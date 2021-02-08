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Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд во второй раз разрешил НАБУ осуществить принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья ВАКС Андрей Бицюк разрешил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд.

Следующий привод попытаются осуществить во вторник, 16 февраля.

"Сегодня Вовка привести не смогли, потому детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания", - напомнили в ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вовка не доставили в ВАКС для избрания ему меры пресечения. Судью не нашли ни дома, ни на работе, - прокурор САП (обновлено)
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Топ комментарии
+3
так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
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08.02.2021 17:40
+3
Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
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08.02.2021 17:55
+2
вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
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08.02.2021 17:42
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так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
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08.02.2021 17:40 Ответить
а, объявить в розыск...слабо?
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08.02.2021 20:08 Ответить
ВОВК ПРЯМО МАЧО.
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08.02.2021 21:31 Ответить
Як Вовк від Чорта тікав" - ******* народна казка Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 5507
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08.02.2021 17:41 Ответить
вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
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08.02.2021 17:42 Ответить
********* не отдаст...) ку-ку!
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08.02.2021 17:44 Ответить
Тащи его за яйца на нары Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 4311если те яйца у него конечно есть ...
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08.02.2021 17:45 Ответить
И так до последнего китайского предупреждения!
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08.02.2021 17:47 Ответить
А ШО привод только на сутки выдается ?
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08.02.2021 17:49 Ответить
он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания Источник: https://censor.net/ru/n3246702, а в соседней кафешке не смотрели?
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08.02.2021 17:49 Ответить
А вони що,його будинок обшукували?Скоріше за все,вийшов хтось з домочадців,сказав,що вовка вдома немає,і всі заспокоїлися.Колись в наших краях розшукували одного виродка за пограбування і вбивство.Мєнти приїхали до його матері,та вийшла і біля двора поклялася,що сина немає вдома.Мєнти спокійнісінько поїхали,а той виродок вбив згодом ще двох людей.
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08.02.2021 17:58 Ответить
Під картатим пледом не дивилися?
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08.02.2021 19:44 Ответить
Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
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08.02.2021 17:55 Ответить
Продайте его долг коллекторам,те быстро найдут...,что..,нет долга?,так соврите,что он вам должен 5грн... Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 9733
Злодій злодія шукає,цирк їй Богу.... Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 7398
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08.02.2021 17:56 Ответить
Треба заочно арештовувати без застави і подавати у розшук. Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 4330
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08.02.2021 17:57 Ответить
Не поспішайте, можливо його розшукують віддалено, дистанціонно. Щось подібно як лизати цукор через скло.
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08.02.2021 19:49 Ответить
А я нікуди і не поспішаю,я вже скрізь встиг і тепер лише очікую чим закінчиться полювання на вовків.
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08.02.2021 20:15 Ответить
Якщо не буде ліцензії на відстріл(арешт), то це полювання може продовжуватися як судовий розгляд справи проти слов*янської Штепи.
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08.02.2021 20:50 Ответить
Добігаєшся, паскуда...
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08.02.2021 18:05 Ответить
Злосная непокора правоохранительным органам карается у нас? может лучше карточки на отстрел выписывать, желающих охотников найдется много...
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08.02.2021 18:27 Ответить
Как говорят в народе - Вовка ноги кормят !
П.С. Самое время спецназу НАБУ себя проявить и отработать дорогие носки.....
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08.02.2021 18:29 Ответить
На питання:" Що робити з суддею Вовком?" мій внук( 5 років) відповів дослівно;"********** зі снайперки". Це у внука є така іграшкова зброя.
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08.02.2021 18:35 Ответить
Йому пора видавати нагородну....... і справжню !
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08.02.2021 18:46 Ответить
Вустами дитини глаголить істина! Рости йому здоровим і щасливим.
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08.02.2021 19:40 Ответить
Натякали Вовку, натякали, щоб тікав... "Натякачки", як і Дубінському, закінчилися... Змушені були оголосить розшук... "Ящірка, рятуючись від ворога, відкидає хвоста...".
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08.02.2021 18:51 Ответить
Мы к Вам, Вовк, неожиданно! завтра в 10.00 приедем с доставкой в суд, а Вы, постарайтесь, к этому времени уйти, что бы мы Вас не застали, а то будет Зеленскому неудобно,что Вы нас пошлете, как вчера...За идиотов держат народ..... Если он в розыске - то задержите, какая доставка?? Он в суде каждый день! Тупицкого тоже розыск ведется??
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08.02.2021 19:01 Ответить
Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд голову ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 5578
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08.02.2021 19:02 Ответить
У кожного вовка є лігво, в кінці кінців зверніться за допомогою до мисливців.
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08.02.2021 19:43 Ответить
Під столом у єрмака пошукайте.
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08.02.2021 21:14 Ответить
Сволочь этакая, наверное в волчье логово спрятался, чует жопой, что идёт охота на волчару.
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08.02.2021 22:16 Ответить
Это какой-то заяц, а не вовк.
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09.02.2021 06:52 Ответить
 
 