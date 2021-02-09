На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Всего за несколько дней среди защитников Украины - 6 погибших и 8 раненых, воинам нужны лекарства, деньги на анализы, продукты в госпиталь.
Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня была в больнице, отвезла ребятам необходимое, соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое. Три раза в неделю пополняем необходимым. Лежит морпех без ноги и воины с другими болезнями, с онко в том числе", - написала она.
Волонтер отметила, что отправила на фронт генератор, лекарства, продукты.
Позже она добавила, что буквально только что пришло сообщение с фронта, с просьбой приобрести два тактических рюкзака для медиков: "Они дорогие, и их очень мало в наличии. Прошу помочь, 7 тыс уже есть, надо 24 и выкупить в четверг".
"Очень прошу для воинов на передовую. Там сейчас везде обстрелы. Давайте, все вместе! Вы знаете, что новости с фронта очень плохие. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день, в результате у нас 6 погибших бойцов и 8 раненых, среди них есть в очень тяжелом состоянии. Только позавчера погибли ребята по 23-24 года, один тяжелый и еще трое были ранены, вчера тоже был ранен. Это ужас. Сегодня оккупанты поливают огнем Красногоровку и другие направления. Дальше может быть только хуже...", - написала волонтер.
"Много вопросов по лечению, особенно по лекарствам, анализам и обследованию. На фронт нужно помочь, купить обезболивающее. Все отчеты всегда у меня на странице. Помогайте, люди, потому что наши ребята защищают там не политиков, не чиновников, а нас с Вами. Спасибо каждому за поддержку. Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - добавила Юсупова.
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Пожалуйста, подождите...
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По моему пора денонсировать Минск и делать то, что делал Эрдоган.
і БОТ *****...
і інше...
по потребі...
ПС поки що на нашій опіці повністю...
Они уже несколько лет уверяют что все отлично организовали и войскам все хватает.
Даже волонтёрам запретили на передовую выезжать.
Если врали - хочу видеть покаяние и наказание виновных в саботаже во время войны.
Наша армия, наши волонтеры - наше доверие и наша благодарность.
Каждый пишет, как он дышит!.. (с)
фарисеї...
і провокатори...
розвелось нечисті
Хочется йогуртов = требуйте с олигархов.
У армии есть для этого и оружие, и формирования войсковых подразделений, и все средства для подавления предателей (в отличие от простых граждан).
Вырвут кадыки у госизменников = будут и йогурты.
И ты вообще хто?
Наконец- то фронт обеспечен генератором. И еще, ни разу не припомню, чтобы Волонтер Юсупова® назвала номера карточек воинов, которым срочно нужны "соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое(с) и даже деньги на анализы.
Горіть у пеклі. Вам до Русі як до Австралії пішки
Чому Україна не обстрілює московію?
И это не считая военного сбора. Ну так, навскидку для примера...
В течение января - апреля 2020 херсонцы перечислили в бюджет 92,8 млн. гривен военного сбора.
Дело в том, что сидящему в окопе на передовой хочется ещё чего-то, кроме казённого чая с рафинадом. Входит ли в состав государственного медицинского обеспечения гель с диклофенаком?