Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшей судье одного из районных судов г. Киева - судье в отставке. Ей инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик до резиденции бывшего президента Украины "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"При этом, для запугивания митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи - лишение права управления транспортным средством", - говорится в сообщении ОГП.

В дальнейшем апелляционным судом указанные решения были отменены, а производство закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За преследование черкасских евромайдановцев будут судить шестерых экс-правоохранителей, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

По данным СМИ, речь идет о экс-судье Печерского райсуда Киева Оксане Царевич.

Также читайте: Верховный Суд рассматривает дело о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич