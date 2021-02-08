Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под самолеты с ядерным оружием, - СМИ. ФОТО

Аэродром Бельбек под Севастополем за последние три года перестроили.

Об этом свидетельствуют данные фотографий Крыма, сделанные из космоса, которые редакции Крым.Реалии предоставили в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как заметил Юлий Мамчур, командовавший в 2014 году авиабригадой в Бельбеке, внимание обращает то, что от старой взлетно-посадочной полосы не осталось и следа. Теперь есть новая монолитная, она шире и длиннее. Старые же плиты российские военные разобрали и сложили прямо на летном поле.

"Инфраструктура объекта на 2014 год отвечала самым высоким требованиям. Мы могли принимать тяжелые самолеты, такие как АН-124 "Руслан". Исходя из этого, я понимаю, что они могут его использовать не для гражданских нужд, а для приземления стратегических бомбардировщиков, таких как ТУ-160 (ТУ-160 "Белый лебедь" - сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Может переносить ядерное оружие. - Ред.). Этот аэродром точно не готовится для развития гражданской инфраструктуры, он обустраивается под военные нужды", - прокомментировал Мамчур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для школ оккупированного Севастополя набирают "навигаторов детства" - советников директора по воспитанию

Также на космических снимках Юлий Мамчур оценил и российский авиапарк, насчитав 35 истребителей СУ-30 и СУ-35.

То, что аэродром готовят для приема ядерного оружия, подозревают и в космическом агентстве.

"Мы были очень удивлены, когда в 2018 году, начиная со второго месяца, здесь начались очень активные работы. Изменение длины взлетно-посадочной полосы и ее укрепление - это первый признак того, что этот аэродром теперь может принимать все виды летательных аппаратов, включая самолеты стратегической авиации, и включая те, что являются носителями ядерного оружия", - отметил начальник информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергей Янчевский.

Украинский космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Также читайте: В Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие, но пока РФ считает это нецелесообразным, - представитель ГУР МО Скибицкий

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

В России милитаризацию называют нормой, считая полуостров своим. "Россия суверенное государство и на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи", - заявила в декабря 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.