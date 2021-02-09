Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора
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Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшей судье одного из районных судов г. Киева - судье в отставке. Ей инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик до резиденции бывшего президента Украины "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
"При этом, для запугивания митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи - лишение права управления транспортным средством", - говорится в сообщении ОГП.
В дальнейшем апелляционным судом указанные решения были отменены, а производство закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
По данным СМИ, речь идет о экс-судье Печерского райсуда Киева Оксане Царевич.
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Чихати хотіли в ЕСПЛ на совкоїдні пункти УК . Й що в Україні рахується тяжким , чито не тяжким злочином . А що взагалом не є злочином .
Вирок за політичне рішення -- це порушення прав людини з точки зору ЕСПЛ . Вирок Тимошенко політичне переслідування . Й навпаки - вирок за порушення прав людини (судове переслідування за політичну діяльність) це з точки зору ЕСПЛ -- тяжкий злочин .
Тому білоруські судді , якщо їх потім засудять навіть на довічне на ЕСПЛ можуть не розраховувати навіть теорітично ! Суддя на службі репресивного апарату -- це дуже бесперспективна історія , бо судді ЕСПЛ дуже ненавидять свої "колег" , які прислуговують диктаторам через вироки !
Люстрація суддів за фактом праці в часи диктатури -- це зовсім інша справа .
Але суддя - порушник прав людини , це сама подразлива ціль для суддів спеціалізованного (на правах людини) суда ЕСПЛ . Це самий тяжкий злочин для ЕСПЛ !
Й це характерний результат реформи Порошенка -- бажання залишити тих самих суддів , що й при Ібуковичі , але послухняних новому хузяїну !
Юля йще в 2014 пропонувала починати з нижньої ланки й тільки тих , кого оберуть люди . В 2014-2015 році було 304 мандата на це . Обраний суддя Порошенку не був би послухняним й орієнтувався на повагу тих, хто його обрав . Тому Порох й впровадив ксометичне замилювання очей замість революційних змін . Й 4 роки гальмував зтворення Антикорупційного суду !
Это только подозрение. А до суда дело может вообще не дойти, судя по профессионализму прокуратуры. И все останется, как есть.
Комментаторы высказались. Прокуроры отработали и ждут премий. Судья спит спокойно.