02.2021 18:55 Ответить
в гвардійському 20 літаків, джонкої 38 гелікоптерів, 35 літаків в саках, 17 літаків в каче, 12 геликоптеров в каче
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08.02.2021 20:34 Ответить
в загалі проти України в криму кацапи виставили біля 120 літаків і 50 гелікоптерів.(дані можуть бути застарілими)
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08.02.2021 20:36 Ответить
там ще на Кубані є.
Нам треба буде у разі чого їпашить Ростов - там у них гвинтокрильно складальні цехи + АЕСи
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08.02.2021 22:00 Ответить
Вот твари странные. Унитаз за счастье своровать, а мосты и аэродромы строят как-то.
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08.02.2021 18:56 Ответить
Ну крисчанє свого досягли - тепер у разі заворушки (а ху'ло саме цього і прагне) відповідь буде нанесена по Криму у тому числі (якщо не в першу чергу).
Ну що ж - самі не жили - то і дітям не дадуть
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08.02.2021 21:57 Ответить
если северный поток 2 достроят - они весь крым забетонируют под базы
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08.02.2021 22:33 Ответить
аналитег, сдавший русским самые боеготовные борта....
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09.02.2021 10:21 Ответить
Россияне, они ****.ые, чтоб вы понимали...
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09.02.2021 12:17 Ответить
 
 