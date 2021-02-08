Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
Туды его в квартал.....
Ніби ні про втрати не чув, про поранених, про наступ.
Мовчить мов риба, поки його військових вбивають.
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