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Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшей судье одного из районных судов г. Киева - судье в отставке. Ей инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик до резиденции бывшего президента Украины "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"При этом, для запугивания митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи - лишение права управления транспортным средством", - говорится в сообщении ОГП.

В дальнейшем апелляционным судом указанные решения были отменены, а производство закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

По данным СМИ, речь идет о экс-судье Печерского райсуда Киева Оксане Царевич.

Также читайте: Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Не пройшло і восьми років.
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08.02.2021 19:31
+6
Хо-Ро-Шо ... Экс-судье, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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08.02.2021 19:30
+3
Це схоже на якійсь договорняк. Схоже що вирішили разом заробити? 340 це нетяжкий злочин і всі строки притягнення закінчились. При цьому літом 2020 шевченківський суд (такі ж судді) вже її виправдали по цим фактам..Але вона не може поновитись бо у 2017 Вищий адмін їй відмовив. Напевне хоче заробити тепер ще на одному виправдальному вироку і через Європейський суд з прав людини стягнути з держава Україна пару лімонів))) таких там справ вже багато і всі судді виграють
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08.02.2021 20:05
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Хо-Ро-Шо ... Экс-судье, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1954
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08.02.2021 19:30 Ответить
ваші уроди відмажуть.
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08.02.2021 20:27 Ответить
Не пройшло і восьми років.
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08.02.2021 19:31 Ответить
А хто порушував справи, по яким ця суддя вироки виносила? не Татаров часом???
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08.02.2021 19:35 Ответить
Суддю на мило!
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08.02.2021 19:40 Ответить
Це схоже на якійсь договорняк. Схоже що вирішили разом заробити? 340 це нетяжкий злочин і всі строки притягнення закінчились. При цьому літом 2020 шевченківський суд (такі ж судді) вже її виправдали по цим фактам..Але вона не може поновитись бо у 2017 Вищий адмін їй відмовив. Напевне хоче заробити тепер ще на одному виправдальному вироку і через Європейський суд з прав людини стягнути з держава Україна пару лімонів))) таких там справ вже багато і всі судді виграють
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08.02.2021 20:05 Ответить
напевне, це і є справжня причина: відмазати через ЄСПЛ.
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08.02.2021 20:28 Ответить
Не тиражуйте дурницю . Знаєте чому ЕСПЛ виправдав Тимошенко , хоча з точки зору поточний (доді) законів України її засудили нібито бездаганно ?!
Чихати хотіли в ЕСПЛ на совкоїдні пункти УК . Й що в Україні рахується тяжким , чито не тяжким злочином . А що взагалом не є злочином .
Вирок за політичне рішення -- це порушення прав людини з точки зору ЕСПЛ . Вирок Тимошенко політичне переслідування . Й навпаки - вирок за порушення прав людини (судове переслідування за політичну діяльність) це з точки зору ЕСПЛ -- тяжкий злочин .
Тому білоруські судді , якщо їх потім засудять навіть на довічне на ЕСПЛ можуть не розраховувати навіть теорітично ! Суддя на службі репресивного апарату -- це дуже бесперспективна історія , бо судді ЕСПЛ дуже ненавидять свої "колег" , які прислуговують диктаторам через вироки !
Люстрація суддів за фактом праці в часи диктатури -- це зовсім інша справа .
Але суддя - порушник прав людини , це сама подразлива ціль для суддів спеціалізованного (на правах людини) суда ЕСПЛ . Це самий тяжкий злочин для ЕСПЛ Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8407 !
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09.02.2021 08:36 Ответить
Якщо хтось й може виправдати цю шльондру , так то її колеги в Україні -- такі ж самі корумпованні й ватні ...
Й це характерний результат реформи Порошенка -- бажання залишити тих самих суддів , що й при Ібуковичі , але послухняних новому хузяїну !

Юля йще в 2014 пропонувала починати з нижньої ланки й тільки тих , кого оберуть люди . В 2014-2015 році було 304 мандата на це . Обраний суддя Порошенку не був би послухняним й орієнтувався на повагу тих, хто його обрав . Тому Порох й впровадив ксометичне замилювання очей замість революційних змін . Й 4 роки гальмував зтворення Антикорупційного суду !
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09.02.2021 08:46 Ответить
А,...пишуть що ДБР розслідує...то це напевне і є договорняк)))
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08.02.2021 20:06 Ответить
Да нуу, кто посмел?))) Сообщить о подозрении, не значит посадить.
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08.02.2021 20:23 Ответить
Оперативненько сработали. Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1138
Это только подозрение. А до суда дело может вообще не дойти, судя по профессионализму прокуратуры. И все останется, как есть.
Комментаторы высказались. Прокуроры отработали и ждут премий. Судья спит спокойно.
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08.02.2021 20:46 Ответить
Так влітку 2020 її уже "виправдали" Екссудді, яка позбавляла прав автомайданівців за пробіг у Межигір'ї, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3664
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08.02.2021 20:48 Ответить
Комусь ще не "відстебнула".
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08.02.2021 20:56 Ответить
На нары эту сучку, там её место.
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08.02.2021 22:24 Ответить
а не проще ли этой цыце поставить условие - вот мост, а вот дом... и часик подождать, что оно выберет...
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09.02.2021 07:53 Ответить
 
 