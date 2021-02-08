Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.