На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)

Всего за несколько дней среди защитников Украины - 6 погибших и 8 раненых, воинам нужны лекарства, деньги на анализы, продукты в госпиталь.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня была в больнице, отвезла ребятам необходимое, соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое. Три раза в неделю пополняем необходимым. Лежит морпех без ноги и воины с другими болезнями, с онко в том числе", - написала она.

Волонтер отметила, что отправила на фронт генератор, лекарства, продукты.

Позже она добавила, что буквально только что пришло сообщение с фронта, с просьбой приобрести два тактических рюкзака для медиков: "Они дорогие, и их очень мало в наличии. Прошу помочь, 7 тыс уже есть, надо 24 и выкупить в четверг".





"Очень прошу для воинов на передовую. Там сейчас везде обстрелы. Давайте, все вместе! Вы знаете, что новости с фронта очень плохие. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день, в результате у нас 6 погибших бойцов и 8 раненых, среди них есть в очень тяжелом состоянии. Только позавчера погибли ребята по 23-24 года, один тяжелый и еще трое были ранены, вчера тоже был ранен. Это ужас. Сегодня оккупанты поливают огнем Красногоровку и другие направления. Дальше может быть только хуже...", - написала волонтер.

"Много вопросов по лечению, особенно по лекарствам, анализам и обследованию. На фронт нужно помочь, купить обезболивающее. Все отчеты всегда у меня на странице. Помогайте, люди, потому что наши ребята защищают там не политиков, не чиновников, а нас с Вами. Спасибо каждому за поддержку. Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - добавила Юсупова.













Фото: Юсупова / Facebook

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