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На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Всего за несколько дней среди защитников Украины - 6 погибших и 8 раненых, воинам нужны лекарства, деньги на анализы, продукты в госпиталь.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была в больнице, отвезла ребятам необходимое, соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое. Три раза в неделю пополняем необходимым. Лежит морпех без ноги и воины с другими болезнями, с онко в том числе", - написала она.

Волонтер отметила, что отправила на фронт генератор, лекарства, продукты.

Позже она добавила, что буквально только что пришло сообщение с фронта, с просьбой приобрести два тактических рюкзака для медиков: "Они дорогие, и их очень мало в наличии. Прошу помочь, 7 тыс уже есть, надо 24 и выкупить в четверг".

На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 01
На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 02

"Очень прошу для воинов на передовую. Там сейчас везде обстрелы. Давайте, все вместе! Вы знаете, что новости с фронта очень плохие. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день, в результате у нас 6 погибших бойцов и 8 раненых, среди них есть в очень тяжелом состоянии. Только позавчера погибли ребята по 23-24 года, один тяжелый и еще трое были ранены, вчера тоже был ранен. Это ужас. Сегодня оккупанты поливают огнем Красногоровку и другие направления. Дальше может быть только хуже...", - написала волонтер.

"Много вопросов по лечению, особенно по лекарствам, анализам и обследованию. На фронт нужно помочь, купить обезболивающее. Все отчеты всегда у меня на странице. Помогайте, люди, потому что наши ребята защищают там не политиков, не чиновников, а нас с Вами. Спасибо каждому за поддержку. Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - добавила Юсупова.

На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 03
На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 04
На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 05

На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 06
На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 07
На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 08
Фото: Юсупова / Facebook

Также на Цензор.НЕТ: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС

На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 09

На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+70
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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08.02.2021 19:12
+56
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника.
К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя (06.02) диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 19:14
+48
как кто.. вовка-шмаркля и зебилы..
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08.02.2021 19:14
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+ де арешти Мертвячини і всього його ублюдочного зброду ( рабіновіча,ківи,**********,бойка і т.д.) ??? чому генпрокурорша спить!?
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08.02.2021 20:11 Ответить
Повний розвод...
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08.02.2021 20:12 Ответить
На фронте обострение - тут не до цього, з вірусом борються.
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08.02.2021 20:13 Ответить
Сегодня была в больнице, отвезла ребятам необходимое, соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе.

===
По моему пора денонсировать Минск и делать то, что делал Эрдоган.
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08.02.2021 20:17 Ответить
да...Война в Украине похожа на войну в1941-45 годах....тогда тоже россия окружила себя УКРАИНОЙ и Беларусью...а сама раша сидела в тылу.......Сейчас война где то в Марьянке....а все остальные в тылу.
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08.02.2021 20:24 Ответить
Я читал она считает себя потомком князей Юсуповых. Даже фамилию бабушки взяла из-за этого.
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08.02.2021 20:30 Ответить
А ***** чей потомок?
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08.02.2021 20:38 Ответить
Зправа я так розумію ця брехлява....
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08.02.2021 20:49 Ответить
Зебуїн, а не хочеш замість вакцини протестувати на собі своє "пєрєміріє"?
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08.02.2021 20:30 Ответить
Читаю что наши уже час дают ппц. какую ответку, говорят давно такого не было
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08.02.2021 20:36 Ответить
Где читаешь
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08.02.2021 20:39 Ответить
в твиттере подписан на пару человек которые на пердке
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08.02.2021 21:27 Ответить
Почему до сих пор волонтёры обеспечивают армию всем необходимым? Чем занимается Минобороны? Куда идут десятки миллиардов? Почему госпитали нуждаются? Может Юсуповой надо писать посты на сайтах Верховной Рады, офиса президента, Кабмина?
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08.02.2021 20:39 Ответить
там не подают
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08.02.2021 21:05 Ответить
Меньше вірте брехунам і провокаторам...)))))
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08.02.2021 20:44 Ответить
інший...ти бот На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5411
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08.02.2021 20:49 Ответить
))))) для тебе звісно я бот...бо пишу не те що тобі подобається......))))) Всепотрібне є на передку.....хотілосяб ще б краще..але такі брехуни тільки те і робите що Україна напакостить... Я б вас умників всіх би на передок би насильно посилав ...всіх від малу до велику...щоб не гавкали а шкурой відчули... тому грець з вами бот я бот для вас гадів)))))
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08.02.2021 20:58 Ответить
сам ти гад...ще ні одну машину не завернули...три дні як звідти...і на кінець лютого знов відправим...
і БОТ *****...
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08.02.2021 21:05 Ответить
Ви продовжуєте возити речі ?
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08.02.2021 21:11 Ответить
сітки...теплі речі...при морозі...плівку...скоби...мішки...
і інше...
по потребі...
ПС поки що на нашій опіці повністю...
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08.02.2021 21:17 Ответить
Кому мішки? Які теплі речі??? Спальні мішки видають, теплі речі також. Сама пікселька утеплена+ термуха так в ній людина навіть при роботі вспотіває. Може ви возите а те потім відправляють додому по пошті???
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08.02.2021 22:28 Ответить
Тоді зрозуміло, нашим захисникам ПС треба допомагати, на них надія. Успіху і перемоги!
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09.02.2021 16:43 Ответить
Не звизди. Війна, це перманентна криза, завжди чогось не вистачає.
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08.02.2021 21:10 Ответить
Не слышу просьб от презика и крыс с генштаба.
Они уже несколько лет уверяют что все отлично организовали и войскам все хватает.
Даже волонтёрам запретили на передовую выезжать.
Если врали - хочу видеть покаяние и наказание виновных в саботаже во время войны.
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08.02.2021 20:44 Ответить
ти ще й провокатор!
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08.02.2021 21:11 Ответить
Юсупова відомий, та провірений волонтер, їй я більше довіряю, чим тобі.
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08.02.2021 21:13 Ответить
А чому ГОЛОВКОМ - ГАРАНТ мовчить? Досить про пілюлі вибрехувать!- НА ФРОНТ дивись, а не в ОЧІ!!!
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08.02.2021 21:09 Ответить
Что-то я пропустил? Министр обороны гуляет в Индии со своей свитой, тогда как на фронте нет жратвы? Зеленский покупает через своих катера в Штатах и Великобритании и заключает контракты с турками, Аваков вертолеты у Франции для доставки продажных полицейских на свои дачи - а на фронте лекарств нет? Такое впечатление, что волонтеров эти гоблины используют как попрошаек-посредников для выманивания подачек у нищего населения.
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08.02.2021 21:17 Ответить
"как попрошаек-посредников для выманивания подачек у нищего населения", - что за дичь, дядя?!
Наша армия, наши волонтеры - наше доверие и наша благодарность.
Каждый пишет, как он дышит!.. (с)
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09.02.2021 17:21 Ответить
Дура думкой богатеет, тетя! Расскажи это Зеленскому.
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10.02.2021 12:22 Ответить
з цих жалєльщиків хоч один копійку дав на фронт...?
фарисеї...
і провокатори...
розвелось нечисті На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 3643
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08.02.2021 21:24 Ответить
а у главнокомандующего наполеона все прекрасно вакцинация дороги а про войну нет слов погибли ранили да какая разница рейтинг для него все а предательство армии это нормально что слов нет про обострение или советник ЛЮся так постреливают это не срыв перемирия да паскудство по полной программе за все существование армий такого главнокомандующего похе...его свою армию не было войдет в аналы истории глубоко
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08.02.2021 21:30 Ответить
Пока "солдаты" позволяют зеленой, или пархатой, или батонной мрази так с собой поступать, типа "штрафы платить за то, что отстреливаются", а не идут на Банковую = я ни копейки не дам.
Хочется йогуртов = требуйте с олигархов.
У армии есть для этого и оружие, и формирования войсковых подразделений, и все средства для подавления предателей (в отличие от простых граждан).
Вырвут кадыки у госизменников = будут и йогурты.
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08.02.2021 21:35 Ответить
Важко щось вирішити. Половина голосувала за клоуна, ворога не б'ють, територію не звільняють, гроші одержуються за те, що не стріляють по тим, хто топче нашу землю.
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08.02.2021 21:50 Ответить
Что-то Юсупова пишет несуразицу
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08.02.2021 21:53 Ответить
В смысле? Там все четко - гони бабки.
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09.02.2021 13:44 Ответить
Кому?
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09.02.2021 16:33 Ответить
Кому? Юсуповой!
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09.02.2021 16:37 Ответить
Зачем?
И ты вообще хто?
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09.02.2021 17:43 Ответить
Волонтер отметила, что отправила на фронт генераторИсточник: https://censor.net/ru/n3246725

Наконец- то фронт обеспечен генератором. И еще, ни разу не припомню, чтобы Волонтер Юсупова® назвала номера карточек воинов, которым срочно нужны "соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое(с) и даже деньги на анализы.
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08.02.2021 21:54 Ответить
Медведчуки пообіцяли війну за відключення помийних каналів?
Горіть у пеклі. Вам до Русі як до Австралії пішки
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08.02.2021 22:02 Ответить
Министерство обороны вообще не при делах получается? Мы все платим налоги. Почему необходимо объяснять элементарные вещи? Если МО не желает выполнять свои функции, в которые входит и снабжение и лечение солдат, то необходимо поднимать бучу и требовать отставки министра обороны! Перечислить по 5 грн не выход, потому что это неправильно и неэффективно. Все страной собирали в 2014 и собрали 170 млн вроде бы. Один судья сегодня обходится Украине в 21 млн грн! Не знаю во сколько обходятся нам многочисленные генералы, как Гелетей Иловайский.
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08.02.2021 22:40 Ответить
Для очистки личной совести перед теми ,кто в окопах прикрывают от войны твой теплый диван...
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09.02.2021 21:01 Ответить
Общественной совести не помешало бы заставить МО выполнять свои обязанности, системно, на уровне государства, а не по воробьям стрелять, очищая личную совесть, единичными решениями. Это принесет гораздо большую пользу делу.
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09.02.2021 23:04 Ответить
Поступки перед собой и поступки перед обществом -немного разные плоскости и перепутывать их не всегда нужно ,иногда вредно, иногда манипулятивно...
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10.02.2021 08:47 Ответить
а в дебільних новинах знову напишуть: перемир'я на донбасі, 2 бійці поранено. Вони вже навіть слово "перемир'я" в лапки не беруть! В них вже війна закінчилась остаточно (як в голові зелен-ого) і тепер триває вічне перемир'я... А кацапня тепер ще більше почне стріляти, бо в них бакси з'явились, бо ціна на нафтогаз виросла пристойно за останні пів року і до них знову пішов потік готівки з цілого світу!

Чому Україна не обстрілює московію?
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09.02.2021 05:02 Ответить
что военизированное информбюро ОС? почему молчит компьютерный клуб? хотя бы какой-нибудь приказ отдали... тихий такой - фас...нет, суки только водяру жрут да тосты по часу говорят.. дал же Бог, да еще и подбросил... а потом этих командиров, с якобы военным опытом, выбирают в депутаты...
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09.02.2021 07:51 Ответить
95й квартал кинет Юсуповой какую то копейку?
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09.02.2021 09:51 Ответить
Странно как-то на фоне:

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 8498

И это не считая военного сбора. Ну так, навскидку для примера...

В течение января - апреля 2020 херсонцы перечислили в бюджет 92,8 млн. гривен военного сбора.

На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6385
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09.02.2021 14:14 Ответить
Петя, стоит не рюкзак, а его медицинская начинка!
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09.02.2021 17:08 Ответить
+
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09.02.2021 17:05 Ответить
Ошибка Юсуповой в том, что она пережимает "на фронте нет необходимого".
Дело в том, что сидящему в окопе на передовой хочется ещё чего-то, кроме казённого чая с рафинадом. Входит ли в состав государственного медицинского обеспечения гель с диклофенаком?
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09.02.2021 17:12 Ответить
йды в дупу не ел два дня((стока жрачки в карман себе
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09.02.2021 21:03 Ответить
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