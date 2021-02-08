РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10698 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 017 69
ВР (28734) Фриз (202) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз инициирует принятие постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации в парламенте сотрудников телеканалов, к которым применены санкции.

Об этом Фриз сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта моя инициатива… Я считаю, что тот же формат, который мы применили в 2015 году в отношении аккредитации СМИ страны-агрессора абсолютно логично применить по отношению к каналам, которые де-факто являются рупорами Кремля, аккумулируя российские нарративы и против которых введены санкции", - сказала Фриз.

Она также сообщила, что проект документа открыт для подписания депутатами других фракций.

Также на Цензор.НЕТ: Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев

На своей странице в Facebook депутат написала, что проект постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43/2021, подготовлен "с целью защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Нардеп ЕС Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам 112 Украина, NewsOne и Zik 01
Нардеп ЕС Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам 112 Украина, NewsOne и Zik 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
і це прекрасно Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 2417
показать весь комментарий
08.02.2021 17:42
+21
Нардеп Фріз ініціює призупинення акредитації у ВР працівників телеканалів, які потрапили під санкції Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 750

Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 6351
показать весь комментарий
08.02.2021 17:44
+14
Та это мёртвому припарки ,надо АРЕСТОВАТЬ весь ЖОПАБЛОК ! Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
08.02.2021 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і це прекрасно Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 2417
показать весь комментарий
08.02.2021 17:42 Ответить
Будет сложно объяснить органам ЕС
показать весь комментарий
08.02.2021 17:56 Ответить
вони ж не дурні - все розуміють Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 4346
показать весь комментарий
08.02.2021 17:57 Ответить
кому хочеш - тому і підставляй Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 2900
показать весь комментарий
08.02.2021 18:05 Ответить
Нардеп Фріз ініціює призупинення акредитації у ВР працівників телеканалів, які потрапили під санкції Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 750

Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 6351
показать весь комментарий
08.02.2021 17:44 Ответить
Вот сразу видно, политик профи)))
показать весь комментарий
08.02.2021 18:25 Ответить
Та это мёртвому припарки ,надо АРЕСТОВАТЬ весь ЖОПАБЛОК ! Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
08.02.2021 17:44 Ответить
А мертветчуковского бизнес партнера Беню? И весь гадюшник с "Плюсов"?
показать весь комментарий
08.02.2021 17:46 Ответить
Для початку потрібно хоча б оголосити підозру Козаку за фінансування тероризму,а то санкції є,а справи немає.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:51 Ответить
Так и каналы не лишены частот в сетке.И не аннулированы лицензии. Просто остановлено вещание.Восстановлено может быть решением любого портновского суда.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:56 Ответить
партноф идёт нах..
показать весь комментарий
08.02.2021 17:59 Ответить
Отож то й воно."А" сказали,а на "Б" духу не вистачає.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:01 Ответить
скоро буде і А, і Б, і В, Г, Д ...
показать весь комментарий
08.02.2021 18:04 Ответить
Дай Боже,давно пора.
показать весь комментарий
09.02.2021 18:18 Ответить
Дуже слушна пропозиція і повинна бути підтримана. Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik - Цензор.НЕТ 9569
показать весь комментарий
08.02.2021 17:45 Ответить
вот и я задаюсь вопросом - осмелится ли наш гарантик на следующий шаг по посадке мертвечука и ко? или каналы это пик его деятельности в этом направлении??? если пик, тогда с вещами на выход. это в борьбе с рашизмом даже не полумеры, это мизер.....
показать весь комментарий
08.02.2021 17:55 Ответить
Если главзебил будет выделываться то получит арест счетов в раше и конфискацию недвижимости. А еще ему запретят "Сватов" снимать а это полный капец.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:59 Ответить
Так і це правильно , бо продажним журналюгам нема чого робити у ВР !
показать весь комментарий
08.02.2021 17:46 Ответить
ну так давно пора! таких каналов уже не существует а журналисты каналов есть! нонсенс какой то. гоните их на йух этих шпионов рашистских!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 17:51 Ответить
заборонити публічні виступи в змі на ру.язьікє осіб, що отримають зп з бюджету.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:51 Ответить
Пособники террористической рашистской федерации - мертвечук и все консервы ( их не счесть ), при их поддержке и прпаганде было убито 14 000 граждан Украины , настал момент , когда эти преступники должны быть обезврежены
показать весь комментарий
08.02.2021 17:54 Ответить
Настал то настал, aber was willst du dagegen machen?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:01 Ответить
Старе підступне базікало
Кравчук у 2018 році: 112 і NewsOne не чіпати. Це наступ на свободу слова.
Кравчук у 2021 році: 112 і NewsOne треба забороняти. Це не наступ на свободу слова.Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9732
показать весь комментарий
08.02.2021 17:56 Ответить
"Твердокаменная коммунистическая стойкость"... Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 324
показать весь комментарий
08.02.2021 18:02 Ответить
Колебался вместе с линией партии (с)
показать весь комментарий
08.02.2021 18:21 Ответить
Тут слово "колебался" краще було б написати окремо - "кол е[b]ался".
Уявив собі цього старого перевертня, що стирчить немов флюгер на палі - а паля їбебеться в ньому від дупи через весь тулуб, виходячи під лопаткою за методом Влада Цепеша... Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 4655
показать весь комментарий
08.02.2021 18:43 Ответить
порохоботи його до своїх лав не звали
а зебіли - позвали...
показать весь комментарий
08.02.2021 18:03 Ответить
Разве он один?

Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 3694
показать весь комментарий
08.02.2021 18:09 Ответить
************ идёт на йух !
показать весь комментарий
08.02.2021 18:29 Ответить
Флюгер в дії.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:18 Ответить
Сепары идут на ЙУХ !!!
показать весь комментарий
08.02.2021 17:57 Ответить
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9882
показать весь комментарий
08.02.2021 17:58 Ответить
Freeze!
показать весь комментарий
08.02.2021 18:00 Ответить
Красивая дамочка !
показать весь комментарий
08.02.2021 18:01 Ответить
Правильно. Ті кацапські помийки треба freeze Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9479
показать весь комментарий
08.02.2021 18:08 Ответить
Я о том же
показать весь комментарий
08.02.2021 19:35 Ответить
А ви помітили як останнім часом із ЗЕбаната активно почали "ліпити" патріота? Ніби й не було Омансько-патрушевської історії? Ніби ОПУ не очолює агент "Козир"? Ніби на посаду Міністра оборони не призначена людина, котру підозрювали у державній зраді?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:17 Ответить
"хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik". Немає ніяких телеканалів з таким назвами ! Їх вже не існує. Мають бути лише три кримінальні справи по цим фігурантам. Інформаційні диверсанти мають бути покарані !
показать весь комментарий
08.02.2021 18:00 Ответить
Як мінімум, позбавити акредитації. Про що говорив в своєму виступі Роман Лозінський в виступі з трибуни у ВР.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:00 Ответить
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 2726
показать весь комментарий
08.02.2021 18:08 Ответить
Ще спробував уявити в США канали "Джихад-ТВ", "Шахід Медіа" та "Халіфат Ворлдвайд", які були б рупорами ІГІЛ.
...ніт, щось не витанцьовується таке уявити.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:14 Ответить
А Фріз він, вона, чи єврейка?
Але пропозиція правильненна!
показать весь комментарий
08.02.2021 18:14 Ответить
За ЗЕленскава голосувал?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:23 Ответить
Дурненький, чи так сталося?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:28 Ответить
я вибачаюсь, вказуйте таки повне своє ім'я - валадимир ігарьвалерьич узеленского
показать весь комментарий
08.02.2021 18:32 Ответить
Та хто його зна? Аби лиш людина хороша була. Вона в уряді Гройсмана ніби міністром в справах ветеранів була.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:27 Ответить
Наче й так, та виглядає як дешевий піар.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:27 Ответить
а ведь грудью станет или холой ляжет, но не допустит детей до зоопарка
показать весь комментарий
08.02.2021 18:29 Ответить
Какое может быть снисхождение к регионалам-ЗАЖОПникам расстрелявшим на майдане мирных украинцев? А зачем оставили в украинском эфире мураевскую пропогандискую помойку НАШ?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:31 Ответить
Сьогодні запам"ятав на гав-_наш дзвінок одного гамнюка з Кропивницького . Як вже дякував а ведучі там були в екстазі . Картинка для лопухів: всі дзвінки там зрежисовано. В п"ятницю в студію гав-наш зробив 80 дзвінків(це для очищення совісті) Ну не хочуть вони чути протилежної думки маленького українця.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:52 Ответить
Я би цих товаришів із оппи відправила в госдуру.
показать весь комментарий
08.02.2021 18:33 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
08.02.2021 18:59 Ответить
Только Прямой и никого лишнего.
показать весь комментарий
08.02.2021 19:54 Ответить
Слушне рішення
показать весь комментарий
08.02.2021 20:41 Ответить
Нардеп "ЄС" Фріз хоче заборонити відвідувати Раду співробітникам "112 Україна", NewsOne і Zik - Цензор.НЕТ 9924
показать весь комментарий
08.02.2021 21:03 Ответить
Нужно ВСЕХ, ВСЕХ работников этих гавноканалов, вплоть до уборщиц, лишить украинского гражданства и выслать к хозяевам, в роSSию.
показать весь комментарий
09.02.2021 06:42 Ответить
 
 